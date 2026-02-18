Thor 5: Chris Hemsworth fa impazzire i fan: il suo futuro in Marvel
Chris Hemsworth parla del futuro di Thor dopo Avengers: Doomsday
Thor è uno degli Avengers che tornerà in azione nel nuovo film del supergruppo Marvel, Avengers: Doomsday. Dalle prime anticipazioni ufficiali sembra che il personaggio sarà reso in maniera decisamente più seria (se non drammatica) delle ultime volte, quindi c’è molta attesa da parte dei fan, che vogliono vedere il dio del Tuono in una maniera che gli renda effettivamente giustizia… calcolando che nei fumetti originali è un personaggio effettivamente molto più serio di come è stato presentato, negli anni, al cinema. Il suo interprete, Chris Hemsworth, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che, oltretutto, tracciano un percorso per Thor Odinson che va ben al di là del film in uscita a dicembre.
Il destino di Thor dopo Avengers: Doomsday
Ospite dello Smartless Podcast, l’attore australiano ha raccontato che, dopo Avengers: Doomsday, lui e i Marvel Studios hanno già in mente cosa fare con Thor in futuro, o quantomeno hanno delle idee in proposito. Hemsworth ha detto che continuerà a interpretare l’eroe "un paio di volte" ancora, al di là del suo ritorno in Doomsday. Nel corso della conversazione, Hemsworth ha spiegato di averne parlato con Kevin Feige (capo dei Marvel Studios e deus ex machina del Marvel Cinematic Universe) e che oggi il pubblico si aspetta svolte importanti e cambi di direzione per Thor. Da qui l’intenzione di trovare un’altra strada che non sembri una ripetizione: "Qualunque cosa faremo dopo, abbiamo delle idee per fare nuovamente qualcosa di piuttosto unico e, speriamo, diverso".
Il passato è un trampolino verso il futuro
Sembra quasi una frecciatina rispetto agli altalenanti trascorsi dei precedenti film, accolti in maniera piuttosto mista da pubblico e critica. Il primo Thor, nel 2011, ricevette un’accoglienza non esaltante, incerta, a cui è seguito poi uno dei film più blandi di tutto l’MCU, The Dark World (2013). Le sue apparizioni nei film degli Avengers lo hanno cementificato nell’immaginario collettivo e i fan amano sia il personaggio che il suo interprete, ma sono rimasti interdetti dai successivi Ragnarok e Love and Thunder, diretti dall’eclettico Taika Waititi, che ultimamente si è tirato indietro dal voler proseguire il filone adducendo impegni su altri fronti. Il Thor di Hemsworth, oltre che nei suoi quattro film da protagonista, è presente in The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) e compare anche in Doctor Strange (2016) e nella serie animata What If…?
L’arco narrativo del personaggio potrebbe proseguire in Avengers: Secret Wars e "concludersi" in un eventuale (e a questo punto probabile) quinto film, che potrebbe magari ricongiungerlo con l’amatissimo (dal pubblico) fratellastro Loki, visto l’ultima volta alla fine della seconda stagione del suo serial su Disney+.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
