This is Me, le star delle tre puntate: Silvia Toffanin con Lorella Cuccarini, Vanoni e l’ex calciatore più amato d’Italia Da Alex Del Piero a Ornella Vanoni passando per Lorella Cuccarini e aspettando l'ospite più desiderato, tutti i grandi nomi per la prima serata di Silvia Toffanin

Dopo il successo dello scorso anno, anche nella nuova stagione televisiva, nei palinsesti di Mediaset ci sarà posto per This Is Me. Il format di prima serata guidato da Silvia Toffanin e lanciato per la prima volta nella scorsa primavera su Canale 5, era piaciuto moltissimo al pubblico che lo aveva premiato con grandi ascolti. Quello dell’anno scorso è stato però un percorso monotematico perchè le tre puntate andate in onda erano dedicate tutte al fenomeno Amici, con una lunga sfilata di volti, oggi noti o notissimi, della musica e della danza, che avevano in comune il fatto di aver mosso i primi passi della loro carriera nel talent di Maria De Filippi. E infatti This is me, era (e sarà di nuovo) una produzione Mediaset in collaborazione con Fascino.

This Is Me: ospiti stellari per Silvia Toffanin in prima serata: Cuccarini, Vanonin e Alex Del Piero

Le novità di questa stagione però, saranno molte, e il format prenderà una sua forma ben definita, che si staccherà dalla celebrazione del fenomeno Amici, anche se, nel piamo della trasmissione c’è una serata dedicata a un grande personaggio dello spettacolo italiano, che in questo momento è legato alla scuola di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, oggi insegnante di canto nel talent di Canale 5, ma di cui si omaggerà l’incredibile e brillantissima carriera quarantennale tra tv, cinema, danza, conduzione e musica.

Un’altra serata del nuovo format di prima serata condotto da Silvia Toffanin, secondo le anticipazioni riportate da DavideMaggio.it, sarà dedicata alla celebrazione della musica leggera italiana e dei grandi nomi che la rappresentano. In questa occasione, la conduttrice accoglierà in studio il monumento Ornella Vanoni, pronta a ripercorrere la sua straordinaria carriera, tra ricordi e aneddoti, nel modo ironico e scanzonato che le hanno fatto conquistare ormai i cuori anche delle generazioni più giovani.

Terzo appuntamento previsto, sempre secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, sarebbe dedicato allo sport italiano e ai nomi che lo hanno reso grande, e in questa puntata dovrebbe esserci ospite in studio l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero.

C’è da aggiungere che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, lo scorso luglio, Pier Silvio Berlusconi aveva espresso l’auspicio che ospite del nuovo format di prima serata potesse essere anche l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che scopriremo a breve se avrà accettato l’invito nel programma di Silvia Toffanin.

Le registrazioni delle puntate sono infatti previste tutte entro ottobre, il programma sarà registrato a Roma e non a Milano.

