The Voice Kids, semifinale da brividi: i finalisti, Antonella Clerici in lacrime e Clementino si commuove Nella puntata del 7 febbraio di The Voice Kids 2026, Antonella Clerici piange come Clementino, mentre scopriamo chi sono i finalisti scelti nella semifinale

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

E siamo ancora qua, pronti a raccontarvi cosa è successo durante la semifinale di The Voice Kids, imperdibile puntata del game show condotta da Antonella Clerici sabato 7 febbraio 2026, in prima serata su Rai Uno. Una serata piena di parole e musica, applausi e complimenti, con i coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – chiamati a fare scelte difficili: chi portare in finale tra i bambini? Tre manche, tre terzine, ma solo 3 concorrenti per ogni squadra – quattro, contando i SuperPass dell’edizione – realizzeranno il sogno di arrivare in finale, provando a mettercela tutta per vincere e diventare così la Voce del 2026. Ma basta con le chiacchiere: ecco cosa è successo nella puntata della semifinale di The Voice Kids 2026 e chi sono i finalisti dell’edizione.

The Voice Kids, puntata 7 febbraio 2026: cosa è successo nella semifinale

Non vogliamo scrivere uno di quei recap noiosi dove si riporta quanto succede passo dopo passo, ma fare un discorso più ampio, lineare fino ad un certo punto, e vogliamo farlo a partire dai coach, tutti in grande difficoltà quando devono decidere a chi dare la possibilità di arrivare in finale. È evidente il loro disagio, anche perché ci troviamo di fronte a bambini: con gli adulti, forse, è più facile e utile essere diretti, qui invece ci vuole un po’ di tatto in più, ma tutti i coach sanno bene come muoversi in questo frangente. Lo vediamo in due occasioni in particolare: nei video introduttivi in cui vengono mostrate le prove dei ragazzi e dove i giudici danno consigli mirati in base alla voce e alle capacità di ognuno di loro, tenendo anche conto dei limiti e delle potenzialità di ognuno; e nel momento della scelta effettiva, quando dicono il nome del bambino scelto senza però dimenticare gli altri concorrenti della squadra, perché tutti danno davvero il meglio di se stessi sul palco e tutti meritano applausi. Non a caso le standing ovation non mancano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco, i coach non lo dimenticano ed elogiano l’operato di tutti, anche dei bambini che non appartengono alla propria squadra, come Clementino che è felice per l’esibizione di Enola (voce e assolo con il Sax da brividi), del team di Loredana Bertè, oppure Arisa che spiega il motivo per cui consiglia a un collega di portare in finale un bambino piuttosto che un altro. Insomma, si vede che fanno questo lavoro con grande passione e che vogliono davvero aiutare questi bambini a crescere e a farsi largo nel mondo della musica, altrimenti Loredana Bertè non perderebbe tempo a ripetere più volte di respirare col diaframma per cantare, né Nek li spronerebbe a osare di più.

Ma non sono solo i coach a emanare vibrazioni positive. Anche gli stessi bambini sono solari, energici e – come dice Loredana – "senza freni inibitori": si mettono in gioco, pure suonando uno strumento sul palco (Enola con il Sax e Matteo con la chitarra elettrica) e muovendosi con molta sicurezza al centro dello studio. C’è anche chi improvvisa balletti adatti al brano portato e chi riesce a mettere da parte la tensione, dando vita a un vero e proprio spettacolo: quest’ultimo è il caso di Alessia, appartenente alla squadra di Nek, che prima di salire sul palco aveva molta ansia, passata appena è entrata in scena. Infatti il suo coach ne elogia la capacità di non darlo a vedere durante l’esibizione, dicendo che non è da tutti riuscirci. Ma ciò che più colpisce di questi piccoli esseri meravigliosi è che riescono a essere felici per le vittorie altrui, per i compagni di squadra che conquistano la finale al loro posto, mettendo da parte la competizione per festeggiare tutti insieme, una cosa che difficilmente gli adulti sono in grado di fare.

The Voice Kids, la semifinale tra lacrime di Clementino e Antonella Clerici e polemiche per Loredana Bertè

Niente lacrime di dolore a The Voice Kids, solo un momento di commozione di Clementino, come accade spesso negli ultimi anni, ed è anche per questo che lui ci piace. Dopo aver sentito Andrea rappare (è bravissimo anche nel freestyle) sulle note di Stan, un celebre brano di Eminem molto difficile da interpretare a causa dei cambi di registro, Clementino spiega: "Questa è una canzone che mi ricorda quando ero un pischello, volevo imparare a fare il rap e cercavo di imitare Eminem. Vedo lui e mi viene in mente la cazzimma che avevamo per poter diventare dei rapper".

In tutto questo c’è anche una straordinaria Antonella Clerici che si commuove ascoltando Davide, nato con una malformazione fisica e per questo costretto a fare una trentina di interventi (ora sta bene), cantare Fai rumore di Diodato: "A me questa canzone prende sempre il cuore, non so perché. Mi ricorda il periodo del Covid che abbiamo vissuto tutti, questo ‘Fai rumore’ quando tutto stava in silenzio è carico di significati. Anche tu (Davide, ndr) ti sei un po’ commosso. Non sono sola, ha commosso tutti". Non solo, perché più di una volta lancia bei messaggi, tra cui l’importanza di sognare in grande, concetto espresso quando sul palco sale una bambina che vuole diventare un’astronauta cantante. Certamente un sogno difficile da realizzare, quello della bambina, ma non impossibile, e poi la conduttrice fa benissimo a non frenare l’entusiasmo dei più piccoli: se le parole possono sembrare banali, in realtà il messaggio lo è molto meno, perché la conduttrice punta a dire che nessuno dovrebbe accontentarsi nella vita. Ma Antonella Clerici non è l’unica a dare consigli ai telespettatori, perché anche i giovanissimi concorrenti parlano direttamente al pubblico: "Dopo questi interventi, mi sono alzato ed è proprio quello che voglio divulgare agli altri: non arrendersi mai", dice Giovanni, il bambino nato con un problema all’orecchio che gli è costato molte operazioni.

Infine, non mancano polemiche lungo il percorso, in particolare nei confronti di Loredana Bertè per la sua ultima scelta. L’artista, tra Simona, Enola e Riccardo, sceglie quest’ultimo, trovando i social in disaccordo: "A parte lo strumento, mi ricredo e capisco i giudici ma se dobbiamo premiare la voce è giusto Simona, però Loredana è pazza", "Non mi è piaciuta questa scelta di Loredana…", "Enola era da finale", "Riccardo? Non me lo aspettavo minimamente", "No, vabbè", "D’accordo con Arisa. Simona the top".

I finalisti scelti nella puntata della semifinale del 7 febbraio 2026 di The Voice Kids

Sabato 14 febbraio 2026 ci sarà la finale di The Voice Kids: ecco tutti i finalisti scelti nella semifinale del 7 febbraio di questa edizione.

Loredana Bertè:

Maya

Briana

Riccardo

Emma (SuperPass)

Arisa:

Francesca

Fabiana

Maria Rosaria

Ginevra (SuperPass)

Nek:

Giovanni

Matteo

Leonardo

Miriam (SuperPass)

Clementino e Rocco Hunt:

Francesco

Raffaello

Andrea

Annagiulia (SuperPass)

Potrebbe interessarti anche