Ci siamo, finalmente! Nelle scorse ore, Netflix ha annunciato il trailer ufficiale di The Witcher 4, la nuova stagione dell’attesissima serie fantasy, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski. In questo capitolo tutto da scoprire, una cosa è più che sicura: ci saranno davvero molte cose inedite , novità incredibili, a partire dal volto del nuovo protagonista, dopo l’addio di Henry Cavill. Ma cosa sappiamo fino ad ora sulla serie? Cerchiamo di fare insieme un ricapitolo generale, tra cast, trama, new entry e molto altro. Chiaramente, non ci siamo dimenticati del trailer, state tranquilli!

The Witcher 4, cosa sappiamo sulla nuova stagione della serie Netflix: trama, uscita e trailer

Il 30 ottobre debutterà su Netflix la quarta stagione di The Witcher, con Liam Hemsworth nei panni di Geralt, subentrato a Henry Cavill dopo tre stagioni. Dopo un recasting molto discusso e qualche ritardo, il trailer mostra Hemsworth in azione insieme a Regis, Zoltan, Jaskier e altri personaggi amati dai fan. Nel video si vede Geralt e Regis mentre cercano Ciri, che si mostra letale contro i nemici e coinvolta con i Ratti (gruppo inizialmente pensato per uno spin-off). Il filmato prosegue con Jaskier che racconta la formazione dell’Hanza di Geralt, composta dai principali eroi, tra cui ora anche Zoltan, pronta a rintracciare Ciri. Intanto, Yennefer raduna un esercito per affrontare Vilgefortz e proteggere Ciri, con alleanze inaspettate e vecchi nemici. Non mancano combattimenti con la spada e scontri con mostri, tra cui Kikimora e un troll, confermando l’azione che ha reso famosa la serie.

La stagione 4 di The Witcher si apre sulle macerie lasciate dalla terza: Geralt, Yennefer e Ciri sono separati da una guerra violenta e da nemici sempre più numerosi. Ognuno deve ridefinire i propri obiettivi e trovare nuovi alleati per sopravvivere. Geralt e Yennefer intraprendono un viaggio per salvare Ciri e affrontare Vilgefortz, mentre incontri inaspettati lungo la strada potrebbero creare nuove "famiglie" pronte a unirsi al loro cammino. Con la quinta e ultima stagione già confermata, il confronto finale è ancora lontano. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich descrive questa stagione come "l’inizio di un viaggio in due parti" per la famiglia di The Witcher, promettendo avventure ancora più ambiziose pur mantenendo gli elementi amati della serie fantasy. Di seguito il trailer ufficiale di The Witcher 4:

Il cast della serie: new entry e ritorni

Per quanto riguarda il cast, la quarta stagione della serie vede Liam Hemsworth nei panni del nuovo Geralt e introduce Laurence Fishburne come Regis, il misterioso barbiere-chirurgo dal passato oscuro. Tornano Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer) e Joey Batey (Ranuncolo/Jaskier), mentre Peter Mullan sostituisce Kim Bodnia nel ruolo del maestro Vesemir. Tra gli altri interpreti figurano:

Eamon Farren (Cahir);

Anna Shaffer (Triss Merigold);

Mimî M Khayisa (Fringilla);

Cassie Clare (Philippa);

Meng’er Zhang (Milva);

Graham McTavish (Dijkstra);

Royce Pierreson (Istredd);

Mecia Simson (Francesca);

Sharlto Copley (Leo Bonhart);

Danny Woodburn (Zoltan);

Jeremy Crawford (Yarpen);

Bart Edwards (Emhyr);

Hugh Skinner (Radovid);

James Purefoy (Skellen);

Christelle Elwin (Mistle);

Fabian McCallum (Kayleigh);

Juliette Alexandra (Reef);

Ben Radcliffe (Giselher);

Connor Crawford (Asse);

Aggy K. Adams (Iskra);

Linden Porco (Percival Schuttenbach);

Therica Wilson-Read (Sabrina);

Rochelle Rose (Margarita);

Safiyya Ingar (Keira).

Curiosità su The Witcher 4 e dove vedere la serie in streaming

Le riprese della quarta stagione sono iniziate ad aprile 2024 e sono terminate a ottobre dello stesso anno, principalmente nel Regno Unito tra studi come i Longcross Studios e numerose location esterne: North Wales (Padarn Lake), Surrey (Bourne Woods e Frensham Little Pond), Puzzlewood, Devon (Haytor Quarry), giardini vicino a Woking e Waverley Abbey. Una scena molto attesa, tratta da Baptism of Fire, è la Battaglia del Ponte, girata in Nord Galles su un lago che nella serie diventa un fiume, con Geralt, Cahir e altri membri della sua compagnia.

La stagione 4 è pensata insieme alla quinta, conclusiva, per adattare i tre romanzi finali di Sapkowski (Il battesimo del fuoco, La torre della rondine, La signora del lago), fungendo da ponte narrativo con tensione e personaggi che preparano la conclusione della saga. Potrete seguire The Witcher 4 in streaming su Netflix a partire dal 30 ottobre 2025.

