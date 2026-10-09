The Voice Senior, il trionfo di Antonella Clerici: cinque coach, zero sbadigli e il ricordo segreto di Pino Daniele La bionda conduttrice di Rai 1 sbanca con il debutto della settima stagione di The Voice Senior.

Maria Francesca Troisi Giornalista Instagram Dal 2015 scrive di musica, TV e cinema. Analizza lo showbiz senza peli sulla lingua, ma giura: «Io non sono cattiva, mi disegnano così».

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Tric trac, le poltrone girevoli ricominciano a ruotare per la settima stagione di "The Voice Senior", il talent che trasforma il venerdì sera di Raiuno in un raduno di ugole d’oro over 60. Al timone del transatlantico c’è sempre la Signora del Mezzogiorno Antonella Clerici, affiancata dalle "vecchie volpi". Tre, pardon quattro, le riconferme: Arisa, Nek, Rocco Hunt e Clementino, ma a tempo determinato scatta il cambio della guardia: Fiorella Mannoia che siede al posto di Loredana Bertè e ridisegna gli equilibri del gioco. Ma com’è andata la prima puntata?

Fiorella pigliatutto

La Signora Rossa della canzone ha messo subito le cose in chiaro, debuttando senza timore: «Non pensate che sono neofita e sono qua timida timida». Se gli altri quattro giurati pensavano di fare scorribande indisturbati, hanno dovuto fare i conti con la nuova inquilina. L’interprete di "Quello che le donne non dicono" mette a segno i primi colpi per il suo team, duetta con la concorrente sulla sua "L’amore si odia" e si fa riempire di complimenti ravvicinati da Rosalba Pippa.

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Lacrime per Pino Daniele

Giulia, ugola Senior capitolina ma napoletana nel sangue, si presenta sul palco cantando "Cu’mme". Poco dopo confessa la sua devozione per l’indimenticabile Pino Daniele, rimediando al volo un duetto sulle note del bluesman insieme al giurato salernitano. Fiorella Mannoia ne approfitta e si lascia andare al ricordo commosso dello storico tour del 2002 vissuto col Nero a metà, Francesco De Gregori e Ron: «Eravamo in Sicilia in un giorno di pausa, e Pino se ne stava da solo, a fissare il mare. Gli chiesi: "Cosa fai qui dando le spalle al mondo?"». Qualche tempo dopo lo stesso cantautore napoletano le scrisse il brano "Capelli rossi", che conteneva proprio quella frase: «Come mi vuoi, dando le spalle al mondo».

Non c’è tempo di annoiarsi

Due ore abbondanti scorrono veloci, regalando la conferma che la televisione fatta bene esiste ancora. Storie ed emozioni di voci Senior che solo per mancata fortuna non sono diventate superstar, raccontate dal montaggio serrato e dalla conduzione familiare della padrona di casa. Un perfetto venerdì sera di relax.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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