This is Me, festa per Lorella Cuccarini: 40 anni di carriera ma lei si illumina quando parla della famiglia: "Dà un senso a tutto" La showoman, protagonista della seconda puntata del programma di Silvia Toffanin, ripercorre 40 anni di successi, e svela quello a cui tiene più di tutti

Una lunga serata celebrativa in onore della "più amata dagli italiani", tra ricordi, canzoni, aneddotti di persone che hanno incrociato il cammino lungo 40 anni della splendida carriera di Lorella Cuccarini, al centro del racconto della puntata di This is Me di mercoledì 22 ottobre in prima serata su Canale 5. Eppure, di tutti questi successi, quelli che illuminano di più il viso della bionda showgirl sono quelli più intimi, famigliari.

This is me (22 ottobre): cosa è successo

Uno dei momenti in cui Lorella Cuccarini si scioglie letteralmente, è quello in cui racconta il lungo amore con il marito, Silvio Testi, padre dei suoi quattro figli: così racconta il loro primo incontro: "Silvio l’ho conosciuto per il mio debutto, al Fantastico 6. Era il mio primo Fantastico, lui era il produttore musicale e mi colpì subito molto. Lui aveva e ha uno sguardo molto particolare, poi la passione che ha in comune con me per il suo lavoro. Il momento però non era propizio, entrambi eravamo occupati con altre persone e per me che ero al debutto non era proprio il momento adatto di mettermi a fare avances. Quando arrivai a Mediaset, per un programma da sola, avevo bisogno di un gruppo di lavoro e pensai di chiamare anche lui perché mi ero veramente trovata molto bene con lui. E lì tra un balletto, una prova e un’altra cosa…"

"E la sala d’incisione! Questo è il vostro primo incontro in sala d’incisione", la sorprende Silvia Toffanin, mandando un video dell’epoca che ritrae i futuri coniugi, giovanissimi, lavorare insieme.

Lorella Cuccarini: l’amore con Silvio Testi, i quattro figli e la famiglia che dà senso anche ai successi

"Mamma mia che ricordi!" sorride Cuccarni, che aggiunge: "Non si poteva dire che non fosse un bell’uomo, ma ci abbiamo messo un po’. Anche quando ci siamo rincontrati che eravamo liberi tutti e due, eravamo ancora titubanti, perchè era talmente bello lavorare insieme, che avevamo paura che un rapporto se non fosse stato duraturo ci avrebbe compromesso. Poi una sera siamo andati a vedere un film di Kurosawa insieme al cinema, il resto degli amici ci avevano mollato, e da lì abbiamo capito che poteva nascere qualcosa di più. E tra tutte le produzioni che abbiamo fatto insieme, ancora oggi, le più belle sono i nostri quattro figli".

Il matrimonio tra Cuccarini e Testi avvenne in segreto: "Io ero già un personaggio pubblico", spiega Lorella Cuccarini. "Non volevamo che quel momento così speciale rischiasse di non essere completamente nostro. Abbiamo preparato questo matrimonio come dei carbonari e lo abbiamo spacciato come una festa di compleanno mia perché era ad agosto. Ed è stata una giornata pazzesca".

Sono passati, da quella "giornata pazzesca" 34 anni e 4 figli e per la showgirl è proprio questo il traguardo più grande: "Abbiamo un rapporto di complicità, parliamo molto. Non voglio dire che siamo una famiglia perfetta perché la famiglia perfetta non esiste, però c’è molto dialogo che ci aiuta a sciogliere i nodi quando ci sono. E poi ci sono questi quattro ragazzi che per noi sono tutto. Se noi non avessimo avuto questi figli probabilmente anche le soddisfazioni personali non avrebbero avuto lo stesso senso".

