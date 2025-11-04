La serie fantasy più amata di Netflix continua a stupire: la novità che fa piangere i fan
La creatrice della serie rompe il silenzio e rassicura i fan: la stagione conclusiva è già in lavorazione e potrebbe arrivare prima del previsto su Netflix.
Dopo la quarta stagione, uscita di recente su Netflix, la celebre saga fantasy si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua storia. Da diverso tempo, ormai, i fan non attendono altro che notizie sul futuro dello show e, adesso, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo ed essere felici: la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha rotto il silenzio, svelando nuovi dettagli sulla produzione della stagione finale. Vediamo insieme tutti i dettagli.
The Witcher 5, quando esce la stagione finale della serie fantasy
Nonostante la recente uscita della quarta stagione, i fan di The Witcher attendono da molto tempo notizie sulla quinta stagione, che concluderà la popolare serie fantasy di Netflix. In un’intervista a Variety, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha fornito un aggiornamento, spiegando di aver tenuto conto delle lamentele del pubblico riguardo ai lunghi tempi di attesa tra un ciclo di episodi e l’altro. Secondo Hissrich, l’intervallo tra la quarta e la quinta stagione dovrebbe essere "si spera più breve". L’autrice ha ricordato che tra la terza e la più recente stagione (uscita su Netflix il 30 ottobre) sono passati circa due anni e mezzo: "Due anni e mezzo non sono mai l’ideale. Ovviamente, abbiamo avuto uno sciopero degli sceneggiatori nel mezzo, che ha fatto slittare di molto la quarta stagione", ha spiegato. "Quindi incrociamo le dita… Stiamo già realizzando la quinta stagione e speriamo di poterla consegnare al pubblico quanto prima." Le riprese di The Witcher 5 sono iniziate ormai da qualche mese, e tutto lascia pensare che la stagione finale possa arrivare nel 2026.
Di cosa parla The Witcher 4?: Trama, cast e dove vedere gli episodi in streaming
Come in molti sapranno, il 30 ottobre (giovedì scorso) è uscita la quarta stagione di The Witcher. Gli episodi raccontano la separazione dei tre protagonisti, divisi dalla guerra che sconvolge il Continente. Geralt si unisce a Yennefer per creare la Hanza, un nuovo gruppo di alleati, mentre Ciri trova rifugio tra i fuorilegge chiamati The Rats. Nel frattempo, Yennefer cerca di ricostruire l’Ordine dei Maghi, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio del potere magico.
Ispirata ai romanzi Il Battesimo del Fuoco e La Torre della Rondine, di Andrzej Sapkowski, la serie approfondisce l’evoluzione dei personaggi e i temi di destino, guerra e identità. Nel cast figurano Liam Hemsworth (che sostituisce Henry Cavill), Laurence Fishburne, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey e Peter Mullan. Per chi desidera guardarla, la serie è disponibile in streaming su Netflix, a cui potrete tranquillamente accedere inserendo le credenziali del proprio account.
