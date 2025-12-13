Trova nel Magazine
The Voice Senior, Clementino in lacrime: "Non voglio più vederti". La scelta choc di Loredana Bertè: chi sono i finalisti

La semifinale degli over 60 regala incredibili emozioni con Clementino commosso e svela chi si darà battaglia nella finalissima: ecco cosa è successo ieri sera (12 dicembre) su Rai 1

Raiplay

The Voice Senior entra nel vivo e nel corso della puntata in onda venerdì 12 dicembre su Rai 1 i componenti delle quattro squadre si danno battaglia per guadagnare un posto nella finalissima. A seguito di settimane ricche di emozioni, ognuno dei quattro giudici è pronto a dimostrare di avere il possibile vincitore nel proprio team. Scopriamo insieme cosa è successo nello show condotto con energia e simpatia da Antonella Clerici

The Voice senior, cosa è successo nella puntata del 12 dicembre 2025

Antonella Clerici accoglie il pubblico in studio e a casa con la solita carica e comunica ai quattro giudici che questa sera passeranno da avere un team di sei cantanti ad uno composto da soli tre, ovvero i 12 protagonisti della finale che andrà in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1. Si comincia con il team di Nek e tra le esibizioni del cantante romagnolo spicca subito Francesco De Siena al pianoforte con "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla.

Poi è il turno degli altri cinque potenziali finalisti che con le loro esibizioni mettono in crisi le scelte del cantante che alla fine opta per portare in finale proprio Francesco De Siena, Jaqueline Schwitzer e Tiziano Cavaliere. La seconda squadra in gara è quella di Arisa che rimane incantata tra tutti da Annamaria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La cantante di "Sincerità" rimane particolarmente colpita anche dalla versione di "La carezza in un pugno" affidata a Giuseppe Nucci e prima di salutare ci tiene a ringraziarlo: "Giuseppe sei un uomo generoso e gentile, grazie per aver partecipato".

The Voice Senior, le lacrime di Clementino per la decisione finale

Grande divertimento quando la palla passa a Clementino e Rocco Hunt, molto amati dal pubblico. Ad impressionare i rapper napoletani è sicuramente l’esibizione di Pierluigi Lunedei, 64enne che interpreta "Io vivrò senza te" di Lucio Battisti. Clementino è commosso e dopo averlo ascoltato non si contiene: "Non voglio più vederti, mi fai emozionare troppo" dice con le mani a coprire gli occhi gonfi di lacrime. Insieme a Pierluigi passano alla finale Cosimo Ventruti e Carmelo Sciplino.

Altri momenti commoventi arrivano quando Loredana Bertè sceglie di far cantare "Donna" di Mia Martini a Maria Masullo. Il pubblico è in piedi ma nonostante l’ovazione la rocker sceglie per la finalissima Francesca Visentin, Gabriella Vai e per ultima Francesca De Fazi.

The Voice Senior, chi sono i finalisti:

Team Nek:

  • Francesco De Siena
  • Tiziano Cavaliere
  • Jaqueline Schweitzer

Team Arisa:

  • Annamaria Rossicchi
  • Giovanna Russo
  • Sonia Milan

Team Clementino:

  • Cosimo Ventruti
  • Pierluigi Lunedei
  • Carmelo Sciplino

Team Loredana Bertè:

  • Francesca Visentin
  • Gabriella Vai
  • Francesca De Fazi

