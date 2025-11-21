The Voice Senior: Ron e Arisa incantano, la storia di Roberta e Lele emoziona Seconda puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonella Clerici: cosa è successo nella puntata do venerdì 21 novembre 2025

Secondo appuntamento con The Voice Senior, secondo appuntamento con le blind auditions, venerdì 21 novembre 2025. La puntata del talent show per voci over 60 di Antonella Clerici parte alle 22.30 a causa dello slittamento dei programmi dovuto alla infinita ma vittoriosa partita di coppa Davis di Flavio Cobolli (con la sua scia di polemiche sulla programmazione). La missione della seconda puntata di The Voice Senior è continuare a costruire le squadre dei coach: Loredana Bertè, Arisa, Nek e Clementino-Rocco Hunt.

E c’è subito una sorpresa con il primo aspirante cantante, Franco, che si presenta con un brano di Ron, e con lui (che finisce nella squadra di Nek), entra in studio anche il cantautore che poi regala al pubblico un bellissimo e intenso duetto con Arisa. sulle note di "Non ho più bisogno di parole", un momento veramente bellissimo. Un altro momento veramente sorprendente della seconda puntata di The Voice Senior 2025 è quello in cui si esibisce la signora Jaqueline che è la più senior dei senior, visto che si mangia il palco alla veneranda età di 91 anni. Quando finisce di cantare la sua Milord, i coachi rimangono tutti stupiti non solo nello scoprire un’età che assolutamente la signora non dimostra, ma anche il fatto che lei è la moglie di un grande musicista e autore, Totò Savio.

Un’altra storia molto bella che stupisce Antonella Clerici e i coach, è quella di una coppia, sul palco e nella vita, Roberta e Lele. Lei lo ha cercato dopo tanti anni in un momento difficile della vita di entrambi, lei era diventata ipovedente, Lele, colpito da poliomelite durante l’infanzia, aveva appena perso la moglie. Il sodalizio artistico si è poi trasformato anche in amore. I due finiscono nella squadra di Arisa.

Tra le voci over 60 che sono riuscite a trovare un posto in una squadra (quella dei coach Clementino e Rocco Hunt), c’è stato anche Cosimo, ex partecipante al "Più Bello d’Italia" nel 1990, anno che vide il trionfo di Gabriel Garko e bodygard anche in servizio al Quirinale sotto la presidenza Pertini.

Insomma, come sempre, la forza di questo programma sono sì, le voci e le canzoni, ma soprattutto le storie intense e i vissuti dei concorrenti.

Le squadre dopo la seconda puntata delle Blind Auditions

Ed ecco le squadre che si sono formate alla fine della seconda puntata di blind auditions di The Voice Senior 2025.

Squadra di Clementino e Rocco Hunt: Alessandra

Anthony

Felicita

Carmelo

Cosimo Squadra di Arisa Patrizia Palmieri

Lorenzo Dall’Erba

Ottavio

Giovanna

Roberta e Lele

Anna Squadra di Nek Tiziano

Franco Squadra di Loredana Bertè – Gabriella Vai

Gabriella Vai Raffaele Dall’Erba

Maria Masullo

Paola

Glori

