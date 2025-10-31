Trova nel Magazine
Il finale (da brividi) di questa nuova serie Netflix sconvolge il destino del Continente

Il colosso Netflix chiude la quarta stagione con un finale epico: il futuro del Continente non sarà più lo stesso e si prepara il terreno per l’ultimo capitolo.

E’ uscita proprio ieri su Netflix, giovedì 30 ottobre, la quarta stagione di una serie fantasy che piace e intriga tantissime persone. Come c’era da aspettarsi, l’episodio finale ha spiazzato i fan, tra battaglie epiche, alleanze inaspettate e scelte dolorose: ognuno dei personaggi si è ritrovato davanti al proprio destino, mentre il Continente è decisamente finito sull’orlo del caos. Siete riusciti a capire di quale serie stiamo parlando? Non ancora, vero? Allora proseguite la lettura e vi spiegheremo come si è conclusa.

The Witcher 4, come finisce la quarta stagione della serie: spiegazione del finale

Sì, stiamo parlando della celebre serie The Witcher, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowskila, e la cui quarta stagione è uscita proprio ieri su Netflix. Noi vogliamo fornirvi una spiegazione del finale, in modo che possiate capire bene come si è conclusa. ATTENZIONE, questo paragrafo potrebbe contenere SPOILER. Ciri è scomparsa e braccata da nemici ovunque. Geralt, Jaskier, Regis, Cahir e Zoltan si mettono in cammino per ritrovarla, puntando verso Caed Dhu, dove i druidi potrebbero individuarla grazie al potere dell’equinozio. Ma la guerra tra Nilfgaard e i regni del Nord rende il viaggio pericoloso. Durante uno scontro, Milva ritorna per salvare il gruppo, pagando un prezzo altissimo: la perdita del bambino che portava in grembo. Nel frattempo, Yennefer affronta le conseguenze della battaglia di Montecalvo contro Vilgefortz. Pur tra lutti dolorosi, tra cui Vesemir e Istredd, fonda la Loggia delle Maghe con Triss, Philippa, Francesca e Fringilla, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio magico nel Continente. Tuttavia, decide presto di lasciare il gruppo per seguire Vilgefortz e salvare Ciri.

Geralt vive un momento cruciale sul ponte: guida un assalto eroico al fianco di Cahir e viene nominato cavaliere da Meve, regina di Lyria e Rivia, diventando finalmente Geralt di Rivia. Ciri, invece, cade nelle mani del crudele cacciatore Leo Bonhart, assiste alla morte della compagna Mistle e viene fatta prigioniera. Il finale vede Yennefer pronta a dare la caccia a Vilgefortz e Geralt determinato a ritrovare Ciri. Nel frattempo, la giovane maga Nimue inizia il suo percorso ad Aretuza, simbolo della continuità dell’eredità dei protagonisti.

Il cast della serie e dove vederla in streaming

Nel cast della quarta stagione di The Witcher troviamo: Liam Hemsworth (subentrato aa Henry Cavill), Laurence Fishburne, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Peter Mullan. Se ancora non l’avete fatto e desiderate vederla, potrete farlo collegandovi alla piattaforma Netflix, dove poi potrete fare l’accesso al vostro account e godervela in streaming.

