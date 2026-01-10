The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La musica dei più giovani torna protagonista del prime time Rai. Da stasera, venerdì 10 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, riparte The Voice Kids, pronto a sfidare direttamente C’è posta per te, che debutta nello stesso periodo su Canale 5. Una sfida televisiva tutta giocata su emozioni, talento e storie autentiche. Alla guida del programma ritroviamo Antonella Clerici, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sogni e grandi voci in erba. Al centro della scena, bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni pronti a sorprendere con interpretazioni intense e spesso inaspettate. Anche quest’anno, la musica sarà il linguaggio universale capace di unire generazioni diverse davanti allo schermo.

The Voice Kids 2024: data di partenza, conduzione e coach

La nuova edizione di The Voice Kids prende ufficialmente il via stasera 10 gennaio in prima serata su Rai 1. Alla conduzione c’è ancora una volta Antonella Clerici, volto simbolo dell’intrattenimento Rai, capace di creare un clima familiare e rassicurante, perfetto per i piccoli concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Seduti sulle iconiche poltrone rosse tornano cinque coach amatissimi dal pubblico: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal successo di The Voice Senior conclusa poco prima di Natale. Un gruppo affiatato e variegato, che unisce stili musicali diversi e una forte empatia con i giovani talenti. La nuova stagione promette spettacolo e divertimento anche grazie alla presenza di numerosi ospiti, pronti a salire sul palco per duettare sia con i concorrenti che con i coach, regalando momenti di grande televisione.

Anticipazioni prima puntata The Voice Kids: come funzionano le Blind Auditions

Il cuore pulsante della prima fase di The Voice Kids 2026 sono le Blind Auditions, le celebri audizioni al buio che hanno reso il format famoso in tutto il mondo. I coach, di spalle, ascoltano le esibizioni senza vedere chi canta: solo la voce conta davvero. Se conquistati, possono premere il pulsante e girarsi per accaparrarsi il talento.

Nel caso in cui più coach si voltino, sarà il giovane cantante a scegliere con chi iniziare il proprio percorso artistico. Anche quest’anno tornano due strumenti strategici molto attesi: il Super Pass, che permette a un concorrente di accedere direttamente alla finale, e il Super Blocco, con cui un coach può impedire a un collega di scegliere un determinato talento. Al termine delle quattro puntate di Blind Auditions, ogni team sarà composto da nove concorrenti. Dopo una fase di sfide interne, solo tre giovani artisti per squadra, insieme ai titolari del Super Pass, accederanno alla finale di sabato 14 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids quante puntate sono: il calendario completo

La quarta edizione di The Voice Kids sarà composta da sei puntate. Il percorso del talent di Antonella Clerici partirà stasera, 10 gennaio, e proseguirà fino alla finalissima in programma sabato 14 febbraio 2026, quando verrà incoronato il successore di Melissa Memeti , vincitrice dell’edizione 2025. Il calendario del programma sarà così strutturato:

prima puntata: sabato 10 gennaio

sabato 10 gennaio seconda puntata: sabato 17 gennaio

sabato 17 gennaio terza puntata: sabato 24 gennaio

sabato 24 gennaio quarta puntata: sabato 31 gennaio

sabato 31 gennaio quinta puntata: sabato 7 febbraio

sabato 7 febbraio sesta puntata: sabato 14 febbraio

The Voice Kids vs C’è posta per Te: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici

Rai 1 schiera The Voice Kids con Antonella Clerici per sfidare C’è Posta per Te, anch’esso in partenza stasera (su Canale 5). Dopo i risultati deludenti di Ora o Mai Più nella scorsa stagione, la prima rete punta sul baby talent di Antonella Clerici, già capace in passato di non sfigurare contro la corazzata del sabato sera di Maria De Filippi. Nel 2023, due puntate sperimentali al sabato avevano ottenuto ottimi ascolti (22,9% e 22,7%), nonostante il dominio del format Mediaset (28,8% e 29%). Le due edizioni successive, trasmesse di venerdì, hanno confermato il buon riscontro del pubblico. Per la Clerici, dunque, l’obiettivo è quello di reggere l’urto contro C’è posta per te, garantendo a Rai 1 risultati competitivi nella serata più pregiata della settimana televisiva.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche