Thunderbolts* sta per arrivare su Disney+, ed è più vicino di quel che pensate: quando esce e dove vederlo (gratis) Il 36° film del Marvel Cinematic Universe arriva in streaming su Disney+, alla ricerca di numeri che gli sono mancati nonostante l'apprezzamento del pubblico

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Disney

CONDIVIDI

Nonostante un generale apprezzamento da parte del pubblico e della critica, Thunderbolts* è stato un discreto insuccesso al botteghino. Complice anche il generale senso di sfiducia dei fan nei confronti dei prodotti Marvel, generalmente insoddisfacenti da dopo Endgame, il film ha faticato anche ad andare in pari. È così che Disney spera che Thunderbolts* ottenga un apprezzamento maggiore quando approderà in streaming su Disney+, momento che non arriverà tanto tardi.

Quando esce Thunderbolts*: il film in streaming su Disney+

A poco più di tre mesi dall’approdo nelle sale, il film con protagonisti Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Wyatt Russell e Sebastian Stan sta per essere reso disponibile anche nel circuito home video. Mercoledì 27 agosto, infatti, Thunderbolts* arriverà in streaming nel catalogo di Disney+, seguendo la recente aggiunta di Captain America: Brave New World. A onor del vero, il film era già disponibile in Pay per View dall’1 luglio e in copia fisica dal 29 dello stesso mese. L’approdo su Disney+ segna però il primo momento in cui Thunderbolts* sarà disponibile gratuitamente, oltre ovviamente al normale costo dell’abbonamento al servizio di streaming, risultando più appetibile per una fetta maggiore di pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla la trama di Thunderbolts*

Yelena Belova (Pugh), sorella della defunta Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), AKA La Vedova Nera, non sa più cosa fare della propria vita. È pervasa da un senso di noia e insoddisfazione generale, che cerca di colmare svolgendo lavori per Valentina Allegra De Fontaine. Uno di questi prevede l’eliminazione di un agente nemico che si è infiltrato in un bunker di Valentina. Arrivata sul posto, però, Yelena scopre che si tratta di John Walker (Russell), il secondo Captain America, lì a sua volta per eliminare lei. Nel bunker si trovano anche Ghost (John-Kamen) e Taskmaster (Olga Kurylenko). Il gruppo non ci mette molto a capire che Valentina si vuole sbarazzare di loro come sta facendo con tutte le altre prove che la comprometterebbero nel caso che la vede coinvolta contro gli Stati Uniti.

Con l’aiuto di Red Guardian (Harbour), Bucky Barnes (Stan) e Bob (Pullman), l’improvvisato gruppo di antieroi parte così in una missione personale per sventare il piano di Valentina. E per salvare se stessi dalla depressione e dall’anonimato.

Potrebbe interessarti anche