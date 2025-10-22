This Is Me, Toffanin con Angelina Mango per celebrare l'icona Lorella Cuccarini: ospiti pazzeschi, chi ci sarà
Per celebrare la showgirl torna in Tv anche Angelina Mango. Tutte le anticipazioni della seconda puntata.
Secondo appuntamento per This Is Me. Questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, lo show-evento condotto da Silvia Toffanin torna su Canale 5 con una nuova puntata ricca di ospiti e dedicata alla lunga carriera di Lorella Cuccarini. Dopo un debutto decisamente sotto tono, con il 18.7% di share contro il 20 conquistato da Montalbano in replica, il programma ideato da Maria De Filippi si avvia verso una prima serata che si preannuncia come un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della carriera della showgirl romana scoperta da Pippo Baudo, insieme a tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei alcune tappe di questo straordinario percorso umano e artistico.
This Is Me, anticipazioni e ospiti della puntata dedicata a Lorella Cuccarini (22 ottobre 2025)
Se lo scorso anno This Is Me era uno show dedicato alla fucina di Amici di Maria De Filippi, questa edizione ha un respiro decisamente più ampio. Nelle tre serate previste lo spazio sarà all’insegna delle storie di personaggi che arrivano dal mondo dello sport, della musica, del cinema, della danza e dello spettacolo in generale. La prima puntata, ad esempio, ha visto la partecipazione di Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Eleonora Abbagnato, Gigi D’Alessio, Flavia Pennetta, Alberto Tomba, Deborah Compagnoni, Christian De Sica e molti altri.
Stasera, invece, la seconda puntata sarà dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, che vanta ben oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro. A omaggiarla e festeggiarla, oltre ad alcuni allievi di Amici di questa e di passate edizioni, come Sarah Toscano e Angelina Mango, anche Alessandra Celentano, Garrison e il maestro Peppe Vessicchio. Attesi anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Amadeus e Marco Columbro e i pulcini della sua squadra del cuore, la Roma, insieme ai calciatori Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy.
Dove e quando vedere This Is me 2025
La seconda puntata della nuova stagione di This Is Me va in onda questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, su Canale 5. Lo show, inoltre, sarà visibile anche on demand e in streaming su Mediaset Infinity, dove è disponibile alla visione anche il primo appuntamento. L’ultima puntata, invece, è prevista per il prossimo 29 ottobre.
