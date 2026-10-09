The Voice Senior, il trionfo di Antonella Clerici: cinque coach, zero sbadigli e il ricordo segreto di Pino Daniele
La bionda conduttrice di Rai 1 sbanca con il debutto della settima stagione di The Voice Senior.
Tric trac, le poltrone girevoli ricominciano a ruotare per la settima stagione di "The Voice Senior", il talent che trasforma il venerdì sera di Raiuno in un raduno di ugole d’oro over 60. Al timone del transatlantico c’è sempre la Signora del Mezzogiorno Antonella Clerici, affiancata dalle "vecchie volpi". Tre, pardon quattro, le riconferme: Arisa, Nek, Rocco Hunt e Clementino, ma a tempo determinato scatta il cambio della guardia: Fiorella Mannoia che siede al posto di Loredana Bertè e ridisegna gli equilibri del gioco. Ma com’è andata la prima puntata?
Fiorella pigliatutto
La Signora Rossa della canzone ha messo subito le cose in chiaro, debuttando senza timore: «Non pensate che sono neofita e sono qua timida timida». Se gli altri quattro giurati pensavano di fare scorribande indisturbati, hanno dovuto fare i conti con la nuova inquilina. L’interprete di "Quello che le donne non dicono" mette a segno i primi colpi per il suo team, duetta con la concorrente sulla sua "L’amore si odia" e si fa riempire di complimenti ravvicinati da Rosalba Pippa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO
Lacrime per Pino Daniele
Giulia, ugola Senior capitolina ma napoletana nel sangue, si presenta sul palco cantando "Cu’mme". Poco dopo confessa la sua devozione per l’indimenticabile Pino Daniele, rimediando al volo un duetto sulle note del bluesman insieme al giurato salernitano. Fiorella Mannoia ne approfitta e si lascia andare al ricordo commosso dello storico tour del 2002 vissuto col Nero a metà, Francesco De Gregori e Ron: «Eravamo in Sicilia in un giorno di pausa, e Pino se ne stava da solo, a fissare il mare. Gli chiesi: "Cosa fai qui dando le spalle al mondo?"». Qualche tempo dopo lo stesso cantautore napoletano le scrisse il brano "Capelli rossi", che conteneva proprio quella frase: «Come mi vuoi, dando le spalle al mondo».
Non c’è tempo di annoiarsi
Due ore abbondanti scorrono veloci, regalando la conferma che la televisione fatta bene esiste ancora. Storie ed emozioni di voci Senior che solo per mancata fortuna non sono diventate superstar, raccontate dal montaggio serrato e dalla conduzione familiare della padrona di casa. Un perfetto venerdì sera di relax.
Guida TV
-
15 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
The Voice Senior, pagelle: Mannoia debuttante a chi? (8) Arisa troppi salamelecchi (5) Rocco Hunt comico da sbadigli (4,5)
Antonella Clerici debutta con la settima stagione di The Voice Senior, tra sogni ove...
The Voice Senior, Fiorella Mannoia canta il suo stesso pezzo e si prende tutto: "Non pensate che me ne sto qua timida"
La nuova giurata prende il posto della titolare della cattedra rock su Rai 1 e mette...
The Voice Senior, Fiorella Mannoia si “sente a casa” e Nek vuole “leggerezza”. Antonella Clerici: “Stupita dalle canzoni”. Cosa vedremo
The Voice Senior torna su Rai1 con Antonella Clerici e una nuova squadra di coach: F...
Fiorella Mannoia sbotta su Loredana Berté: “Non le ho soffiato il posto”. Il retroscena sul tour stravolto e The Voice
La cantante chiarisce i motivi dell’avvicendamento con Loredana Bertè nella giuria d...
The Voice Senior 2026, Fiorella Mannoia dopo Loredana Berté e Antonella Clerici spaventa Ilary Blasi: cosa vedremo stasera
La prima puntata di The Voice Senior 2026 segna il debutto di Fiorella Mannoia nel c...
Loredana Bertè (senza The Voice) va da Laura Pausini: “Grazie per avermi donata”, cosa è successo
La cantante era salita sul palco del concerto milanese di Laura, dando vita a una pe...
The Voice Senior, l’erede di Loredana Bertè e la scelta finale di Fiorella Mannoia: il retroscena
Filtano indiscrezioni sulla scelta della vip destinata a rimpiazzare Loredana Berté ...
The Voice Senior rivoluziona tutto: via Loredana Bertè, entra Fiorella Mannoia (potrebbe esserci lo zampino di Sanremo)
La storica artista romana potrebbe entrare nella squadra di Antonella Clerici al pos...