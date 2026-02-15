Matteo Trullu, chi è il vincitore di The Voice Kids 2026: l’intesa da brividi con Nek e la polemica dopo la vittoria Chi ha vinto The Voice Kids 2026. Il 13 Matteo Trullu ha emozionato giuria, pubblico e social col suo talento: "La mia grande rivincita"

Il vincitore della finalissima di The Voice Kids è Matteo Trullu, capace di riscuotere il pieno consenso dal pubblico in studio e dai giurati d’eccezione Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi. Riviviamo la puntata del 14 febbraio 2026 (QUI il recap completo), in onda su Rai 1 e conosciamo meglio il vincitore del talent show dei giovanissimi.

The Voice Kids 2026, chi è il vincitore Matteo Trullu

Tra i giovani protagonisti più apprezzati di The Voice Kids, Matteo Trullu è riuscito a conquistare la fiducia di Nek con uno dei brani più complicati del panorama musicale internazionale e il cantante emiliano non ha avuto dubbi a volerlo nel suo team sin dall’inizio.

Ragazzo sardo di soli 13 anni, Matteo ha saputo stupire grazie ad una voce sorprendente e una grande sicurezza sul palco, sempre accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. Nonostante la giovane età, il suo talento appare già maturo e ben definito, tanto che i coach sono convinti che potrà avere un futuro brillante nella musica. A credere in lui più di tutti è stato Nek, che lo ha scelto sin dall’inizio del percorso e che, durante la semifinale, ha deciso di portarlo fino all’ultima puntata, anche se la competizione interna alla squadra era molto alta. Nel momento della scelta finale, il cantante ha motivato la decisione spiegando che Matteo riesce a trasmettere emozioni sia con la voce sia con lo strumento. Il giovane, originario di Decimomannu, è quindi arrivato a trionfare nella finalissima davanti agli altri tre finalisti Briana Camara (team Loredana Bertè), Andrea Ronga (team Clementino e Rocco Hunt) e Francesca Lanza (team Arisa).

Matteo Trullu, dalle blind auditions alla vittoria finale con Nek

Il suo debutto nel programma è stato particolarmente audace e, secondo qualcuno, spregiudicato, infatti, Matteo si è presentato davanti alle sedie rosse (ancora voltate) con Bohemian Rhapsody dei Queen, un brano notoriamente complesso che ha interpretato con grande precisione e sicurezza. A soli tredici anni, ha così dimostrato di avere già le qualità per affrontare palchi importanti: voce potente e controllata, ottima intonazione e una pronuncia inglese impeccabile. Tutte doti che hanno impressionato i giudici, colpiti dalla sua esibizione, e pronti a fare carte false per averlo nel loro team. A decidere, alla fine, è stato proprio Matteo, che ha preferito entrare nella squadra di Nek. Prima ancora di comunicare la propria decisione, il ragazzo aveva già ricevuto una calorosa standing ovation dal pubblico in studio. Anche sui social non sono mancati gli elogi: l’attore Maurizio Mattioli lo ha definito una "potenza della natura", mentre molti spettatori hanno scritto commenti entusiasti, raccontando di essersi emozionati "fino alla pelle d’oca".

Il feeling speciale con Nek

Emozionanti sono stati anche gli attimi successi alla proclamazione della vittoria di Matteo. Nek, infatti, ha esploso in una esultanza genuina e poi si è messo in ginocchio aspettando l’abbraccio del suo pupillo. E’ stata la prova definitiva dell’intesa speciale che si è creata tra l’allievo e il coach, come testimoniato anche da un messaggio pubblicato sui canali social del programma: "Il rapporto che si crea tra Coach e Kids è qualcosa di estremamente intimo: la complicità tra Nek e Matteo è stata senz’altro uno degli ingredienti della vittoria della quarta edizione di The Voice Kids.

La frecciata dopo la vittoria a The Voice Kids 2026

Dopo la vittoria, Matteo ha parlato ai profili social di The Voice Kids. E oltre a confessare la sua felicità per un trionfo da lui stesso definito inaspettato, si è tolto un sassolino dalla scarpa indirizzando un messaggio di rivincita contro coloro che avevano dubitato delle sue capacità canore:

Sono emozionatissimo, non mi aspettavo assolutamente di vincere, per me è una grande rivincita contro alcune persone che dicevano che con la musica non avrei mai potuto fare niente Visualizza questo post su Instagram

