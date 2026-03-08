Trova nel Magazine
The Witcher 5 vedrà un'importante svolta per i tre protagonisti

The Witcher torna su Netflix con la stagione 5, che sarà anche l'ultima, e per risollevare lo show dal calo degli scorsi episodi, le anticipazioni annunciano una svolta

The Witcher 5, svolta in arrivo per i tre protagonisti: le prime anticipazioni della serie Netflix
Netflix

The Witcher di Netflix continua ad essere al centro di controversie, e la stagione 4 ne è stata probabilmente l’apice. Il protagonista della serie Henry Cavill ha lasciato il ruolo di Geralt di Rivia ed è stato Liam Hemsworth, star di Hunger Games, a sostituirlo. Un cambiamento che avrebbe potuto causare il fallimento della serie agli occhi di coloro che per tre stagioni si sono affezionati al protagonista, tant’è che gli ascolti sono crollati e le critiche hanno infiammato il web. Eppure la serie è comunque riuscita a improvvisare una quinta e ultima stagione, e le prime anticipazioni ci svelano cambiamenti in arrivo.

The Witcher 5, prime anticipazioni: una svolta necessaria nella serie Netflix

Intanto, grazie alla sinossi, abbiamo le prime anticipazioni di The Witcher 5: "La fine è vicina: forze oscure si stanno alleando in tutto il Continente con malvagi disegni su Ciri. Anche se Geralt e Yennefer riuscissero a salvare la figlia e a realizzare il loro ultimo desiderio di riunirsi come famiglia, dovranno affrontare ostacoli – e nemici – mai visti prima."

C’è un tema chiaro negli eventi della quinta stagione, ed è la "riunione". Geralt (Hemsworth) e Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) faranno uno sforzo congiunto per tornare da Circi (Freya Allan), in modo che il trio possa resistere unito contro la massiccia opposizione schierata contro di loro. È una svolta necessaria, poiché le critiche alla serie Netflix di The Witcher sembrano aumentare durante i periodi della storia in cui i tre personaggi principali (Geralt, Yennefer e Circi) sono costretti a seguire strade separate. Le stagioni 1 e 4 sono state le più colpite da queste accuse, quindi sapere che la quinta stagione rimetterà le cose a posto è un segnale ben accolto dai fan.

Il cast della stagione finale

Oltre a Hemsworth, tra i membri confermati del cast per la stagione finale figurano Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Jaskier) e Laurence Fishburne (Regis). Lo scorso novembre, è stato riportato che la quarta stagione di The Witcher ha debuttato su Netflix con 7,4 milioni di visualizzazioni, il che segna un calo del 51% rispetto alla terza stagione e del 60% rispetto alla seconda. Riuscirà la quinta ed ultima a risollevare le sorti dello show Netflix, anche attraverso la svolta annunciata?

