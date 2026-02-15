The Voice Kids: vince Matteo Trullu, Nek si emoziona (in ginocchio). Poi la pazza idea: "Sanremo Kids" Nella finale di The Voice Kids 2026 in onda il 14 febbraio ha vinto Matteo Trullu, in una serata colma di emozioni e sorprese. Ecco cosa è successo nello show di Antonella Clerici

La finale di The Voice Kids, condotta su Rai Uno da Antonella Clerici, sabato 14 febbraio 2026, ha decretato il vincitore della quarta edizione dello show dedicato ai più piccoli. Ad aver deciso, insieme ai quattro super giurati Mara Maionchi, Nina Zilli, Ema Stokholma e Enrico Melozzi, è stato il pubblico in studio. Scopriamo tutto quello che è successo nel corso dell’ultimissimo divertente capitolo dello show, che ha visto i quattro giudici fissi Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino e Rocco Hunt, battagliare a difesa dei loro team. A trionfare è stato Matteo Trullu del team Nek, che ha vissuto una serata da sogno culminata un trionfo carico di emozione. Ecco com’è amdata.

The Voice Kids, puntata 14 febbraio 2026: cosa è successo in finale

La girandola di esibizioni della finale ha previsto una prima esibizione di ogni concorrente, che ha scremato il numero degli aspiranti cantanti da sedici, a quattro super finalisti, che si sono contesi la vittoria attraverso il consenso del del pubblico in studio e dei super giurati. Antonella Clerici, da vera padrona di casa, da il benvenuto a tutti i telespettatori e accoglie i quattro giudici con un’ospitata d’eccezione, ovvero Noemi, cantautrice ed ex giudice di The Voice. La cantante si esibisce con un medley dei suoi successi insieme ai sedici concorrenti in gara, che a quattro alla volta fanno il loro ingresso sul palcoscenico per scaldare la voce insieme ad una delle voci più popolari della musica pop italiana.

La conduttrice introduce la novità di questa finalissima, che prevede la presenza di quattro giudici d’onore: il compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi, la cantante Nina Zilli, la discografica Mara Maionchi e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma. La gara comincia con Francesca Lanza del Team Arisa, che porta "Ti sento" di Antonella Ruggero, riscuotendo i complimenti da tutti i giudici, mentre Arisa ci tiene a sottolineare: "Francesca è bravissima a cantare e poi impara e recepisce tutto rapidamente". Si prosegue con Francesco Ambrosi, che interpreta "Capolavoro" de Il Volo, brano scelto dai coach Clementino e Rocco Hunt. Proprio i giudici sono impressionati dall’esibizione: "Ricordiamo che qua è tutto live e senza aiutini". Brianna Camara, del team Loredana Bertè, è la terza ad esibirsi e la sua coach manda segnali alla giuria di qualità: "Voglio dire ai giudici che questa piccola ha un talento incredibile, tenetela d’occhio". L’esibizione sulle note di "The way you make me feel" di Micheal Jackson è uno spettacolo da cantante consumata, infatti, la piccola Brianna è padrona del palco e oltre a non sbagliare nulla vocalmente, si permette di passeggiare con personalità, dando il cinque ai coach. "Io ho più paura di lei quando canto, lei è tranquillissima" sottolinea la rocker emiliana. La piccola scuote anche la giuria d’onore e in particolare Mara Maionchi: "Ammazza, i tempi sono cambiati, complimenti". Il concorrente a chiudere il primo quartetto di esibizioni è Giovanni Frassi, squadra Nek, con "Vent’anni" di Massimo Ranieri. Rocco Hunt interviene con una freddura "Ci sono The voice di corridoio" e la Clerici lo bacchetta: "Ti menerei con la rosa".

La finale prosegue con altre due piccole aspiranti cantanti, che si misurano con due monumenti della musica; Emma Baggetta (Loredana Bertè) con "I say a little prayer" di Aretha Franklin e Maya Verga, che veste i panni di Mina con "Città vuota". Le due esibizioni sconvolgono pubblico e giurati: "Bisognerebbe fare delle pillole di Emma, per donare energia" dice la Bertè, mentre Ema Stokhoma manda una frecciatina ai partecipanti di The Voice Senior: "Gli adulti dovrebbero imparare dai piccoli e dal loro modo di prendere una gara con il sorriso". Maria Rosaria Rondina, scuderia Arisa, porta "Se piovesse il tuo nome" di Elisa, e la sua coach commenta subito: "Viviamo in un mondo particolare, tira fuori la grinta e mangiati il mondo". Arriva il momento del rapper del talent Andrea Ronga, scelto ovviamente dai colleghi Clementino e Rocco Hunt. Il tredicenne si esibisce con uno storico brano di Tupac "Changes", commuovendo Clementino: "Il brano parla di cambiamento, vuol dire che siamo sulla strada giusta". Poi interviene il compositore Enrico Melozzi, un volto ormai famoso in virtù delle sue partecipazioni come direttore d’orchestra a Sanremo, che lancia una proposta attuale data l’imminente partenza del Festival: "Ma oltre The Voice Kids, perché non facciamo Sanremo Kids?".

Arriva un momento di pausa alla gara e i coach decidono di prendersi una rivincita contro, Antonella Clerici, che nelle varie puntate del talent ha sempre costretto i coach a penitenze, nelle quali dovevano dire cose imbarazzanti. "Basta vedere show di cucina", "Non c’è nulla di divertente a vedere qualcuno che taglia zucchine" e poi ancora una frase al figlio: "Se prendi 4 come voto va bene" con tutte queste frasi, la padrona di casa paga penitenza, meritatamente. La girandola di brani prosegue con Ginevra Sergio (Arisa) che canta "La rondine" di Mango, scatenando la sua mentore: "Pensavo che solo Angelina potesse emozionarmi con questo brano, ma tu ci sei riuscita". Si susseguono Raffaello Digilio (Rondini al guinzaglio di Ultimo) e Miriam Bruno (superpass di Nek). Quest’ultima si guadagna l’abbraccio di Nek grazie al brano dei Green Day. A chiudere le performance per decidere i 4 super finalisti ci sono Fabiana Andreone ("In assenza di te" di Laura Pasuini), Matteo Trullu con "Somebody to love" dei Queen, Leonardo Zambelli, che interpreta "I migliori anni della nostra vita", Annagiulia Fusco (I’m not the only one di Sam Smith), Riccardo Pezzicoli (Pazza Musica di Marco Mengoni).

The Voice Kids, il vincitore e i quattro super finalisti

"Arriva il momento delle scelte" dice Antonella Clerici, che dopo aver ricordato ai coach di dover decidere chi portare all’ultimo step, riaccoglie in studio Noemi, raggiunta da Rocco Hunt, per cantare insieme "Oh Ma", hit della scorsa estate. I super finalisti, pronti a giocarsi il tutto per tutto per la vittoria sono:

Briana Camara (Loredana Bertè)

(Loredana Bertè) Andrea Ronga (Clementino e Rocco Hunt)

(Clementino e Rocco Hunt) Francesca Lanza (Arisa)

(Arisa) Matteo Trullu (Nek)

"Manca sempre meno a Sanremo e c’è questo regalo per te" dice la conduttrice ad Arisa, donandole una foto ricordo dello show, come portafortuna per il Festival di Sanremo, nel quale parteciperà con un brano inedito. La gara riparte con Briana, che canta "Girls Just Want to Have Fun" di Cyndi Lauper, poi è la volta di Andrea, con il cavallo di battaglia "Stan" di Eminem e Dido. Arriva il momento degli altri due super finalisti: Francesca Lanza e Matteo Trullu, rispettivamente con "Nel blu dipinto di blu" e "Maniac". A trionfare è Matteo Trullu del team Nek, che incanta grazie alle sue doti di voce e chitarra, caratteristiche che lo hanno premiato sin dall’inizio del programma. Il ragazzo, emozionatissimo, è stato festeggiato da tutti e in particolare dal suo coach Nek, che visibilmente commosso l’ha abbracciato in ginocchio.

Matteo è il quarto vincitore nell’albo d’oro di The Voice Kids Italia. Prima di lui hanno vinto Melissa Agliottone (prima edizione), Simone Grande, (seconda), e Melissa Memeti, che ha vinto lo scorso anno..

