The Voice, Gigi D'Alessio a cuore aperto: "Ecco perché ho lasciato". E ricorda Pippo Baudo: "Come un padre" In una lunga intervista Gigi D'Alessio si è raccontato tra carriera, ricordi con Pippo Baudo, Berlusconi e Maradona e famiglia: ecco cosa ha detto su The Voice

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Come sappiamo, Gigi D’Alessio non sarà più un giudice e coach di The Voice, il talent show condotto da Antonella Clerici, dalla prossima stagione televisiva, ma solo adesso ha spiegato il reale motivo della sua decisione, che ha lasciato a bocca aperta tutti quanti, compresa la conduttrice. In una lunga intervista con La Repubblica, D’Alessio ha parlato anche di Silvio Berlusconi e Pippo Baudo, ricordando con parole molto dolci. Ecco cosa è emerso nel corso dell’intervista.

Gigi D’alessio su The Voice: il motivo per cui ha lasciato il talent di Antonella Clerici

Dopo diversi anni in veste di giudice e coach di The Voice, Gigi D’Alessio ha deciso di cambiare strada e abbandonare il suo ruolo per affiancare Vanessa Incontrada in un nuovo show su Canale 5, passando quindi da Rai a Mediaset. Finalmente il musicista ha scelto di raccontare la sua verità: cosa è successo? "Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici". Insomma, stando alle parole di D’Alessio, la sua è stata una scelta dettata dalla voglia di provare qualcosa di nuovo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è passato a parlare della sua carriera, ora in forte ascesa ma nel passato piena di ostacoli da affrontare: "Ti stroncano prima di vederti all’opera. C’era snobismo nei confronti di D’Alessio, che era pop e veniva da Napoli. Mi ha fatto bene, non ho mai mollato. Ho fatto la gavetta. C’è tanta mediocrità in chi parla senza sapere". Alla fine Gigi ce l’ha fatta, anche grazie e soprattutto al sostegno del suo pubblico: "Quella era la mia vittoria".

Gigi D’Alessio e i rapporti con Silvio Berlusconi, Pippo Baudo e Diego Armando Maradona

Gigi D’Alessio non ha mancato di affrontare l’amicizia con Silvio Berlusconi, il quale lo aveva anche invitato al matrimonio simbolico con Marta Fascina: "Ero invitato. Silvio mi chiese di cantare perché amava le canzoni napoletane". Poi ha raccontato dell’unico piacere che ha chiesto a Berlusconi quando era in vita: "Era un vero rapporto di amicizia, non gli ho mai chiesto nulla. Solo una volta, tanti anni fa, se poteva presentarmi un medico per mio fratello che stava male".

Con Pippo Baudo, invece, un’amicizia durata venticinque anni e ancora viva in lui, tanto che è stato uno dei pochi personaggi celebri a partecipare ai funerali del compianto conduttore, che considerava un padre: "Venticinque anni di ricordi. Non c’era un momento in cui non alzavo il telefono per chiedergli consigli, era come un padre. Abbiamo fatto tante cene a casa mia. Mi mancheranno i suoi pareri, Pippo era il timbro sul passaporto".

Tra i suoi grandi amici, anche Diego Armando Maradona, conosciuto nel 1987 e descritto da lui come un uomo solo che gli voleva bene. Gigi D’Alessio ha spiegato di aver passato ben due settimane insieme al fuoriclasse argentino per un documentario e di quell’asso di tempo ricorda: "Diego è stato sempre un uomo solo, anche se c’era la gente intorno. Ho avuto la fortuna di conoscerlo umanamente, mi faceva tenerezza. Diceva: ‘Chiunque viene qua, vuole qualcosa’. Mi voleva bene perché non gli ho mai chiesto nulla".

La famiglia di Gigi D’Alessio, papà di ben 6 figli

Durante l’intervista gli è stato chiesto che genitore sia e Gigi D’Alessio, soffermandosi in particolare modo su LDA, ha risposto: "Un padre amico. Con il più grande siamo cresciuti insieme, ho imparato a fare il papà. I miei figli sono meravigliosi, sensibili, osservano come mi comporto e mi ascoltano. Luca (in arte LDA) fa il mio mestiere, gli ho detto di seguire la sua passione, ma di fare sempre bene le cose. Quando incontro i colleghi, chiunque mi dice: ‘Che dolcezza, è bravo quel ragazzo’. È la mia soddisfazione più grande".

Potrebbe interessarti anche