The Witcher, la quarta stagione è epica (e include già il gran finale)
Il penultimo capitolo della saga con Geralt, Yennefer e Giri è arrivato e promette battaglie e sorprese che ridisegneranno il destino dei protagonisti.
Il 30 ottobre 2025 debutta su Netflix la quarta stagione di The Witcher, che promette battaglie, cambi di ruolo e sorprese che ridisegneranno il destino dei protagonisti. Il nuovo capitolo riparte dalle conseguenze esplosive del finale del terzo: il Continente è squassato dalla guerra, e i tre protagonisti — Geralt, Yennefer e Ciri — si trovano separati, ognuno in un percorso difficile.
Il tema dominante è la separazione, la difficoltà di stare insieme, e la speranza (e la lotta) per una riunione. Inoltre, la stagione funge da penultimo capitolo della saga: con la quinta stagione già prevista, questa sarà una parte fondamentale del gran finale. Ci sono cambiamenti rilevanti, sia davanti alla telecamera che nella struttura. Se volete saperne di più, scoprire la trama, tutte le curiosità sugli otto episodi previsti, non vi resta che guardare il Video!
