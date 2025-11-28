The Voice Senior, puntata 28 novembre: la storia di Luigi commuove, Arisa e Rocco Hunt omaggiano Lucio Dalla Terza puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonella Clerici: cosa è successo nella puntata di venerdì 28 novembre

Venerdì 28 novembre è andata in onda su Raiuno una nuova puntata trasmetterà di The Voice Senior, il talent dedicato alle più belle voci over 60 del Paese, condotto da Antonella Clerici. Al fianco della padrona di casa, tornano i coach Loredana Bertè, Arisa e Clementino, affiancati da Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino per guidare i concorrenti. La sfida per aggiudicarsi i talenti più interessanti è più intensa che mai: tra i coach non mancano le schermaglie e le frecciate ironiche, che rendono ogni puntata divertente e imprevedibile. Ecco quali sono stati i momenti più emozionanti della puntata.

The Voice Senior, puntata 28 novembre: cosa è successo

Durante le audizioni, uno dei momenti più intensi è stato quello di Luigi, originario di Cervia, marito di Roberta e papà di Agnese e Clara. Con voce emozionata, ha raccontato la sua storia familiare: Clara, alla quale a soli sette anni è stata diagnosticata una rara malattia, non si è mai lamentata nonostante il percorso difficile degli ultimi tre anni. Ha ricordato anche la perdita della terza gemella, Giulia, scomparsa dopo appena venti giorni di vita. Luigi ha spiegato che partecipare al programma era un desiderio proprio di Clara, e per questo è salito sul palco cantando "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla. La sua interpretazione ha colpito nel profondo: tutti e quattro i coach si sono girati. Antonella Clerici si è commossa fino alle lacrime, mentre Nek ha sottolineato l’enorme carica emotiva della sua voce. Arisa ha parlato di un’atmosfera quasi "infinita", capace di dare i brividi, e Clementino con Rocco Hunt hanno applaudito la capacità di Luigi di dare nuova vita a un brano così importante, trasmettendo tutta la forza della sua storia. Successivamente, Luigi si è esibito con Nek sulle note di "Vita".

Paola Troilo, originaria del Quebec e oggi residente in Canada, ha catturato l’attenzione dei coach con un’esibizione mozzafiato sulle note della celebre "Nessun dorma" di Puccini. Appassionata di gastronomia e importatrice di prodotti alimentari, Paola ha raccontato di aver scoperto solo dopo diversi anni di possedere una voce straordinaria, frutto di un percorso autodidatta e della sua grande passione per la musica. Dopo la laurea, la vita l’ha portata in Abruzzo, dove si è sposata e ha avuto figli, per poi trasferirsi nuovamente in Canada dopo diciassette anni. Sul palco, la sua interpretazione ha subito conquistato tutti i coach: Arisa ha commentato emozionata la capacità di Paola di rendere il brano personale e originale, mentre Nek ha definito la scelta del pezzo una sfida notevole, e Clementino ha condiviso pienamente l’entusiasmo. Paola ha sottolineato come la musica sia per lei una passione autentica: "Amo tantissimo la musica", ha detto, dimostrando che talento e dedizione possono sorprendere anche a distanza di anni.

Un altro momento emozionante è stato quello di Francesco, 60 anni, musicista di lunga esperienza e oggi insegnante di musica. Originario della Puglia, Francesco ha deciso di dedicare la sua esibizione a suo padre, cantando "Avrai". La sua interpretazione ha subito conquistato i coach: Clementino ha elogiato la forza emotiva del brano, Nek ha apprezzato i momenti di indecisione che hanno reso l’esibizione autentica, mentre Arisa ha sottolineato il timbro caldo e commovente della sua voce.

Francesco, visibilmente emozionato, ha spiegato che salire su quel palco rappresenta un riconoscimento per tutto il percorso musicale della sua vita. La performance ha raggiunto un momento clou quando Rocco Hunt e Clementino hanno deciso di unirsi a lui in un duetto, omaggiando Pino Daniele sulle note di "Yes I Know My Way", regalando al pubblico un finale intenso e coinvolgente.

Francesca De Fazi, musicista romana, ha emozionato i coach con la sua storia e la sua performance. Francesca ha raccontato un episodio toccante della sua infanzia: la perdita della madre all’età di otto anni, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Durante un viaggio con il padre a Londra, scoprì per caso in un giardino un’agenda appartenuta a Paul McCartney, che anni dopo riuscì a restituire personalmente al cantante in occasione del suo concerto a Roma nel 2003. Sul palco, Francesca ha interpretato "Ticket to Ride" dei Beatles con grande energia e personalità. La sua esibizione ha subito conquistato i coach: Arisa ha elogiato la sua "cazzimma incredibile" e ha sottolineato la stoffa da professionista che traspare dalla sua interpretazione, confermando che talento e carattere si uniscono in una performance memorabile.

Brividi durante la puntata per il duetto tra Arisa e Rocco Hunt sulle note di "Anna e Marco" di Lucio Dalla. Rocco ha commentato la dolcezza del brano e la morbidezza della sua voce, sottolineando che era la prima volta che cantava insieme ad Arisa. Antonella Clerici ha definito la performance un vero miracolo, regalando al pubblico un momento intenso e ricco di emozione.

Giuseppe Nucci, 50 anni, medico di famiglia e penitenziario, ha raccontato la sua vita dedicata agli altri e ai "più ultimi", spiegando come la musica rappresenti per lui una vera e propria valvola di sfogo e cura per la mente. Salito sul palco, si è esibito sulle note di "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini, regalando un’interpretazione intensa e coinvolgente. Arisa, visibilmente colpita, ha commentato: "Mi hai catturato con questo pezzo", sottolineando l’emozione trasmessa dalla sua voce e dalla sua storia.

È la volta di Mauro Cianciabella, 62 anni, impiegato amministrativo originario di Monza Brianza, che ha portato sul palco tutta la sua energia e la sua passione per la musica. Durante l’adolescenza, Mauro era talmente ossessionato da John Travolta da imitare ogni suo movimento, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Travoltino". Sul palco ha scelto di esibirsi sulle note di "Relax", regalando un’esibizione vivace e coinvolgente. Appena la musica parte, Clementino e Rocco Hunt bloccano Loredana Bertè, mentre la stessa Bertè commenta entusiasta: "Che grinta!". Mauro ha rivelato di essere abituato a esibirsi anche per strada, "sotto la metro a Milano", dimostrando tutta la sua spontaneità e il suo amore per la performance.

Maria Cuomo, 79 anni, originaria della provincia di Caserta, ha raccontato il suo lungo percorso musicale iniziato a 14 anni, quando formò il suo primo gruppo nel paese. Grazie a Nico Fidenco, ebbe l’opportunità di andare a Roma per un provino e partecipare al film Kiss Kiss Bang Bang con Giuliano Gemma, oltre a esibirsi al Cantagiro del 1968. Nonostante alcune delusioni, come la mancata partecipazione a Sanremo, Maria ha continuato a cantare con passione nel corso degli anni. Sul palco di The Voice Senior ha interpretato "Città vuota" di Mina, conquistando i coach e ricevendo da Loredana Bertè il complimento: "Sei stata coraggiosa", per il coraggio e la determinazione dimostrati nella sua carriera.

Flora Faia, cresciuta in una famiglia di artisti, ha raccontato di credere nell’amore nonostante le delusioni della vita. Sul palco di The Voice Senior si è esibita sulle note di "Georgia on my Mind", dimostrando grande tecnica e intensità emotiva. Arisa ha apprezzato la sua versatilità e il timbro preciso, commentando: "Che fossi cantante di jazz lo avevo intuito. Hai toccato tanti registri con una precisione da maestra". Nek ha aggiunto: "Ho percepito che l’intensità veniva dal cuore", sottolineando la profondità della sua interpretazione.

Roberto, 61 anni, ristoratore romano, ha raccontato il suo lungo percorso tra musica e calcio, spiegando come la passione per la musica abbia preso il sopravvento dopo un incontro con Pippo Baudo. Ha partecipato a cori per i cartoni Disney e si è trovato a scegliere tra la musica e la carriera nella ristorazione, senza mai abbandonare la sua passione. Sul palco di The Voice Senior ha prima cantato "Con tutto l’amore che posso" di Claudio Baglioni, senza riuscire a convincere i coach, per poi sorprendere tutti con "Furia", esibizione durante la quale si è presentato anche Mal, aggiungendo un momento inaspettato e coinvolgente alla puntata.

