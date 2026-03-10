Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ti presento un amico, Raoul Bova innamorato ma eterno indeciso in questa commedia sul colpo di fulmine a lavoro

Una commedia sentimentale tra bugie, colpi di scena e un intreccio lavorativo che rischia di far saltare la sedia di Marco, impersonato da un giovane e affascinante Raoul Bova.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna in TV Ti presento un amico, Raoul Bova interpreta Marco Ferretti, giovane manager nel settore cosmetico che viene promosso e trasferito a Milano con un incarico delicato: riorganizzare l’azienda, operazione che comporta anche dolorosi licenziamenti. Ambizioso ma sentimentalmente irrequieto, Marco si ritrova a frequentare contemporaneamente quattro donne molto diverse tra loro, ognuna con una personalità forte e una vita già complessa. Quello che per lui sembra un gioco di seduzione e leggerezza si complica rapidamente, perché le sue scelte sentimentali finiscono per intrecciarsi con la sfera lavorativa e con le conseguenze delle sue decisioni.
TI presento un amico va in onda oggi stesso, su Cine 34, alle 23.00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Raoul Bova a Bassano per svelare i misteri della Sindone: cosa sappiamo del nuovo film thriller

Raoul Bova a Bassano per svelare i misteri della Sindone: cosa sappiamo del nuovo film thriller

Raoul Bova presenta il suo nuovo progetto, un thriller scientifico-religioso che ruo...
Amici Comuni: il matrimonio che fa tremare Raoul Bova su Paramount+

Amici Comuni, il matrimonio che fa tremare Raoul Bova su Paramount Plus

Arriva in streaming la commedia di Marco Castaldi che mette a nudo le fragilità di c...
Bova - Arnera - Morales

Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)

La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo”

I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialment...
Motorvalley - Luca Argentero

I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini

Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia con...
Elena Sophia Senise

Elena Sophia Senise, chi è la nuova stellina di Don Matteo 15 che ha conquistato Raoul Bova e Nino Frassica

Giovanissima ma dal talento già più che evidente: scopriamo di più sull’attrice appa...
Ascolti 5 marzo 2026

Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù

Don Matteo trionfa con il 21,7% di share e 3,7 milioni di spettatori, Checco Zalone ...
Amici Comuni, quando esce su Paramount+ il film con Raoul Bova e Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+

Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche ...
Cena di Classe: Beatrice Arnera e Andrea Pisani di nuovo insieme nel film di Francesco Mandelli

Beatrice Arnera e Andrea Pisani di nuovo insieme dopo Raoul Bova (ma non è come sembra): ecco perché

Cena di Classe, il trailer ufficiale del film di Mandelli: una commedia corale irriv...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Romano Reggiani

Romano Reggiani
Bambole di pezza

Bambole di Pezza
Enrico Melozzi

Enrico Melozzi
Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963