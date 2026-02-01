The Voice Kids, Antonella Clerici rimprovera i coach: "Sapete fare solo questo". Poi Loredana Bertè 'sculaccia' Nek Nella puntata di The Voice Kids, tante storie strappalacrime come quella di Davide e qualche battibecco come quello tra Bertè e Nek: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

C’è un tempo per piangere e un tempo per ridere. A The Voice Kids accadono entrambe le cose, in un susseguirsi di eventi che volano via rapidamente ma restano impressi nella memoria. Non parliamo solo di esibizioni emozionanti, ma anche di tematiche tanto forti e importanti quanto attuali, come il bullismo e la salute. E forse è proprio questo il bello dello show condotto da Antonella Clerici, che riesce a unire sapientemente queste due sfere, una più profonda e drammatica e l’altra più leggera, permettendo ai telespettatori di godere di ogni minuto che passa senza mai annoiarsi, perché troppe lacrime sarebbero pesanti da sostenere per ben 3 ore, così come lo sarebbe assistere solo a siparietti. Ma vediamo cosa è successo nella puntata di sabato 31 gennaio 2026 di The Voice Kids e cosa hanno combinato i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che finalmente hanno chiuso le loro squadre in questo ultimo appuntamento su Rai Uno con le Blind Audition.

The Voice Kids, puntata 31 gennaio 2026: cosa è successo

È difficile raccontare cosa è successo nella puntata di The Voice Kids: sono talmente tanti i momenti da ricordare che non è facile trovare l’argomento giusto da cui partire, ma soprattutto c’è il rischio di lasciare indietro qualche evento importante. Però ci proviamo lo stesso, e lo facciamo cominciando dalle storie di Chiara F e Davide, che sono tra le più commoventi della serata. La prima canta sul palco del talent una canzone di Arisa, Canta ancora, e a guidarla nella scelta del brano è stato un trauma vissuto in prima persona, la perdita di un amico a causa del bullismo, che porta Rocco Hunt a invitare tutti i giovani a parlare con qualcuno – che siano i genitori o i professori fa lo stesso – quando accade qualcosa, perché "tutto si può risolvere": "Non vergognatevi mai!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Invece Davide, 11 anni, racconta il suo dramma personale, tra ospedali e fiducia: "Sono nato con una malformazione, ho fatto parecchi interventi, sono stato una trentina di volte in sala operatoria e pure in terapia intensiva". Nel video di presentazione del giovane sentiamo anche le parole della madre, il cui desiderio più grande era vederlo uscire dall’ospedale con le proprie gambe: un giorno, dopo un intervento, è accaduto proprio questo e per lei è stata "una gioia indescrivibile". La sua storia, poi raccontata anche ai coach di The Voice Kids, commuove proprio tutti, anche gli utenti sui social, che si meravigliano della padronanza di linguaggio del piccolo e della sua forza. Il concorrente porta sul palco Esseri umani di Marco Mengoni perché "io ho avuto un percorso un po’ complicato a livello clinico-ospedaliero, quindi ho fatto molte manovre chirurgiche…e poi il brano parla di un tema un po’ attuale, perché una frase dice che la gente giudica per come ti vesti, vede soltanto le maschere…e io, nonostante tutto, credo negli esseri umani, nei chirurghi che mi sono stati vicino, tutto il personale ospedaliero, i miei genitori, gli amici".

Emanuele Zollino, il "nipote" di Luisa Ranieri nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco a The Voice Kids

A The Voice Kids, nella puntata del 31 gennaio, non mancano anche momenti di grande sorpresa, come la comparsa sul palco del giovane Emanuele Zollino, questa volta presente in tv in veste di cantante e non di attore come molti potrebbero pensare. L’interprete del nipote di Lolita Lobosco nella nota fiction Rai, infatti, si esibisce sulle note di Dieci ragazze, il brano portato al successo dalla coppia Battisti-Mogol. Quelli sì che erano bei tempi per la musica. Ma Emanuele non convince i coach: nessuno si gira, nonostante siano ancora in gioco tutti e quattro. Antonella Clerici, sempre sorridente come piace a noi, ‘rimprovera’ a modo suo i giudici, dicendo che "almeno lui ha già un piano b (quello di fare l’attore, ndr), alla faccia vostra! Voi sapete solo cantare, lui canta e recita".

Altro momento di stupore lo viviamo quando si presenta a The Voice Silvia, una ragazza che vuole diventare avvocato per rendere felici le persone, che poi, per lei, è esattamente ciò che fa anche la musica. Ma non ci riferiamo in questo caso alla sua performance, perfetta sotto ogni punto di vista (che voce!), ma sulla reazione di Nek dopo il duetto che le ha proposto sulle note di Se io non avessi te. Un bel momento che però viene rovinato da quella che Arisa definisce una ‘minaccia’ del musicista: "Se non vieni con me dopo questo duetto, mi offendo". Silvia sceglie proprio lui, ma probabilmente quest’ultima frase non c’entra nulla con la decisione finale. Conosceva bene il brano di Nek, sembrava essere molto a suo agio al suo fianco e forse la sua scelta l’aveva già fatta a casa.

Da ricordare è anche Giacomo, un bambino di 9 anni che ha un fratello gemello (vorrebbe prendere il suo posto nello show) e presenta la canzone Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, convincendo Nek e Clementino e Rocco Hunt. Dopo la performance, infatti, scopriamo che Giacomo ha ben due fidanzatine, Ludovica e Valentina, e sui social non mancano commenti sulla necessità di insegnare l’educazione affettiva nelle scuole. Un utente, poi, si accanisce contro i giudici, scrivendo che non dovrebbero reagire con risate e complimenti in questi casi, anche se, a nostro avviso, non c’era l’intenzione di far passare un messaggio negativo.

The Voice Kids (31 gennaio): i coach chiudono le squadre

Non manca, inoltre, un Superpass, usato dalla coppia Clementino-Rocco Hunt per Annagiulia, una ragazza di 11 anni che ha una voce talmente particolare da far venire la pelle d’oca già dopo le primissime note. La concorrente, che vola direttamente in finale, è l’ultimo acchiappo dei due rapper: la squadra ora è finalmente al completo. Anche Arisa non tarda a chiudere il suo team, e lo fa grazie alla voce meravigliosa (è dire poco) di Maria Rosaria, alla quale il pubblico in studio dedica una meritatissima standing ovation quando, nonostante la sua tenera età, intona molto bene un pezzo preso da un’opera lirica. Sicuramente farà tanta strada.

Poco dopo è la volta di Nek, che chiude la sua squadra con Matteo, un 13enne la cui passione musicale è il rock. Il ragazzo incanta con un brano difficilissimo da intonare, Bohemian Rhapsody, suonando pure la chitarra elettrica live: dà vita a un assolo che fa alzare tutto il pubblico in piedi. Nek è incredulo, completamente spiazzato dalla bravura di Matteo: "Dove sei stato fino ad adesso? Ti aspettavo da una vita". Anche Loredana Bertè lo vuole nel suo team: "Sei stupendo, sei mio. Lui è pronto per il mio team", ma Nek non ci sta: "Io ti stavo aspettando. Dai, mettiti una mano sul cuore". Matteo sceglie Nek e Loredana la prende molto male e dice al ragazzo: "Sono distrutta, per te". Poi aggiunge: "Adesso vi faccio stare qui fino a domani, chiamate i parenti" e colpisce ripetutamente il musicista sul sedere con il suo taccuino personale.

Per Loredana Bertè chiudere la squadra è meno semplice del previsto, come ogni anno del resto. Anche Clementino, infatti, le fa notare che in tutte le edizioni è lei a scegliere l’ultimo componente del suo team per ultima. Subito dopo tocca a Nicolò, un bambino che ama Salmo e pulire casa la cui voce però non è abbastanza matura per convincere la Bertè. Ma Antonella Clerici ha la soluzione giusta: sarà proprio lui il suo valletto personale durante la finalissima del talent show. Quando arriva Chiara, una 13enne dalla voce sorprendente, Loredana trova la sua concorrente perfetta per fronteggiare i suoi colleghi nella semifinale di sabato prossimo: canta Brava di Mina, considerato dalla coach un testo "incantabile", e viene elogiata da tutti, giudici e pubblico in studio. Inutile dire, forse, che ci sarà da emozionarsi sabato 7 febbraio 2026 alla semifinale di The Voice Kids con tutte queste voci imperdibili.

Le squadre per la semifinale di The Voice Kids 2026

Ecco le squadre dei 4 coach di The Voice Kids che si sfideranno nella semifinale di sabato prossimo, il 7 febbraio 2026.

Loredana Bertè:

Emma B. (in finale)

Serena

Maya

Ginevra

Briana

Riccardo

Martina

Simona

Enola

Chiara M.

Arisa:

Francesca

Angelo

Anna

Ginevra S. (in finale)

Lavinia

Rebecca

Fabiana

Chiara F.

Viola

Maria Rosaria

Nek:

Giovanni

Emma M.

Alessia

Adriana

Leonardo

Ylenia

Miriam

Giacomo

Silvia

Matteo

Clementino e Rocco Hunt:

Raffaello

Francesco

Graziano

Andrea

Michela

Francesco

Gabriele

Patrizia

Davide

Annagiulia (in finale)

Potrebbe interessarti anche