This Is Me: Gerry Scotti scoppia a piangere, Loredana Bertè commuove tutti con Mimì
Momenti di grande emozione nel terzo appuntamento del talk evento di Silvia Toffanin: pubblico e ospiti in lacrime.
Ancora un’emozionante puntata per This Is Me. Il talk evento condotto da Silvia Toffanin è tornato su Canale 5 ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, con il terzo (e penultimo) appuntamento, ricco come sempre di grandi ospiti. In questa seconda edizione, lo show ha messo da parte gli allievi di Amici di Maria De Filippi per dedicarsi ai personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport, del cinema e della cultura in generale e, dopo nomi come Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović, Gigi D’Alessio, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni e tanti altri, ieri sera è toccato a Gigi Buffon, Fiorella Mannoia, Al Bano, Federica Pellegrini, Gerry Scotti e Loredana Bertè. Questi ultimi due, in particolare, sono riusciti a regalare al pubblico grandi emozioni.
This Is Me, lacrime e commozione con Gerry Scotti: "Sono un miracolato"
Tra gli ospiti del terzo appuntamento con la nuova edizione di This Is Me, anche Gerry Scotti. Il conduttore sta vivendo un periodo di enorme successo grazie a La Ruota della Fortuna, programma che sta ottenendo share stellari nella fascia preserale di Canale 5, e insieme a Silvia Toffanin ha ripercorso con grande commozione le tappe della sua vita e della sua carriera. L’infanzia, i primi lavori a Milano, gli inizi in radio fino allo sbarco sul piccolo schermo: "Rivedendo alcuni di questi passaggi, ho sempre pensato di essere un miracolato. E questo mi ha aiutato molto, perché puoi anche smettere all’improvviso e questo è il modo di apprezzare ogni singolo momento". Con le lacrime agli occhi, poi, ha anche spiegato come sia riuscito a rimanere saldo con i piedi per terra, senza mai dimenticare le sue origini: "Continuare a frequentare gli amici di sempre, incontrarli di sera in trattoria, me lo ha permesso".
Loredana Bertè ricorda la sua Mimì a This Is Me: "Mi manca"
Altro momento di forti emozioni a This Is Me lo ha fatto vivere Loredana Bertè. L’artista, ospite di Silvia Toffanin, ha ricordato la sorella Mia Martini, scomparsa nel 1995. "Da quel giorno fino a oggi non sono riuscita a superare la sua morte. La penso costantemente, dormo con un orsetto che ha dentro una nostra foto da bambine", ha spiegato visibilmente commossa. La scatola dei ricordi, ha permesso a Loredana Bertè di raccontare anche un ricordo sul profumo della sorella: "Era anche il profumo di Mimì. Non si trovava spesso e noi andavamo in treno a Firenze per comprarlo. A casa ne ho una scorta, continuo a usarlo anche se è fuori produzione". Poi, tra le lacrime: "Spero che Mimì sia orgogliosa di me, ho sempre paura di sbagliare, di fare qualcosa che potrebbe non piacerle. Mi manca".
