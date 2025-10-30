The Witcher 4 su Netflix, Geralt di Rivia: il riassunto completo delle prime tre stagioni E' tutto pronto per The Witcher 4 e, in attesa del suo debutto su Netflix, ecco un riassunto delle prime tre stagioni per ricordare tutto ciò che è accaduto.

L’attesa è finalmente finita! Oggi, giovedì 30 ottobre 2025, debutta su Netflix The Witcher 4, quarta stagione della serie fantasy di successo, che porta con sé una novità importante: Liam Hemsworth prenderà il posto di Henry Cavill nel ruolo dello Strigo, Geralt di Rivia. Ma prima di immergerci nelle nuove avventure di Geralt, Yennefer e Ciri, vale la pena fare un punto di quanto accaduto finora. Ecco dunque, un riassunto completo e dettagliato delle prime tre stagioni della serie che vi aiuterà a ricordare tutto ciò che è accaduto fino a questo momento.

The Witcher, il riassunto delle prime tre stagioni: cos’è successo

Siete in attesa di godervi la quarta stagione di The Witcher ma, se volete un consiglio, rispolverate un po’ la mente con questo riassunto delle prime tre stagioni che vi forniamo, in modo che abbiate un quadro completo di quanto accaduto fino ad ora.

Prima stagione

La prima stagione di The Witcher racconta le origini dei personaggi principali. Dopo l’invasione di Nilfgaard, la principessa Ciri fugge dal regno di Cintra. Braccata dal soldato Cahir, scopre di possedere poteri misteriosi legati a un’antica eredità magica. Nel frattempo, il Witcher Geralt di Rivia, cacciatore di mostri legato a Ciri dal "vincolo del destino" per aver salvato suo padre, si muove per proteggerla. Contemporaneamente, la maga Yennefer di Vengerberg viene addestrata ad Aretuza dalla potente Tissaia de Vries e, dopo anni di sofferenze, ottiene un grande potere. Le loro storie si intrecciano: Geralt e Yennefer si incontrano, si innamorano e combattono insieme contro Nilfgaard nella battaglia di Sodden, dove Yennefer sembra sacrificarsi perdendo i poteri. Alla fine, Geralt trova Ciri nei boschi, suggellando il loro destino comune.

Seconda stagione

Nella seconda stagione, Geralt porta Ciri a Kaer Morhen, la roccaforte dei Witcher, per proteggerla e aiutarla a controllare le sue capacità. Nel frattempo, Yennefer, sopravvissuta ma priva di magia, viene catturata da Nilfgaard. Ingannata dal demone Voleth Meir, crede che consegnare Ciri le farà riottenere i poteri. Ciri rivela di avere sangue antico, connesso alla Congiunzione delle Sfere, un evento che permette a mostri di altre dimensioni di invadere il mondo. Voleth Meir si impossessa del corpo di Ciri e attacca Kaer Morhen, ma Yennefer riesce a liberarla sacrificandosi e, così facendo, riacquista la magia. Alla fine, Tissaia diffonde la notizia che Ciri è viva e rappresenta un pericolo. Viene poi svelato che l’imperatore Emhyr di Nilfgaard è in realtà il padre di Ciri, motivo per cui la sta cercando.

Terza stagione

All’inizio della terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri sono in fuga. La regina elfica Francesca crede che Ciri sia la chiave per la salvezza del suo popolo, mentre sul Continente si intensificano le tensioni tra i sostenitori di Nilfgaard e i suoi oppositori. I tre raggiungono Aretuza, dove Yennefer tenta di addestrare Ciri, ma scoprono che il mago Vilgefortz è il vero artefice delle manipolazioni politiche e magiche che scuotono il mondo. Scoppia una violenta battaglia che porta Tissaia al suicidio. Dopo la sconfitta, Geralt decide di abbandonare la neutralità e di combattere apertamente per proteggere Ciri. La ragazza, in fuga, viene salvata da un gruppo di banditi chiamati i Ratti, mentre a Emhyr viene consegnata una falsa Ciri, ignaro che la vera sia ancora libera.

The Witcher 4, dove vedere in streaming la nuova stagione

Ma cosa ci aspetta in The Witcher 4? La quarta stagione riprende dopo le devastazioni della terza, con Geralt, Yennefer e Ciri separati da una guerra e da numerosi nemici. Ognuno deve ridefinire i propri obiettivi e cercare nuovi alleati. Geralt e Yennefer cercano di salvare Ciri e affrontare Vilgefortz, ma il confronto finale è ancora lontano, con la quinta stagione già confermata. Nel cast troviamo: Liam Hemsworth, Laurence Fishburne, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, Peter Mullan. Potrete godervi la nuova stagione in streaming su Netflix a partire da oggi, 30 ottobre 2025.

