Robert De Niro nel buio dei sussurri, il killer dei bambini torna e riapre ferite di un passato oscuro: ecco quando vivrete l’incubo
In The Whisper Man, Robert De Niro guida un incubo crime tra scomparse, sussurri e panico: svelata la data di uscita su Netflix dell'inquietante thriller.
Se vi piacciono i thriller con venature horror, con aggiunta di ansia, terrore e panico, allora non potete perdere in alcun modo la visione di The Whisper Man, la nuova serie Netflix la cui data di uscita è stata svelata nelle scorse ore. Protagonista è Robert De Niro, affiancato da un cast in cui spiccano volti acclamati e apprezzati dal grande pubblico, tra cui Adam Scott. Di seguito, tutti i dettagli.
The Whisper Man, la serie thriller con Robert De Niro ha una data di uscita: quando la vedremo
Netflix rilascerà il 28 agosto 2026 The Whisper Man, thriller crime tratto dal romanzo di Alex North e interpretato da Robert De Niro. Il film racconta la storia di un ex detective (De Niro) che viene richiamato in azione dal figlio, uno scrittore di romanzi gialli interpretato da Adam Scott, dopo il rapimento del nipote di otto anni. Le indagini portano a collegare il caso a un serial killer noto come "The Whisper Man", creduto ormai catturato anni prima, ma la riapertura di nuove sparizioni suggerisce che la sua storia non sia davvero conclusa. La vicenda è accompagnata da una inquietante filastrocca legata ai rapimenti, che alimenta il clima di paura: "Se lasci una porta socchiusa, presto sentirai i sussurri. Se la tua finestra è lasciata aperta, lo sentirai bussare al vetro. Se sei solo, triste e malinconico, l’Uomo dei Sussurri verrà a cercarti."
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Alla regia c’è James Ashcroft, mentre la sceneggiatura è di Ben Jacoby e Chase Palmer. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Netflix e AGBO dei fratelli Russo e punta a unire thriller e dramma familiare, con al centro il rapporto tra padre e figlio. Le riprese si sono svolte nel 2025 e il film segna per De Niro un ruolo insolito, in cui interpreta un uomo della legge invece di un criminale. Nel cast anche:
- Robert De Niro
- Michelle Monaghan
- Adam Scott
- Hamish Linklater
- Owen Teague
- Acston Luca Porto
The Alto Knight – I Due Volti del Crimine, l’ultimo film di Robert De Niro
Tra gli ultimi film di Robert De Niro c’è The Alto Knight – I Due Volti del Crimini, diretto da Barry Levinson e uscito il 20 marzo 2025. Al centro della storia, la rivalità tra i boss mafiosi italoamericani Vito Genovese e Frank Costello, interpretati entrambi da Robert De Niro. Inizialmente alleati, i due entrano in conflitto per il controllo delle attività criminali di New York. La tensione culmina nel 1957, quando Genovese ordina l’eliminazione di Costello, il quale però sopravvive e decide di ritirarsi dalla mafia. L’attacco segna la fine della carriera criminale di Costello e permette a Genovese di assumere il controllo incontrastato, chiudendo una fase violenta e decisiva della mafia italoamericana.
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