The Voice Senior rivoluziona tutto: via Loredana Bertè, entra Fiorella Mannoia (potrebbe esserci lo zampino di Sanremo) La storica artista romana potrebbe entrare nella squadra di Antonella Clerici al posto della collega, assente per alcuni importanti impegni musicali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova stagione televisiva di Rai1 porterà con sé anche un importante cambiamento nella squadra di The Voice Senior. Il talent condotto da Antonella Clerici, ormai diventato uno degli appuntamenti più amati del pubblico della rete ammiraglia, si prepara infatti a tornare con una novità significativa nella composizione della giuria: Loredana Bertè dovrebbe lasciare momentaneamente il suo ruolo di coach, lasciando spazio a Fiorella Mannoia. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni pubblicate da Affari Italiani, la cantante non sarebbe presente nella prossima edizione del programma a causa di alcuni impegni già programmati che le impedirebbero di partecipare alle registrazioni. Una decisione che, almeno per il momento, non rappresenterebbe un addio definitivo al format, ma soltanto una pausa temporanea.

Fiorella Mannoia entra nella squadra di The Voice di Antonella Clerici

A prendere il posto di Loredana Bertè dovrebbe essere quindi Fiorella Mannoia, artista dalla lunga carriera e volto molto apprezzato dal pubblico televisivo. La cantante arriverebbe dopo un periodo particolarmente intenso, segnato dal tour "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime salve", dedicato alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

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L’ingresso della Mannoia rappresenterebbe un nuovo equilibrio per il gruppo di coach di The Voice Senior, che dovrebbe mantenere comunque tutti gli altri protagonisti. Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt sarebbero infatti confermati al loro posto, con la coppia formata dai due artisti campani pronta a continuare il proprio percorso all’interno del programma. Secondo le indiscrezioni, Fiorella Mannoia potrebbe quindi affiancare Antonella Clerici in una nuova veste, passando dai numerosi appuntamenti televisivi legati alla musica e all’impegno sociale a un ruolo più centrale all’interno di un talent show.

Loredana Bertè verso un ritorno nei format Rai e l’ipotesi Sanremo

L’assenza di Loredana Bertè, però, non dovrebbe essere definitiva. Le informazioni circolate nelle ultime ore parlano infatti di un possibile ritorno della cantante nelle altre versioni del programma. In particolare, la sua presenza sarebbe prevista per The Voice Kids, che anche nella prossima stagione dovrebbe andare in onda nel sabato sera di gennaio, sfidando ancora una volta C’è posta per te di Maria De Filippi. Come riportato da Affari Italiani: "Loredana Bertè sarà ferma per un turno, uno stop dovuto ad impegni dell’ultimo minuto…". La cantante potrebbe quindi saltare soltanto la versione senior del talent, per poi tornare successivamente anche negli altri appuntamenti legati al format, compreso The Voice Generations.

Alla base dello stop ci sarebbero anche nuovi progetti professionali. Secondo alcune ricostruzioni, Bertè sarebbe intenzionata a concentrarsi sulla sua attività musicale e sulle possibili proposte legate al Festival di Sanremo 2027, che sarà affidato alla direzione artistica di Stefano De Martino.

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