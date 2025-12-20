The Voice Senior, la finale: vince Francesco De Siena, poi Loredana Bertè sotto choc e Rocco Hunt in lacrime Chi ha vinto The Voice Senior? Ecco cosa è successo nella puntata finale del 19 dicembre su Rai1: tutte le emozioni, lacrime e le percentuali del televoto.

Grande attesa per la finalissima della sesta edizione di The Voice Senior in onda venerdì 19 dicembre su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Il vincitore nell’ultimo appuntamento del popolare talent over 60 è Francesco De Siena, capace di sbaragliare la concorrenza degli altri 11 concorrenti in gara e a ricevere il maggior consenso dei voti dei telespettatori. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso dell’amozionante puntata con protagonisti i quattro coach Loredana Bertè, Clementino, Arisa, Nek e il super ospite Umberto Tozzi.



Finale The Voice Senior, puntata 19 dicembre 2025: cosa è successo

Antonella Clerici, mattatrice dello show, rompe il ghiaccio dando il benvenuto ai quattro giudici ed il pubblico presente, annunciando una finale piena di colpi di scena e momenti indimenticabili. I dodici concorrenti fanno il loro ingresso sul palco per cantare insieme al super ospite della serata: Umberto Tozzi ed insieme a lui si esibiscono con "Ti amo", "Gloria" e "Si può dare di più", tre storici tra i brani più popolari del cantautore torinese. Subito dopo un’emozionante clip che ha riassume i componenti delle quattro squadre arrivati in finale, la finalissima inizia. "I dodici concorrenti si esibiranno e soltanto quattro di loro accederanno alla super finalissima grazie al televoto" dice Antonella Clerici, spiegando il meccanismo che regalerà ad uno soltanto lo scettro di The Voice Senior 2025. Il primo a salire sul palco è Francesco De Siena, team Nek, con "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. Il professore di musica regala grandi emozioni con l’esibizione voce e pianoforte.

Subito dopo tocca a Gabriella Vai con "A chi" di Fausto Leali, scuderia Loredana Bertè. "Io sono ancora sotto shock, ma l’avete sentita?" commenta la giudice rocker. Terza concorrente in gara è Annamaria Rossicchi della squadra di Arisa. L’aspirante cantante, che non vedeva l’ora di compiere 60 anni per partecipare al talent over, porta sul palco "Gli uomini non cambiano" di Mia Martini e si guadagna grandi applausi grazie agli acuti e all’omaggio alla cantante scomparsa nel 1995.

Arriva il turno di un componente del team Clementino e Rocco Hunt, ovvero Pierluigi Lunedei sotto le note di "Stella di mare" dell’immenso Lucio Dalla: "Bravissimo, votate Pierluigi ragazzi, è gratis" L’appello dei due rapper napoletani alla telecamera provoca risate e applausi. La gara prosegue con Francesca Visentin, gruppo Loredana Bertè con "Crazy" di Gnarls Barkley. "Si scrive The voice e si legge miracolo" commenta la stessa concorrente, sottolineando quanto il talent l’abbia aiutata nei momenti più difficili. Tocca ora ad un altro cantante di Clementino, Cosimo Ventruti, che con un altro inno della canzone italiana, ovvero "Meraviglioso" di Domenico Modugno, guadagna tanti applausi e si conferma tra i favoriti per la vittoria finale e il consenso del suo giudice: "Sei stato meraviglioso".

La settima aspirante cantante ad esibirsi, che fece voltare Arisa nel corso delle auditions, è Giovanna Russo con "Adagio" di Lara Fabian. La performance della "rossa" di Foggia lascia a bocca aperta i coach: "Lei è soprannaturale, grazie, grazie!" commenta Arisa, seguita dai "Brava" degli altri. Tiziano Cavaliere, sotto le ali di Nek, prosegue portando "Jamming" di Bob Marley e con voce e basso fa ballare tutto lo studio. "Bisogna votare per Tiziano, è il simbolo della determinazione" l’appello del suo coach. Un’altra donna del team Arisa è Sonia Milan, che si gioca le sue chances con un omaggio ad Ornella Vanoni, da poco scomparsa: "Domani è un altro giorno". "Un grande applauso e grazie ad Ornella Vanoni" sottolinea Antonella Clerici alla fine dell’esibizione.

La super senior 91enne del talent, Jacqueline Schweitzer Savio sale sul palcoscenico per esibirsi in "Ne me quitte pas" storico brano di Jacques Brel. L stessa concorrente svela di aver ricevuto una lettera emozionante da Andrea Bocelli e sua moglie Veronica come augurio per la finalissima. Il coach Nek commenta: "Sono stato trasportato in un teatro di Parigi, hai un entusiasmo senza età". Prima degli ultimi due concorrenti in gara nella prima parte della finale, Antonella Clerici lancia un video: "Vi voglio presentare il nostro film di Natale: Una poltrona rossa per due" alludendo a Clementino e Rocco Hunt, che vedono mostrati nella clip i loro momenti più divertenti vissuti da coach.

Decimo interprete a provare ad accedere alla finalissima è Carmelo Sciplino con "Quanno chiove" di Pino Daniele, napoletano proprio come i suoi due giudici rappers, che si commuovono dopo l’esibizione voce e chitarra: "I nonni sono il faro delle famiglie e il mio non c’è più, grazie Carmelo" dice Rocco Hunt con gli occhi pieni di lacrime. L’ultima a cercare i voti del pubblico è Francesca De Fazi con "Respect" di Aretha Franklin: "Sei una donna libera, votatela da casa, vi prego!" incalza la sua coach Loredana Bertè.

The Voice Senior 2025: I 4 finalisti e le ultime esibizioni

A seguito delle dodici esibizioni e delle tante emozioni in studio, il pubblico da casa decide attraverso il televoto chi sono i 4 over 60 passati alla seconda fase della finalissima, nella quale si giocheranno tutto con i loro cavalli di battaglia. Prima dell’annuncio dei qualificati, Antonella Clerici chiama accanto a lei Arisa e sorpresa la raggiunge Gigi Marzullo, spesso imitato dalla cantante vincitrice di Sanremo. "Ma tu cosa vuoi da me, che mi imiti ogni settimana" dice il presentatore e la cantante replica: "Dimmi, cosa puoi darmi?". Divertimento e applausi in studio. A giocarsi il tutto per tutto sono Pierluigi Lunedei (Clementino), Giovanna Russo (Arisa), Carmelo Sciplino (Clementino) e Francesco De Siena (Nek).

Inizia Pierluigi Lunedei con "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla, brano con cui si era presentato alle auditions: "Non ne usciamo vivi" commenta la Clerici visto il tanto entusiasmo dei giudici che fanno a gara per congratularsi con Pierluigi.

Tocca poi a Giovanna Russo con "L’immensità" di Don Backy, momento che Arisa sottolinea ricordando come Giovanna è tornata a cantare dopo aver perso totalmente la voce: "Votatela, brava!". Chiude il quartetto dei super finalisti Francesco De Siena al pianoforte con "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla. Anche Nek fa il suo appello e Antonella Clerici chiude il televoto e tutti attendono la busa con il nome del vincitore.

The Voice Senior, chi è il vincitore: le percentuali del televoto

Il vincitore di The Voice Senior 2025 è Francesco De Siena (QUI la sua scheda). Il professore di musica di Lecce chiude davanti a Pierluigi Lunadei e Giovanna Russo, mentre Carmelo Sciplido si è classificato al quarto posto. Mentre tutti lo abbracciano per complimentarsi rimane senza parole e a parlare per lui è Nek: "Sei proprio tu il vincitore, incredibile". De Siena raccoglie il testimone di Patrizia Conte, che aveva trionfato nell’edizione trasmessa lo scorso aprile.

Ecco le percentuali del televoto:

Francesco De Siena 34,75%

Pierluigi Lunadei 29,96%

Giovanna Russo 22,02%

Carmelo Sciplido 13,26%

