The Voice Senior, Fiorella Mannoia si “sente a casa” e Nek vuole “leggerezza”. Antonella Clerici: “Stupita dalle canzoni”. Cosa vedremo The Voice Senior torna su Rai1 con Antonella Clerici e una nuova squadra di coach: Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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The Voice Senior è pronto a tornare su Rai1 con una nuova edizione che punta ancora una volta sulla musica, sulle storie personali e sulle emozioni. Il debutto è fissato per venerdì 9 ottobre, con Antonella Clerici nuovamente al timone del programma. La vera novità riguarda però la squadra dei coach, che accoglie una presenza amatissima dal pubblico: Fiorella Mannoia. La cantante prende il posto di Loredana Bertè e si unisce ad Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek. Un gruppo che, dalle prime dichiarazioni, sembra aver trovato subito un equilibrio fatto di complicità e leggerezza.

The Voice Senior 2026, le parole di Clerici e dei nuovi coach

Antonella Clerici torna a vestire i panni della padrona di casa, ma rivendica per sé un ruolo quasi laterale rispetto ai protagonisti dello show. "I protagonisti sono i nostri coach, io faccio un po’ da traghettatrice con i telespettatori", ha spiegato incontrando la stampa. Per la conduttrice, infatti, il vero cuore di The Voice Senior sono gli artisti che salgono sul palco e le storie che accompagnano ogni esibizione. Tra i volti più attesi c’è naturalmente Fiorella Mannoia, che ha raccontato di essersi trovata immediatamente a proprio agio nel nuovo gruppo. La cantante ha sottolineato il rapporto già esistente con gli altri coach e ha ammesso di essersi "sentita a casa" fin dall’inizio. Un entusiasmo condiviso anche dai colleghi, con Rocco Hunt che ha definito un "onore" averla nella squadra.

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Mannoia ha poi descritto il programma come uno show "delicato, leggero", nel quale i concorrenti non vengono messi davanti alla pressione di dover costruire necessariamente una carriera. Il loro obiettivo, spesso, è semplicemente quello di poter cantare davanti a un pubblico. Nek, invece, ha evidenziato quanto la nuova edizione sia stata arricchita dalla presenza di Mannoia e ha raccontato di aver assistito a performance particolarmente coraggiose. Proprio la leggerezza del programma sembra essere uno degli elementi più apprezzati dai coach.

The Voice Senior, cosa cambia nella nuova edizione

La struttura di The Voice Senior resta sostanzialmente invariata. Si parte dalle Blind Auditions, durante le quali i coach ascoltano gli aspiranti concorrenti senza poterli vedere. Se più poltrone si girano, sarà l’artista a scegliere in quale squadra entrare. Confermati anche il tasto "Blocco" e la "Seconda Chance", che permettono ai coach di giocare ulteriormente le proprie carte durante le audizioni. Al termine della quarta puntata di Blind, saranno 24 i concorrenti scelti, sei per ciascun team, pronti a sfidarsi nel Knock Out. Da qui i coach selezioneranno i talenti destinati alla finale, dove sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della nuova edizione.

Ma sono soprattutto le canzoni a promettere qualche sorpresa. Antonella Clerici, come riportato da Rai, ha raccontato di essere rimasta colpita dal repertorio scelto dai concorrenti: "Quest’anno mi ha colpito anche la scelta delle canzoni, davvero originali". La conduttrice ha inoltre sottolineato la presenza di "performance molto coraggiose", capaci di mettere alla prova anche chi da anni fa questo mestiere. A confermare la varietà del repertorio è Rocco Hunt, che, come riportato da Rai, ha spiegato: "Ho avuto la possibilità di conoscere un repertorio che per motivi generazionali non conoscevo". Anche Clementino ha raccontato di essersi confrontato con sonorità meno familiari, anticipando una particolare apertura verso il country: "Approcciarsi ad un genere nuovo ti fa imparare anche qualcosa". Non mancheranno poi le guest star e gli attesi duetti tra coach e concorrenti, che quest’anno potranno contare anche sulla presenza di Fiorella Mannoia.

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