Ti presento i miei 4, Ben Stiller scatenato con De Niro: Ariana Grande travolta dal caos dei Fotter Il nuovo capitolo della commedia familiare si presenta con un primo trailer e in cui fa la sua apparizione il personaggio interpretato da Ariana Grande

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Oltre un quarto di secolo per la saga di Ti presento i miei, inaugurata col primo, storico capitolo uscito nel 2.000. La commedia degli equivoci con protagonista Ben Stiller ha visto altri due film, tra 2004 e 2010, e a giugno di quest’anno uscirà col quarto capitolo. Ti presento i miei 4, in originale Focker-in-law, arriverà nei cinema il 26 novembre 2026 e si presenta con il primo trailer ufficiale. Nel cast, oltre ai ritorni ovviamente, di Stiller, Robert De Niro e Owen Wilson, fa il suo ingresso la popstar Ariana Grande.

Il trailer di Ti presento i miei 4: Ariana Grande si aggiunge alla famiglia dei Focker e dei Byrnes

A novembre 2025, Ariana Grande aveva comunicato ai propri fan, tramite Instagram, di aver terminato le riprese di Ti presento i miei 4, che oggi si mostra con il primo trailer ufficiale. La popstar, reduce dal successo di Wicked – Parte 2, entra quindi ufficialmente nella famiglia allargata dei Focker e dei Byrnes, affiancando Ben Stiller, Robert De Niro e Owen Wilson nel quarto capitolo della saga, il primo dal lontano 2010, anno in cui uscì Vi presento i nostri. Per questo nuovo capitolo, il cui titolo ufficiale è Ti presento i Fotter, torneranno anche Teri Polo e Blythe Danner, mentre non saranno presenti Dustin Hoffmann e Barbra Streisand, che avevano dato il volto ai genitori di Greg in Mi presenti i tuoi?

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Stiller ha rivelato che questo nuovo film sarà una sorta di specchio del primo capitolo, in cui uno dei suoi figli vuole presentare il proprio partner, in questo caso il personaggio interpretato da Ariana Grande, alla famiglia. Con tutti gli imprevisti del caso, tra macchine della verità e dubbi sul fatto che sia la donna giusta per il figlio.

Quando esce Ti presento i miei 4 al cinema?

L’appuntamento per Ti presento i miei 4 è fissato per il 26 novembre 2026, quando il film arriverà nelle sale italiane.

In un Q&A dell’anno scorso, Stiller aveva rivelato ai fan quanto il ruolo di Greg Fotter fosse ancora radicato in lui e di quanto volesse tornare a interpretarlo. Incredibilmente, se le cose fossero andate diversamente, a dare il volto al maldestro infermiere ci sarebbe stato Jim Carrey. Jay Roach, regista dei primi due capitoli della saga, ha raccontato di come, all’inizio, nel progetto fosse coinvolto Steven Spielberg e di come avesse fatto espressamente il nome di Carrey. All’uscita del primo, seguì anche il secondo, aprendo la strada proprio a Roach e a Stiller. Per Ti Presento i miei 4 alla regia ci sarà invece John Hamburg, sceneggiatore dei primi tre film.

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