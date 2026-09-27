Tim Battiti Live 2000 Hits, le pagelle: Ilary Blasi senza limiti (9), Marco Mengoni è a Sanremo (8), Annalisa inarrestabile (7) Nell'ultima puntata di Tim Battiti Live 2000 Hits, in onda il 26 settembre 2026, Ilary Blasi si scatena sul palco e Mengoni fa cantare tutti: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Nella puntata del 26 settembre 2026 di Tim Battiti Live 2000 Hits, andata in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Fabio Rovazzi e la presenza di Daniele Battaglia. Nel corso dell’evento registrato lo scorso giugno a Trani, abbiamo visto esibirsi tanti ospiti di spicco e anche personaggi che sullo schermo non si vedono da molti anni, come Luca Dirisio e Le Vibrazioni. Poi il ritorno degli Sugarfree con Cleptomamia e grandi nomi come Angelina Mango, Achille Lauro, Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, i Negramaro e molti altri, tutti con una voglia di farsi valere sul palco. Non manca neppure Marco Mengoni che ha regalato un momento di pura emozione con l’ennesima esibizione sulle note di Due vite. Tra i brani da ricordare: Tre parole di Valeria Rossi, Dragostea Din Tei, Incoscienti giovani, La noia, Estate, Dedicato a te, Svegliarsi la mattina, Apnea di Emma e Sinceramente. Insomma, tanto musica indimenticabile, energia e bravura, ma anche qualche mancanza, con artisti che avrebbero meritato di esibirsi al fianco dei loro colleghi per il segno che hanno lasciato negli anni 2000. Ecco le nostre pagelle (personalissime) della puntata del 26 settembre 2026 di Tim Battiti Live 2000 Hits.

Tim Battiti Live 2000 Hits, puntata 26 settembre 2026: le pagelle

Ilary Blasi senza freni (e va benissimo così), voto 9. La spontaneità è il suo punto di forza. Lei parla, agisce senza pensarci troppo, vive il momento e tutto ciò che pensa lo fa fuoriuscire dalla bocca con naturalezza, senza porsi limiti. È l’aspetto che più ci affascina della conduttrice dall’energia inarrestabile. Un esempio è il momento in cui Daniele Battaglia dichiara di avere 44 anni e lei ribatte: "Ne hai 45, non ci provare!", e poi dà del "cretino" a lui e a Fabio Rovazzi. Oppure quando dice al co-conduttore dello show che è nel suo cuore e lui si mostra scettico. "Ogni volta che cerco di essere un po’ carina e dolce nessuno mi crede", reagisce così Blasi. Insomma, è una persona autentica (e scatenata, soprattutto quando Rovazzi canta "Andiamo a comandare"), almeno alla conduzione dei programmi.

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Angelina Mango regina del palco, voto 8. Movenze sensuali, sguardo penetrante e grande sicurezza in se stessa: Angelina Mango è tutto questo mentre canta sulle note de "La noia", il brano presentato al Festival di Sanremo prima di prendersi una pausa dalle scene. Ora è tornata più grintosa che mai ed è pronta a catturare ancora l’attenzione di tutti con la sua presenza scenica da brividi, come accaduto ieri sera: ha rubato la scena ai suoi colleghi ed è bastata una sola canzone.

Marco Mengoni trionfa (ancora) con Due vite, voto 8. È come tornare a quella prima serata del Festival di Sanremo, quando abbiamo sentito "Due vite" per la prima volta e l’abbiamo fatta un po’ nostra. Così tanto amata dopo la vittoria alla kermesse musicale e il quarto posto all’Eurovision che per tutto l’anno successivo, o forse un po’ di più, ha chiuso il programma di Stefano De Martino più seguito del 2024, Affari Tuoi. E ieri sera Mengoni ha riproposto il brano con una profondità sempre maggiore e una vocalità che non perde colpi, regalando ai suoi fan e a tutto il pubblico un momento tanto magico quanto coinvolgente, dove tutti hanno cantato insieme a lui, tanto che Mengoni ad un certo punto è rimasto in silenzio per godere del calore (e della voce) delle persone presenti all’evento.

Annalisa forza della natura, voto 7. "Sinceramente" è come Annalisa: non invecchia mai. Dopo un paio di anni, sembra essere ancora quella ‘hit del momento’ che tutti cantavamo a squarciagola. Ma non è il brano il vero protagonista della serata, bensì la voce che gli dà vita, Annalisa, che con quel mix di sensualità, eleganza ed energia diventa sempre più travolgente e ipnotica sui palchi d’Italia.

I Negramaro cambiano tutto, voto 5. Il gruppo ripropone alcune delle loro hit di successo e creano uno spettacolo a dir poco emozionante. Ma c’è un dettaglio che ci è piaciuto molto meno: la scelta di cambiare la melodia. Sarà che siamo affezionati ai brani originali, quindi ogni volta che notiamo dei grossi cambiamenti nella versione proposta, non riusciamo proprio a passarci sopra. Però ciò non toglie nulla alla meravigliosa voce (e performance) di Giuliano Sangiorgi e dei Negramaro.

Poche domande e pochi ospiti, voto 4. La puntata di "Tim Battiti Live 2000 Hits" è stata registrata lo scorso giugno a Trani, ma sono state mandate in onda anche esibizioni già trasmesse sullo schermo in precedenza. Un mix quasi perfetto di musica degli anni 2000 che ha permesso davvero di fare un tuffo nel passato, però sono stati dimenticati artisti che proprio in quel periodo avevano sfornato hit di grande successo. Tra l’altro, gli ospiti in presenza non erano molti e sono state fatte poche domande sul palco, nemmeno così interessanti se vogliamo dirla tutta. È un peccato aver trascurato la componente più gossippara/intrigante e non aver pensato a una gestione migliore del programma – un alternarsi più equilibrato tra momenti musicali e curiosità magari (ma curiosità vere, aneddoti, non domande banali) – e a una selezione più accurata degli artisti.

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