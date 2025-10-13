This Is Me, Silvia Toffanin dice addio agli allievi di Amici: la prima ospite è un'icona
Il talk evento cambia pelle e si apre ai grandi nomi dello spettacolo e dello sport: nella prima serata una show girl pazzesca.
Mercoledì 15 ottobre 2025 torna in prime time su Canale 5 la nuova edizione di This Is Me, il talk‑evento condotto da Silvia Toffanin. Dopo il successo della prima stagione, il programma cambia pelle e abbraccia un orizzonte più ambizioso, concentrandosi su figure emblematiche del panorama artistico e sportivo italiano.
Niente più ex allievi di Amici, ma grandi protagonisti della cultura, musica, spettacolo e sport, e già nella prima serata inaugurale ci sarà un ospite speciale a cui sarà dedicata dedicato ampio spazio.
