Silvia Toffanin torna in prima serata con la nuova stagione di This is Me, lo show che unisce musica, emozioni e grandi ospiti. Dopo il successo dello scorso anno, la conduttrice di Verissimo è pronta a riportare sul palco il suo stile elegante e spontaneo, capace di far sentire ogni ospite a casa.

La prima puntata, in onda mercoledì 15 ottobre su Canale 5, promette di aprire alla grande: protagonisti saranno volti come Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio, Flavia Pennetta, Christian De Sica, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, Eleonora Abbagnato e Vincenzo De Lucia.

This is me: anticipazioni sul programma

Tra i momenti più leggeri, ci sarà spazio anche per il "gioco dello specchio", uno dei segmenti più amati del programma: un modo divertente per rompere gli schemi e vedere i protagonisti sotto una luce inedita. La nuova edizione di This is Me punta a confermarsi come uno dei titoli più raffinati della stagione televisiva Mediaset. L’idea, nata per mescolare la profondità delle interviste di Verissimo con il ritmo e la leggerezza di uno show serale, si arricchisce ora di una scenografia completamente rinnovata, fatta di luci calde, proiezioni immersive e un palco che cambia forma a seconda dell’ospite.

This is me: gli altri ospiti dello show

Nel corso delle prossime settimane, sullo stesso palco vedremo quindi volti molto diversi durante le puntate: da Laura Pausini, a Ornella Vanoni, passando per Lorella Cuccarini, in un viaggio tra ricordi, musica e confidenze. Tutto accompagnato da una band live che reinterpreta, ogni volta, i brani più significativi degli artisti, dando a ogni puntata un’impronta unica. Con il suo tono misurato e la capacità di alternare leggerezza e intensità, Silvia Toffanin continua a proporre un tipo di televisione intima ma spettacolare, capace di emozionare senza forzature.

This is Me andrà in onda con la sua seconda stagione da questo mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5.

