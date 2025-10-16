This is me, pagelle puntata 15 ottobre: la favola di Flavia Pennetta (7), Bianca Guaccero merita più spazio in tv (9), l'omaggio di Carone e Ron a Lucio Dalla (8) Nella puntata del 15 ottobre, sono stati protagonisti numerosi ospiti e momenti emozionanti, con un mix di video storici e attuali, interventi e performance live: ecco i voti della diretta.

Parte la seconda stagione di "This is me", il programma che vede Silvia Toffanin come padrona di casa e va in onda su Canale 5 in prima serata. La premiere di quest’edizione accoglie una serie di ospiti d’eccezione, provenienti da diversi ambiti, tra cui sport, musica, cinema e danza. Ogni ospite si apre con il pubblico, raccontando i momenti cruciali della loro vita e carriera, dalle prime esperienze infantili ai trionfi professionali, passando anche per le difficoltà e le sfide personali. La prima puntata vede la partecipazione di Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic, che condividono le loro storie con sincerità. Dopo aver visto il debutto, è il momento di analizzare i punti di forza e le eventuali criticità, stilando un giudizio su ciò che ha funzionato e su ciò che potrebbe essere migliorato.

This is me (15 ottobre), le pagelle della puntata

Silvia Toffanin sobria (voto: 8) Con una presenza discreta ma sempre incisiva, riesce a trattare ogni argomento con sensibilità e professionalità, senza mai essere invadente. Il suo modo di interagire con gli ospiti è delicato e rispettoso, ma non manca di un tocco di umorismo che arricchisce la conversazione. Si mantiene sempre sul pezzo, ma con la capacità di lasciare il giusto spazio ai protagonisti, mettendoli in risalto senza mai oscurarli. Un’abilità che ricorda quella della sua collega Maria De Filippi, sempre pronta a fare un passo indietro per far brillare chi è davanti alle telecamere.

L’umiltà di Laura Pausini (voto: 9) Laura Pausini, come sempre, incanta con la sua autenticità e la sua straordinaria capacità di emozionare. Nella prima puntata, oltre a raccontare la sua carriera e condividere momenti di profonda commozione, ha reso omaggio a Pippo Baudo, l’uomo che l’ha lanciata a Sanremo, mostrando un lato umano e vulnerabile che tocca il cuore del pubblico. La sua performance non si limita solo al canto, ma si estende anche al suo spirito di adattamento e gioco: insieme a Zlatan Ibrahimovic, ha mostrato una sorprendente disponibilità a mettersi in gioco, regalando momenti di leggerezza e complicità. Non mancano, ovviamente, anche le sue amiche, le Sincronette, che aggiungono un tocco di calore e solidarietà al quadro.

Gigi D’Alessio strepitoso (voto: 8) Gigi entra in scena con la solita energia e simpatia che lo contraddistingue. La sua presenza sul palco è travolgente, capace di conquistare il pubblico con il suo carisma genuino. Non ha bisogno di grandi presentazioni, la sua notorietà è ben consolidata, ma riesce sempre a dare un tocco personale a ogni sua apparizione. Come sempre, è una garanzia, quando si tratta di toccare le corde del cuore del pubblico, Gigi non delude mai. Al termine della sua esibizione, per lui c’è una standing ovation da parte del pubblico.

La favola di Flavia Pennetta (voto: 7) – Flavia Pennetta ha portato un tocco di autenticità e sincerità nella sua intervista a This Is Me. La sua riflessione sul tennis, sulla sua carriera e sui figli è stata toccante e naturale, mostrando una madre attenta a non esercitare pressioni. La sua capacità di raccontare la sua storia con umiltà, senza enfatizzare troppo il suo successo, è stata apprezzata. L’aneddoto sul marito Fabio, tra amore e odio per il tennis, ha aggiunto un tocco di ironia. "Il mio trofeo migliore è la famiglia e condividere questo con uomo che ha fatto il tuo stesso percorso è ancora più bello", sono le parole toccanti di Flavia.

Vincenzo De Luca imita Silvia Toffanin (voto: 6) Vincenzo De Luca si è cimentato nell’improbabile ruolo di Silvia Toffanin con grande ironia, regalando momenti di risate a tutto il pubblico. La sua capacità di trasformarsi e di giocare con la figura della conduttrice è stata sorprendente, con una buona dose di autoironia. La mimica facciale e il tono della voce erano decisamente azzeccati, anche se qualche battuta sembrava un po’ forzata. Nonostante il suo stile unico, De Luca ha mostrato un lato più divertente e spensierato di sé, conquistando la simpatia degli spettatori. Se l’obiettivo era divertire, missione compiuta.

Bianca Guaccero fuoriclasse (voto: 9): Bianca Guaccero ha portato un’energia straordinaria nell’interpretazione di New York, New York, dimostrando una grinta e una presenza scenica degne di un vero musical. Merita sicuramente più spazio in tv, perché ha tutte le carte in regola per brillare in qualsiasi contesto.

Deborah Compagnoni, Eleonora Abbagnato e Alberto Tomba, mix di talento e determinazione (voto: 7) – Deborah Compagnoni, con il suo impegno sportivo e la forza che ha trasmesso nel suo percorso, è una leggenda dello sci, mentre Eleonora Abbagnato ha incantato il pubblico con la sua grazia nel balletto, portando l’arte della danza a livelli altissimi. Alberto Tomba, sempre energico e simpatico, ha una personalità che esplode sul palco, portando con sé l’energia che lo ha reso un campione. Insieme, rappresentano l’eccellenza in diverse discipline, "tre glorie nazionali" come li definisce Enrico Brignano. Particolarmente degno di nota il momento in cui è intervenuta la figlia di Eleonora Abbagnato, Julia Balzaretti che ha poi ballato insieme alla madre.

Il ricordo di Lucio Dalla con Pierdavide Carone e Ron (voto: 8): Ron, con la sua voce calda e emozionante, ha saputo mantenere intatta l’anima della canzone, mentre Pierdavide ha aggiunto quel tocco personale che ha reso l’esecuzione ancora più coinvolgente. La sintonia tra i due artisti è evidente e il rispetto per l’eredità musicale di Dalla è stato palpabile in ogni nota. Sebbene il pezzo originale sia intramontabile, la loro versione ha saputo rendere omaggio al maestro con grazia e passione.

