The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte) Nella puntata di The Voice Kids, penitenze per Loredana e Arisa, che duettano e travolgono tutti, mentre Clerici, Clementino e Rocco Hunt piangono: cosa è successo

Nella prima puntata di The Voice Kids, condotta da Antonella Clerici sabato 10 gennaio 2026, in prima serata su Rai Uno, non mancano gioie e dolori, storie tristi e momenti di pura allegria. Ma assistiamo anche a qualche bellissima sorpresa, emozioni intense, voci da ricordare e lacrime da ammirare. Insomma, un primo appuntamento davvero coinvolgente, grazie ai bambini protagonisti delle Blind Audition e dei coach: Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek. Ecco cosa è successo nella puntata del 10 gennaio 2026 di The Voice Kids.

The Voice Kids, puntata 10 gennaio 2026: cosa è successo

Tante emozioni e qualche delusione per i giovanissimi concorrenti che si sono esibiti sul palco di The Voice Kids 2026. Due bambini, infatti, non sono passati, ma hanno ottenuto l’occasione di fare da valletti/supervisori nella finale dello show. E a proposito della finalissima, Emma, una ragazza che ha conquistato tutti i giudici con E poi di Giorgia, si è già conquistata un posto nella puntata conclusiva grazie al super pass usato da Loredana Bertè. La coach, con il suo gesto, ha sorpreso tutti i giudici e soprattutto Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, ha fatto un’espressione meravigliata e poi ha esclamato a gran voce: "Emma è in finale!". Insomma, un bel colpo di scena, soprattutto per Emma che proprio non se lo aspettava e per questo ha ringraziato Loredana, che ha urlato: "Te la sei meritata tutta!". Ed è proprio così.

Clementino e Rocco Hunt in lacrime a The Voice Kids 2026 come Antonella Clerici

Clementino è stato l’uomo della commozione nella puntata del 10 gennaio 2026 di The Voice Kids. Il rapper campano, infatti, ha pianto spesso durante la serata per l’emozione provata, in particolare quando Graziano ha cantato una canzone dedicato alle mamme, punto debole di Clementino: "Quando sento una canzone dedicata a una mamma ed è cantata bene, non decido io ma le mie lacrime. Da buoni campani… no dai, come tutti gli italiani e le persone del mondo, siamo molto legati ai nostri genitori".

Ma ci sono altre due occasioni in cui lo abbiamo visto con le lacrime agli occhi: durante il duetto sulle note de La notte di Arisa e la piccola Alessia (due voci che insieme incantano davvero), e quando Giovanni sale sul palco e racconta la sua storia: ben tre operazioni per sentirsi come tutti gli altri bambini. Il piccolo, infatti, è nato con un problema all’orecchio destro, un’atresia auris che ancora adesso non gli permette di sentire bene al 100%. Giovanni ha svelato che ci sono voluti 3 anni perché tutto finisse e ha detto di essersi chiesto "Chissà come sarà quando anche io avrò l’orecchio", oltre a sottolineare che tutto può essere risolto nella vita. Un bel modo di pensare, soprattutto quando la vita non è stata facile. E in quella occasione anche Rocco Hunt si è commosso, tanto che dopo l’esibizione di Giovanni, gli ha detto: "Io e Clementino eravamo qui a piangere. Tu sei andato oltre rispetto all’esibizione di Irama, c’era del tuo. E soprattutto vedere un bambino che si attacca alle cose vere, belle e non al cellulare… Sei la dimostrazione che un mondo reale esiste ancora e che le cose belle magari partono dal basso ma arrivano al cuore delle persone". Il bambino, tra l’altro, mentre sullo schermo passava il video che raccontava il suo percorso turbolento, piangeva. Sono stati secondi molto toccanti, e quanta forza ha dimostrato Giovanni!

Anche Antonella Clerici si è emozionata molto, non solo per le storie raccontate dai piccoli concorrenti, ma anche per il magico duetto di Arisa e Loredana sulle note di E penso a te di Lucio Battisti, cantato con profondità e tanto rispetto.

Piccole tensioni tra Arisa e Loredana Bertè e tra Arisa e Nek: cosa è successo il 10 gennaio a The Voice Kids

Non sono mancati anche dei momenti di ‘tensione’ tra i coach dello show. Quando si esibisce Francesca, per esempio, Arisa e Loredana Bertè se la contendono più degli altri giudici in studio. Ma la mossa geniale di Arisa le ha permesso di aggiudicarsi la bravissima concorrente. "Tu conosci una mia canzone?", ha chiesto a Francesca, che ha risposto: "Sincerità". Loredana però l’ha presa abbastanza male: "Sei scorretta!". Nonostante le due abbiano cantato il brano insieme, la Bertè non si è arresa: "Adesso che hai cantato con Arisa puoi venire nella mia squadra". Poi Loredana si è rivolta ad Arisa: "Scorretta, scorretta, scorretta". Subito dopo è diventato chiarissimo il vero desiderio di Francesca: "Avevo già pensato a casa di sceglierla, in realtà è la mia cantante preferita", ha detto dopo aver scelto Arisa.

La vera delusione però è arrivata in un secondo momento a causa di un gesto di Nek: ha bloccato Arisa dopo il duetto con Alessia, un bambina che ha portato sul palco proprio La notte. Insomma, pochi dubbi su quella che sarebbe stata la scelta di Alessia se Nek non avesse usato il pass per bloccare la cantante con la voce da Usignolo. E infatti la piccola ci è rimasta malissimo, così come la coach. Alla fine, Alessia ha scelto Nek.

Malika Ayane fa emozionare Alessia e sorprende i giudici

Altro momento da ricordare è la sorpresa di Malika Ayane per Emma, una bambina che ha perso il nonno e ha dedicato proprio a lui il brano La prima cosa bella nella versione di Nicola Di Bari. Emma però ha deciso di proporre quella di Malika Ayane e confessato che dentro l’anello che porta al dito pensa ci sia suo nonno, pronto a proteggerla in ogni occasione. Che tenerezza, soprattutto quando, dopo la sua esibizione, ha cantato Come Foglie insieme a Malika, che è apparsa a sorpresa al suo fianco sul palco.

Poi le penitenze dei giudici. Dopo aver ‘bocciato’ due bambini, le sfortunate Loredana Bertè e Arisa hanno dovuto rimediare al gesto: la prima ha dovuto dire delle parole belle ai suoi colleghi giudici in maniera mielosa; la seconda ha cantano due sue canzoni – con parole diverse – usando una voce da navigatore.

Le squadre della prima puntata di The Voice Kids

Ecco le squadre della prima puntata di The Voice Kids, in onda su Rai Uno il 10 gennaio 2026.

Loredana Bertè:

Emma B. (in finale)

Serena

Maya

Arisa:

Francesca

Nek:

Giovanni

Emma M.

Alessia

Clementino e Rocco Hunt:

Raffaello

Francesco

Graziano

