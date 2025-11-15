The Voice Senior, le pagelle: Nek e Arisa spaccano (7), caos tra i gemelli (8), ma Antonella Clerici è unica (9) The Voice Senior 2025 debutta con esibizioni super, storie emozionanti e Blind Auditions spettacolari: ecco promossi e bocciati della prima puntata in onda venerdì 14 novembre

La puntata inaugurale di The Voice Senior, trasmessa venerdì 14 novembre 2025, ha aperto la nuova stagione con un’ondata di emozioni durante le Blind Auditions, guidate dall’energia rassicurante di Antonella Clerici. Per la prima volta, sulle iconiche poltrone rosse si sono seduti insieme Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek e Rocco Hunt, pronti a scoprire nuove voci mature. La serata ha offerto un alternarsi di talenti sorprendenti e storie intense che hanno catturato il pubblico. Non sono mancati momenti divertenti grazie a gag spontanee e battute tra i coach. Le esibizioni si sono susseguite tra brividi, tecnica e cuore, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Ogni concorrente ha portato con sé un pezzo di vita, rendendo lo show ancora più autentico. Andiamo a scoprire le pagelle di questa serata.

The Voice Senior, le pagelle della puntata del 14 novembre 2025

Antonella Clerici perfetta padrona di casa (voto: 9) Antonella Clerici entra in scena a The Voice Senior con quel suo sorriso sospeso tra incanto e attenzione vigile. Accoglie, ma nello stesso tempo scruta tutto, cogliendo ogni sfumatura emotiva. Ripercorre le tappe del programma come se sfogliasse le pagine di una storia personale. E quando arriva il momento di tirare le conclusioni, lo fa senza enfasi, solo con una sincera lucidità. Va detto: il suo è il ruolo più ingrato, perché deve chiedere ai coach le ragioni dei mancati giri di sedia e rendere tutto comprensibile e gentile. Non è un compito facile, anzi, quasi nessuno saprebbe gestirlo con la sua stessa grazia. E stasera, tra un’emozione e una lacrima, Antonella ci ricorda perché la amiamo così com’è.

Nek, che grinta (voto: 7) Nek ha preso il posto di Gigi D’Alessio e lo ha fatto in modo egregio. Si conferma una presenza elegante e misurata, capace di far sentire ogni concorrente ascoltato senza mai sopraffare lo spazio altrui. La sua tecnica musicale è evidente in ogni osservazione: precisa, puntuale e mai banale, offre consigli che appaiono naturali e mai forzati. Con Alessandra riesce a costruire un dialogo rispettoso, fatto di memoria e sensibilità, mentre con Anthony dimostra di saper riconoscere il talento anche quando appare fuori contesto. La sua esperienza traspare in ogni intervento, calibrata tra supporto e valutazione. Sa ascoltare davvero, cogliendo sfumature che molti altri giudici rischierebbero di ignorare. Il suo approccio, pacato ma incisivo, valorizza la performance senza sovrastarla.

Rocco Hunt e Clementino premio simpatia (voto: 8) Rocco Hunt e Clementino portano in trasmissione un’energia contagiosa, capace di alleggerire ogni tensione con naturalezza. La loro simpatia non è mai forzata: nasce dal loro modo autentico di interagire con concorrenti e colleghi. Sanno dosare ironia e incoraggiamento, rendendo ogni momento televisivo piacevole senza mai perdere professionalità. La complicità tra i due crea un’atmosfera familiare, dove il talento può emergere senza paura di giudizi. "Dio li fa e poi li accoppia", sentenzia la Clerici. Clementino ha l’argento vivo addosso, la sua battuta top di questa sera l’ha rivolta ai gemelli Dell’Erba: "Io vedo doppio ma non mi sono fumato l’erba". Rocco Hunt invece prima fa un appunto geografico a Nek "Sassuolo e Pesaro non sono così vicini" e poi riferendosi a Clementino dice "Siamo due coach d’acqua". Sipario.

La confusione tra i gemelli (voto: 7) La performance dei gemelli Dell’Erba è uno dei momenti più divertenti e surreali della puntata. Dopo l’esibizione di Raffaele, che conquista tutti e quattro i coach, l’ingresso di Lorenzo spiazza completamente la giuria. Le reazioni spontanee — dal "Ma è uguale!" al "Sto vedendo doppio!" — trasformano la scena in un piccolo show dentro lo show. Antonella Clerici scioglie l’enigma con eleganza, rivelando la gemellarità dei due cantanti e riportando ordine tra le poltrone. I coach giocano con l’equivoco, tra battute e riferimenti al "multiverso", rendendo il momento leggero e irresistibile. La confusione diventa così un’occasione per mostrare la loro complicità e il loro spirito ironico. E mentre Raffaele sceglie Nek, Lorenzo decide per Arisa, completando un siparietto perfetto. Una pagina di televisione spontanea, brillante e memorabile.

Il duetto di Arisa e Nek (voto: 10) "Stupendi", "Fantastici, pura energia", "E qui si vola". Sono alcuni dei commenti che sono comparsi sui social mentre Arisa e Nek si esibivano in un duetto emozionante sulle note di "Ti sento" dei Matia Bazar. La loro bravura ha toccato corde emozionanti e il pubblico si è alzato in piedi al termine dell’esibizione. È nata una coppia", è la benedizione di Antonella Clerici.

La storia toccante di Alessandra (voto: 9) Alessandra regala uno dei momenti più toccanti della puntata, con un racconto di vita che va oltre la musica e arriva dritto al cuore del pubblico. La sua esibizione è intensa, carica di emozione vera, e riesce a trasmettere dolore, forza e resilienza in ogni nota. La dedizione alla figlia scomparsa aggiunge profondità alla performance, rendendola autentica e personale. La giuria percepisce immediatamente questa combinazione di cuore e grinta, come sottolinea Loredana Bertè, e la sua scelta di Clementino e Rocco Hunt appare naturale e coerente con la sua storia. Alessandra dimostra coraggio nel condividere la propria vulnerabilità, trasformandola in energia creativa sul palco. Il suo racconto e la voce potente creano un momento di grande empatia, capace di emozionare sia il pubblico in studio sia chi segue da casa.

La sorpresa di Claudia Gerini e Leo Gassmann (voto: 8) Claudia Gerini e Leo Gassmann sorprendono con un ingresso inaspettato che cattura subito l’attenzione. La loro performance, sulle note di "Il gatto e la volpe" di Edoardo Bennato, autentica e coinvolgente, conquista giudici e pubblico, dimostrando talento e presenza scenica. Rimasti poi in studio, si integrano con naturalezza, condividendo le poltrone con i coach.

