“Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco”, scintille tra big in Rai: colpa di un nuovo programma Un nuovo progetto televisivo del buon Timperi sembrerebbe aver messo in ansia il conduttore di BellaMà: ecco nel dettaglio cosa sta succedendo.

Mentre continuano i preparativi in casa Rai per la prossima stagione televisiva, il noto giornalista Giuseppe Candela ha rivelato tra le pagine di Chi l’idea del conduttore Tiberio Timperi di portare sulla rete ammiraglia un nuovo programma. In particolare, si tratterebbe di un dating show dedicato alle persone con più di 60 anni. Allo stesso tempo, però, secondo quanto riportato dal giornalista, questa idea avrebbe infastidito e agitato un altro noto conduttore Rai: Pierluigi Diaco. Il motivo? Scopriamolo.

Tiberio Timperi, nuovo dating show Rai per gli over 60: l’indiscrezione

Tra le pagine del noto settimanale Chi, il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato: "Tiberio Timperi vorrebbe realizzare un programma dedicato all’amore over 60". Un progetto ancora in fase di definizione per il quale Timperi vorrebbe al suo fianco Marta Flavi, conduttrice per molto tempo del programma cult Agenzia matrimoniale. Insomma, il buon Tiberio sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare, tanto da mettere in ansia un altro noto conduttore Rai.

"Tiberio Timperi fa agitare Pierluigi Diaco", scintille tra big Rai

"L’idea sulla carta sembra richiamare Uomini e Donne Over, la notizia non ha agitato il mondo Mediaset, ma Pierluigi Diaco", ha poi aggiunto Giuseppe Candela. In altre parole, l’idea di portare in Rai un nuovo programma il cui format ricorda molto quello di Uomini e Donne Over per il momento non avrebbe causato alcuna agitazione in casa Mediaset, ma avrebbe messo in ansia il conduttore Rai Pierluigi Diaco.

Sempre da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di Candela, Diaco avrebbe preso negativamente l’idea di Timperi dopo aver già tentato più volte di convincere i dirigenti Rai a realizzare una trasmissione simile per over 70 dal titolo Signora mia. I due colleghi sarebbero dunque in sfida per l’ideazione e la conduzione dello stesso format. Ora la domanda è: chi dei due ne uscirà alla fine con un nuovo programma?

Palinsesti Rai, la prossima stagione di Tiberio Timperi e Pierluigi Diaco

Nel tentativo di trovare la quadra in quest’ultima querelle a suon di dating show, sia per Tiberio Timperi che per Pierluigi Diaco sono comunque già previsti grandi impegni anche per la prossima stagione televisiva. In particolare, Tiberio Timperi approderà su Rai 1 alla conduzione di Unomattina news al fianco di Maria Soave. Pierluigi Diaco, invece, tornerà nel daytime di Rai 2 con BellaMà, e darà vita anche a una versione serale del programma in onda da domenica 14 settembre, con la compagnia di tantissimi ospiti d’eccezione, tra i quali anche Iva Zanicchi, Valeria Marini, Michele Cucuzza, Licia Colò e molti altri.

