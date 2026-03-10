Ti presento un amico, Raoul Bova innamorato ma eterno indeciso in questa commedia sul colpo di fulmine a lavoro
Una commedia sentimentale tra bugie, colpi di scena e un intreccio lavorativo che rischia di far saltare la sedia di Marco, impersonato da un giovane e affascinante Raoul Bova.
Torna in TV Ti presento un amico, Raoul Bova interpreta Marco Ferretti, giovane manager nel settore cosmetico che viene promosso e trasferito a Milano con un incarico delicato: riorganizzare l’azienda, operazione che comporta anche dolorosi licenziamenti. Ambizioso ma sentimentalmente irrequieto, Marco si ritrova a frequentare contemporaneamente quattro donne molto diverse tra loro, ognuna con una personalità forte e una vita già complessa. Quello che per lui sembra un gioco di seduzione e leggerezza si complica rapidamente, perché le sue scelte sentimentali finiscono per intrecciarsi con la sfera lavorativa e con le conseguenze delle sue decisioni. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
TI presento un amico va in onda oggi stesso, su Cine 34, alle 23.00.
