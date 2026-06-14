The Witness, il caso che sconvolse l'Inghilterra: la drammatica storia vera dietro la miniserie Netflix L'omicidio di Rachel Nickell, il figlio di due anni unico testimone e una lunga battaglia per la verità: cosa racconta davvero The Witness.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Netflix porta sullo schermo una delle vicende di cronaca nera più sconvolgenti della storia britannica con The Witness, miniserie in tre episodi ispirata a una storia realmente accaduta. La serie ricostruisce le conseguenze dell’omicidio di Rachel Nickell, una giovane madre uccisa nel 1992 a Londra, concentrandosi non tanto sul delitto in sé quanto sulle profonde ferite lasciate ai suoi familiari. Al centro del racconto ci sono il compagno André Hanscombe e il figlio Alex, che all’epoca dei fatti aveva appena due anni ed era l’unico testimone della tragedia. Un viaggio doloroso tra trauma, ricerca della verità e desiderio di trovare un senso dopo una perdita devastante.

The Witness su Netflix: la serie che racconta il dolore di una famiglia

Disponibile su Netflix, The Witness sceglie un approccio diverso rispetto ai classici crime drama. La miniserie non si concentra principalmente sulla caccia all’assassino, ma sulle conseguenze emotive e psicologiche che il delitto ebbe sui familiari della vittima. La storia è raccontata attraverso gli occhi di André e di Alex Hanscombe, il bambino che assistette all’omicidio della madre e che negli anni successivi dovette convivere con un trauma difficile da elaborare. I due hanno collaborato direttamente alla realizzazione del progetto come consulenti, contribuendo a rendere il racconto il più fedele possibile alla loro esperienza.

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Basata sul libro autobiografico Letting Go, scritto da Alex Hanscombe nel 2017, la serie esplora il percorso che ha portato padre e figlio a ricostruire le proprie vite dopo essere stati travolti dall’attenzione mediatica e dalle difficoltà delle indagini. Nel cast figurano Jordan Bolger nel ruolo di André Hanscombe, Max Fincham nei panni di Alex adolescente e Claire Rushbrook nel ruolo della dottoressa Jean Harris-Hendriks, figura fondamentale nel percorso di sostegno psicologico alla famiglia.

La vera storia di Rachel Nickell e il caso che tenne il Regno Unito con il fiato sospeso

La vicenda narrata in The Witness affonda le radici in un tragico fatto di cronaca avvenuto il 15 luglio 1992. Rachel Nickell, 23 anni, stava passeggiando a Wimbledon Common, nel sud di Londra, insieme al figlio di due anni quando venne brutalmente aggredita e uccisa in pieno giorno. Il piccolo Alex fu l’unico testimone dell’accaduto. Negli anni ha raccontato di conservare ricordi vividi di quei momenti, compreso il tentativo di chiedere alla madre di rialzarsi senza comprendere immediatamente cosa fosse successo. L’omicidio scioccò l’opinione pubblica britannica e generò una pressione enorme sulle forze dell’ordine.

Le indagini si rivelarono però particolarmente controverse. Per anni la polizia seguì una pista sbagliata, arrivando ad accusare ingiustamente un uomo che venne successivamente scagionato. Solo molti anni dopo emerse la responsabilità di Robert Napper, che nel 2008 si dichiarò colpevole dell’omicidio di Rachel Nickell. Nel frattempo André aveva deciso di trasferirsi all’estero insieme al figlio per proteggerlo dall’assedio dei media, vivendo prima in Francia e poi in Spagna. Per chi desidera approfondire ulteriormente il caso, Netflix ha reso disponibile anche il documentario The Murder of Rachel Nickell, che accompagna la serie e ricostruisce nel dettaglio l’omicidio, le indagini, gli errori investigativi e il lungo percorso che ha portato la famiglia a ottenere finalmente giustizia.

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