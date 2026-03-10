Ti presento un amico, Raoul Bova innamorato ma eterno indeciso in questa commedia sul colpo di fulmine a lavoro Una commedia sentimentale tra bugie, colpi di scena e un intreccio lavorativo che rischia di far saltare la sedia di Marco, impersonato da un giovane e affascinante Raoul Bova.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna in TV Ti presento un amico, Raoul Bova interpreta Marco Ferretti, giovane manager nel settore cosmetico che viene promosso e trasferito a Milano con un incarico delicato: riorganizzare l’azienda, operazione che comporta anche dolorosi licenziamenti. Ambizioso ma sentimentalmente irrequieto, Marco si ritrova a frequentare contemporaneamente quattro donne molto diverse tra loro, ognuna con una personalità forte e una vita già complessa. Quello che per lui sembra un gioco di seduzione e leggerezza si complica rapidamente, perché le sue scelte sentimentali finiscono per intrecciarsi con la sfera lavorativa e con le conseguenze delle sue decisioni.

TI presento un amico va in onda oggi stesso, su Cine 34, alle 23.00.

