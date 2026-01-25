The Voice Kids: Loredana Bertè fa una "cattiveria" ad Arisa, attaccata a tradimento da Clementino e Rocco Hunt Nella puntata del 24 gennaio 2026 di The Voice Senior Arisa viene messa in difficoltà da due colleghi, mentre le penitenze sono esilaranti: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Tante sorprese e grandi emozioni nella terza puntata delle Blind Audition di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici sabato 24 gennaio 2026. In prima serata su Rai Uno, molti super block ma anche un terzo super pass, utilizzato da Nek, giudice del talent show insieme a Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. Una squadra ormai ben collaudata che ha dato vita a molti finti litigi ed è stata vittima di penitenze a dir poco esilaranti, in particolare quelle di Nek e Rocco. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 gennaio di The Voice Kids.

The Voice Kids, puntata 24 gennaio 2026: cosa è successo

Diversamente dalle prime puntate, ieri sera ben tre aspiranti concorrenti sono rimasti delusi dai giudici dello show. Per Paolo, Giuseppe e Serena, infatti, nessuno dei coach si è girato, facendo sfumare (per adesso) il sogno di dimostrare in toto quanto valgono come cantanti e tutto il loro talento inespresso. Però bisogna dire che nessuno ha bocciato completamente i tre sfortunati ragazzi che si sono lasciati prendere dall’emozione (soprattutto Giuseppe). Anzi, i giudici hanno più volte sottolineato che lavorando ancora un po’ sulla voce potranno fare grandi passi avanti. Nulla di nuovo, insomma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Super Block di The Voice Kids: il colpo basso di Clementino e Rocco Hunt contro Arisa

Non sono mancati anche due super block durante la puntata. La prima volta è stata Loredana Bertè a bloccare Arisa per tenere con sé la piccola Martina, che canta La cura per me di Giorgia e incanta tutti, anche gli utenti sui social. "La verità è che avete paura di me quest’anno" è stato il commento di Arisa, con Rocco Hunt che ha sottolineato: "Cattiveria improvvisa". Poi Arisa ha usato le note della canzone presentata a Sanremo da Giorgia per scherzare con Loredana: "Non so più quante volte mi hai bloccata!".

La seconda volta il super block è stato lanciato in una maniera un po’ più perfida, proprio a tradimento, e ad usarlo sono stati Clementino e Rocco Hunt di comune accordo, sempre contro Arisa. Tutto è accaduto quando è salita sul palco Simona, una ragazza di 12 anni che ha cantato Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa con una voce davvero invidiabile. Subito dopo la performance e l’arringa di Arisa, è arrivata la mossa inaspettata dei due rapper. Rocco Hunt, infatti, ha chiesto all’artista di ripetere il motivo per cui vorrebbe Simona nel suo team, dicendole che si fidava di lei e quindi del suo parere. Quando Arisa ha cominciato a ribadire quanto già espresso in precedenza, Rocco ha schiacciato il pulsante del super block senza alcun rimorso, con Clementino che ha sottolineato più di una volta, anche guardando fisso verso la telecamera, che Simona non poteva più scegliere lei per via del blocco, godendoci pure mentre lo diceva. Arisa ha risposto alla mossa del duo: "Veramente un blocco basso di Rocco Hunt, non scegliere chi mi ha bloccato, tesoro". "Tranquilla", ha risposto la ragazza. Simona ha ascoltato Arisa e scelto di entrare nella squadra di Loredana Bertè.

Le penitenze dei coach

Come è accaduto già nelle prime due puntate di The Voice Kids, i coach sono costretti a fare una penitenza ogni volta che non si girano per un aspirante concorrente. Quindi ieri sera abbiamo assistito a ben tre punizioni, due delle quali molto divertenti. La prima è stata quella di Rocco Hunt, che ha dovuto leggere a Loredana Bertè una lettera in cui definiva "sanremetti" le sue partecipazioni al Festival della Canzone Italiana, tra le altre cose. E infatti Bertè, ascoltando le sue parole, ha usato spesso il battipanni in legno a lei concesso dalla conduttrice per reagire alle battute del rapper, perché – giustamente – le penitenze o si fanno bene o servono a poco.

La seconda punizione ha visto protagonista Nek, abbastanza geloso della figlia Beatrice. Il cantante ha letto e firmato un contratto in cui c’era scritto che si impegnava a non fare più il padre geloso, a far rincasare la figlia all’ora più gradita a lei, a permetterle di invitare liberamente a pranzo a casa loro il suo prossimo fidanzatino e a offrirgli in dono la sua "chitarra più preziosa in segno di pace, amore e amicizia". Nek non è sembrato molto felice di firmare il documento, soprattutto per il punto sulla chitarra (infatti si alza dalla postazione per ‘protesta’), ma Arisa ha evidenziato: "Se mi guardo intorno, tra le ragazze più felici ci sono quelle che avevano dei genitori permissivi, perché si sono fatte le ossa tra la gente, mentre delle ragazze che non sono uscite tanto sono più timorose. Mio padre non mi faceva uscire, secondo me bisogna imparare a stare nel mondo". Il cantante si è detto d’accordo con lei, ma ha aggiunto: "Però bisogna confrontarsi con i genitori, è giusto che i figli non commettano i nostri stessi errori o almeno ci si prova". La terza penitenza ha visto esibirsi tutti i giudici nella cowboy dance con tanto di cappello in testa.

Ricordiamo inoltre che Nek ha usato il Super Pass per Miriam, mandandola direttamente in finale, dopo aver detto di essere "esploso" quando l’ha sentita cantare. E poi la meravigliosa performance di Patrizia, una giovanissima artista di strada che si è esibita sulle note di Vertebre di Settembre, del quale è una grande fan. Infatti si è emozionata molto vedendolo accanto a sé sul palco: una sorpresa davvero speciale, considerando anche che il giovane non si è fermato al saluto ma le ha anche proposto di cantare insieme Amandoti (e che duetto!).

Le squadre di The Voice Kids al 24 gennaio 2026

Loredana Bertè:

Emma B. (in finale)

Serena

Maya

Ginevra

Briana

Riccardo

Martina

Simona

Arisa:

Francesca

Angelo

Anna

Ginevra S. (in finale)

Lavinia

Rebecca

Fabiana

Nek:

Giovanni

Emma M.

Alessia

Adriana

Leonardo

Ylenia

Miriam

Clementino e Rocco Hunt:

Raffaello

Francesco

Graziano

Andrea

Michela

Francesco

Gabriele

Patrizia

Potrebbe interessarti anche