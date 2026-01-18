The Voice Kids, scintille tra Bertè e Arisa: "Stai esagerando". Poi Antonella Clerici tortura Nek e lacrime per Spollon Grandi emozioni nella seconda puntata di The Voice Kids. I quattro giudici alle prese con la scelta dei giovani talenti e divertenti siparietti: cosa è successo.

The Voice Kids 2026 continua a divertire i tanti telespettatori affezionati e non si smentisce nemmeno nella seconda puntata in onda sabato 17 gennaio in prima serata su Rai 1. Il secondo appuntamento con il talent dei giovanissimi prosegue con le blind auditions partite la scorsa settimana in una puntata all’insegna delle emozioni e delle grandi sorprese. Scopriamo come è andata la serata, condotta da Antonella Clerici e impreziosita dalla presenza dei quattro giudici, ovvero Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

The Voice Kids, puntata 17 gennaio 2026: cosa è successo

La prima aspirante cantante ad esibirsi è Ginevra, dodicenne da Palermo, che ama viaggiare insieme alla famiglia, come dimostra il video introduttivo che la mostra sul camper insieme ai parenti. Subito dopo aver cantato "Un emozione da poco" di Anna Oxa, Ginevra dichiara di essere una fan di Loredana Bertè e la rocker non si fa scappare l’occasione, salendo sul palco per duettare insieme a lei sotto le note di "Pazza", suo successo del 2024. Finita la performance, la Bertè incalza: "Sceglimi, sei mia, mia, mia!". La piccola Ginevra non ha dubbi e opta proprio per la sua cantante preferita tra il disappunto degli altri giudici.

Tocca poi ad Angelo, che si esibisce con un brano tecnicamente molto impegnativo, ovvero "My Way" di Frank Sinatra. La performance del piccolo è sbalorditiva e grazie agli acuti fa girare velocemente tutti e quattro i coach. "Angelo, hai una voce angelica, come mai questa canzone?" chiede Nek e Angelo risponde di averla portata perché è il brano preferito della nonna, che vive lontana nelle Filippine, suo paese d’origine. Angelo riflette e alla fine opta per Arisa per la felicità della cantante e il disappunto della Bertè: "Arisa stai esagerando". Sale sul palco Adriana, di 7 anni, la più giovane dello show, che si esibisce in "On my own" celebre brano di Nikka Costa. "Canti divinamente" commenta Clementino, mentre la Clerici interviene: "Questa piccolina ha bisogno di un dottore, vieni Riccardo" e invita sul palco Pierpaolo Spollon, attore che interpreta la serie tv Doc – Nelle tue mani, della quale Adriana è grande fan. Lo stupore della bimba è enorme, così come l’emozione della mamma inquadrata col volto rigato dalle lacrime, quindi Spollon si esibisce insieme a Clementino con un medley degli "Aristogatti" celebre cartone animato. Nek torna alla carica per ottenere la scelta di Adriana: "Mi ricordi mia figlia quando canta Frozen, scegli me". La piccola siciliana riflette e poi indica proprio Nek, felicissimo della scelta.

The Voice Kids, Carlo Verdone e il messaggio per il piccolo Leonardo

Arriva il momento di Leonardo, piccolo showman di 10 anni, fan di Lucio Corsi. Il piccolo porta sul palco proprio "Volevo essere un duro" del suo idolo e fa voltare immediatamente le quattro sedie. Come se le sue doti canore non bastassero, Leonardo decide di incantare i giudici con l’imitazione di "Mimmo", celebre maschera inventata e resa nota da Carlo Verdone nei suoi film. Terminata l’imitazione sullo schermo dello studio appare proprio il faccione di Carlo Verdone: "Leonardo ma sei un piccolo grande fan, a 10 anni già vedi i miei film. Mi riempi d’orgoglio. Ti piace l’arte, allora studia in maniera seria e in bocca al lupo per tutto", "Non ci credo, Carlo, non ci credo" esclama emozionatisismo il piccolo, che poi si congeda scegliendo Nek. Tra un talento e un altro non mancano i momenti divertenti e quando si tratta di intrattenere, Clementino prende in mano la situazione, infatti, il rapper si trova costretto a dover scappare da Antonella Clerici, che come penitenza gli chiede di indossare la sciarpa della Juventus. Lui, dopo aver fatto almeno due giri dello studio di corsa, si rifiuta: "Non esiste proprio, mai" e poi intona un coro da stadio del Napoli, sua squadra del cuore.

La gara prosegue e Arisa decide che è il momento di giocarsi il suo Superpass, bonus che permette a Ginevra, dalla provincia di Lecce, di volare direttamente alla finalissima del talent show. L’intonazione e l’emozione trasmessa con il brano "Amare" de La Rappresentante di Lista, non hanno lasciato dubbi ad Arisa, che dopo poche note ha spinto sul pulsante del pass. Ginevra resta di stucco per l’emozione e non riesce a proseguire ma grazie all’intervento della Clerici termina il brano. "Sono orgogliosa di averti nella mia squadra" le dice Arisa mentre l’abbraccia sul palco. Altra penitenza e altre risate, è la volta di Nek che viene "torturato" dalla conduttrice: "Devi leggere queste frasi che ho scritto per te" mentre porge la lista al cantante emiliano, che con sofferenza legge: "Sassuolo è un paese sopravvalutato", "Se vuoi stare bene vai a vivere a Modena" e poi ancora "Lo gnocco fritto è immangiabile", "Sassuolo calcio è una squadra mediocre e merita la Serie B". Altra interpretazione che resta negli occhi di tutti è quella di Briana, che porta "Beat it" di Micheal Jackson. Un successo grazie al mix di voce e danza che incanta i giudici: "Se scegli noi, vinci sicuro" dicono i due rapper napoletani, mentre Nek sottolinea che c’è solo un giudice ad aver conosciuto il king del pop, ovvero Loredana Bertè. La scelta della piccola ricade proprio sulla rocker.

Clementino show e ‘Nek il guerriero’

Non manca un momento commovente nel corso dello show, quando Rocco Hunt e Loredana Bertè duettano sotto le noti di "Voglio di più" del mitico Pino Daniele. Un omaggio che emoziona tutto lo studio, come ci tiene a sottolineare Nek: "Siete stati bravissimi, Rocco mi hai ricordato Eduardo De Crescenzo". Si torna a sorridere con Arisa che decide di leggere "L’arioscopo", ovvero la sua versione dell’oroscopo, con il quale legge il futuro dei colleghi, prendendoli in giro. Poi chiude con lo slogan: "Se la vita è una barba, segui l’ariospoco di Rosalba". Altra esibizione e altro duetto, anzi trio, infatti, Rocco Hunt e Clementino si uniscono ad Andrea di Pozzuoli che li incanta con "Nu Juorno buono", brano di Hunt. I tre si esibiscono improvvisando un freestyle e Andrea riceve un sacco di complimenti dai suoi futuri giudici. La puntata giunge al termine e le quattro squadre dei giudici prendono sempre più forma. Clementino ci tiene a salutare con un sorriso e mostra una foto versione cartone animata di Nek: "La Clementoons presenta Nek il guerriero" e conquista il cantante romagnolo che replica: "Questa me la porto a casa".

Antonella Clerici chiude una puntata ricca di emozioni e grandi sorprese e dà appuntamento a sabato prossimo, per un altra puntata di The Voice Kids.



Le squadre di The Voice Kids dopo la seconda puntata

Loredana Bertè:

Emma B. in finale con Superpass

Serena

Maya

Ginevra

Briana

Riccardo

Nek:

Giovanni

Emma M.

Alessia

Adriana

Leonardo

Arisa:

Francesca

Angelo

Anna

Ginevra S. in finale con Superpass

Clementino e Rocco Hunt:

Graziano

Francesco

Raffaello

Andrea

Michela

