Su RaiPlay c’è un film con Elodie tratto da una storia vera: pioggia di premi e riconoscimenti anche a Venezia

Una meravigliosa e seducente Elodie esplora l’amore e la vendetta tra famiglie mafiose, in un debutto da attrice intenso, toccante e visivamente sorprendente

Su RaiPlay è disponibile Ti Mangio Il Cuore, un film del 2022, diretto da Pippo Mezzapesa, e con protagonisti Elodie e Francesco Patanè. Presentato nella sezione Orizzonti della 79ª Mostra di Venezia, la pellicola racconta amore, sangue e vendetta tra due famiglie rivali che lottano per il controllo criminale del Gargano. La sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo di Bonini e Foschini, narra la vicenda della prima donna pentita di mafia del territorio. La trama promette molto bene, quindi, vediamo tutto nel dettaglio.

Di cosa parla il film? La trama e il cast di Ti Mangio Il Cuore

Ti Mangio Il Cuore è un film del 2022 che segna il debutto cinematografico di Elodie, diretto da Pippo Mezzapesa e ispirato alla storia vera della pentita Rosa Lidia Di Fiore. La pellicola racconta una vicenda di violenza, sangue e passioni proibite: l’amore tra Marilena (Elodie), moglie di un boss mafioso, e Andrea (Francesco Patanè), figlio del capo della famiglia rivale. Ambientato nel Gargano, in Puglia, il film narra la tensione tra due clan, i Malatesta e i Camporeale, che da generazioni si contendono il territorio. Dopo la morte dei genitori di Michele Malatesta (Tommaso Ragno), sembra profilarsi una tregua grazie ai Montanari. Durante questo periodo, Andrea e Marilena si innamorano segretamente. Quando la loro relazione diventa pubblica e Marilena rimane incinta, i due sono costretti a fuggire. I Camporeale vendicano Michele Malatesta uccidendolo, e la pace tra le famiglie crolla, nonostante i tentativi di mediazione di don Vincenzo Montanari (Michele Placido).

Nel cast troviamo: Elodie, Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido, Brenno Placido, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.

La storia vera dietro il film e dove vederlo in streaming

Ti Mangio Il Cuore, tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è un film ispirato a fatti reali che fonde mafia movie e western, con una storia d’amore intensa e melodrammatica. Girato in un bianco e nero molto contrastato, riflette l’asprezza dei conflitti tra le famiglie protagoniste, compensando la relativa prevedibilità della trama. Tra i punti di forza spicca il cast, guidato dall’esordiente Elodie, che interpreta un personaggio ispirato a Rosa Lidia Di Fiore, prima collaboratrice di giustizia della mafia del Gargano, condannata per associazione mafiosa e traffico di droga e che scelse di collaborare con la polizia per salvare i suoi figli.

Inoltre, il film ha ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua qualità artistica e narrativa. Presentato nella sezione Orizzonti della 79ª Mostra di Venezia, ha ricevuto critiche positive, con lodi per le interpretazioni di Michele Placido, Lidia Vitale ed Elodie. Al suo debutto cinematografico, Elodie ha vinto il Premio Speciale WiCA 2022 alla Festa del Cinema di Roma. Il brano Proiettili, scritto e cantato da Elodie e Joan Thiele, ha conquistato il David di Donatello 2023 come Miglior Canzone Originale, mentre il film ha ottenuto anche il Globo d’Oro 2023 come Miglior Film, consolidando il suo successo nel cinema italiano. Se desiderate vedere questa pellicola, non dovete fare altro che collegarvi sulla piattaforma RaiPlay, dove lo troverete in streaming.

