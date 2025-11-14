The Voice Senior torna su Rai 1: nuove voci e due coach d’eccezione con Antonella Clerici Dal 14 novembre su Rai 1 torna The Voice Senior: sei serate di musica e storie straordinarie con Antonella Clerici e i nuovi coach Nek e Rocco Hunt.

È tutto pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più amati della prima serata Rai. Dal 14 novembre, The Voice Senior torna su Rai 1 per sei puntate cariche di emozioni, talento e musica, con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma, ormai un classico del venerdì sera, continua a celebrare le voci e le storie degli over 60 che non hanno mai smesso di inseguire i propri sogni.

The Voice Senior anticipazioni: Blind Auditions e nuove sfide dei coach (14 novembre)

Anche in questa nuova edizione, la magia del format resta intatta. Si parte con le tradizionali Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i coach ascoltano i concorrenti senza poterli vedere, affidandosi unicamente al loro istinto e alla forza della voce. Solo se conquistati dal talento, potranno voltarsi per accoglierli nel proprio team.

La fase delle Blind sarà ancora più avvincente grazie a due "armi segrete": il tasto Blocco, che consente di impedire a un altro coach di scegliere un concorrente, e la Seconda Chance, che dà la possibilità di richiamare sul palco chi non è riuscito a convincere alla prima esibizione. Dopo quattro puntate di audizioni, i 24 concorrenti selezionati – sei per ogni squadra – accederanno al Knock Out, la semifinale dove ogni coach deciderà quali tre artisti porterà in finale. Nell’ultimo appuntamento, sarà poi il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della sesta edizione.

Una giuria rinnovata e più energia che mai

La grande novità di quest’anno riguarda la giuria, che accoglie due nuovi ingressi di peso. Nek debutta come coach, mentre Rocco Hunt si unisce a Clementino, condividendo con lui la stessa poltrona. A completare la squadra tornano due colonne del programma: Loredana Bertè e Arisa, amatissime dal pubblico e sempre pronte a emozionarsi di fronte al talento.

Oltre alle straordinarie performance dei concorrenti, il pubblico potrà godersi anche i duetti tra i coach e gli artisti in gara, oltre alle esibizioni delle guest star che arricchiranno ogni puntata con momenti di spettacolo e leggerezza. Insomma una edizione che promette agli spettatori momenti emozionanti.

Dove e quando vedere The Voice Senior

The Voice Senior andrà in onda ogni venerdì sera su Rai 1, a partire da oggi, 14 novembre, per sei puntate. Tutti i contenuti saranno disponibili anche su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere integralmente le puntate e le clip più emozionanti, subito dopo la messa in onda. Il programma sarà visibile anche su Rai Italia, per gli spettatori all’estero.

