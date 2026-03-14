The Voice Generations, le pagelle: Arisa sedotta e abbandonata (7), Nek senza pietà (8), Loredana Bertè stavolta dorme (6) La seconda puntata di The Voice Generations è andata in onda venerdì 13 marzo 2026 su Rai 1 tra emozioni, risate e qualche colpo basso. Scopriamo promossi e bocciati del talent show condotto da Antonella Clerici

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Per la felicità dei telespettatori amanti della musica in televisione, The Voice Generations è tornato ad emozionare, con la nuova puntata andata in onda venerdì 13 marzo 2026 su Rai 1. Antonella Clerici ha presentato la seconda puntata dello spin off del popolare talent, che mette al centro amici e familiari, e non i cantanti solisti, accomunati dalla passione per la musica. Nel pieno delle blind auditions, i giudici Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt sono stati chiamati a voltarsi sulle sedie solo quando hanno ritenuto di aver sentito le voci che meritavano tale gesto. Asso nella manica dei giudici il pulsante blocca, che può impedire la scelta di uno degli altri giudici da parte degli aspiranti cantanti. Scopriamo promossi e bocciati di questa nuova emozionante puntata.

The Voice Generations, le pagelle del 13 marzo 2026 (seconda puntata)

Nek, voto 8: Al posto giusto. Reduce da un’ospitata opaca in Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, show nel quale è apparso un pesce fuor d’acqua, Nek torna a casa sua nel talent e si vede. Il cantante è in grande spolvero dall’inizio e si mette al centro tra frecciatine con gli altri giudici e siparietti con i concorrenti. Emoziona e si emoziona parlando del papà e di un ricordo dell’infanzia e poi scherza con Clementino e Rocco Hunt, che lo proclamano vincitore in anticipo: "Me la stanno tirando proprio eh". Spicca il momento nel quale abbraccia una concorrente e scatena la reazione del marito geloso. Ciliegina sulla torta, si difende alla grande nonostante gli "attacchi" degli altri giudici e sferra la sua vendetta nei confronti di Arisa con l’arma segreta, bloccandola e non facendola scegliere da due concorrenti. "Mi hai ferito" grida la cantante appena stata a Sanremo, sottolineando il colpo basso, mentre lui se la ride sotto i baffi.

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I concorrenti di The Voice Generations, voto 8: Lo spin-off del talent sembra davvero la ciliegina sulla torta del format, infatti, i concorrenti che hanno calcato il palcoscenico del talent fin’ora sono stati impeccabili sotto il punto di vista tecnico e capaci di emozionare con storie autentiche. Sembra che questa edizione dello show sia il giusto mix tra le versioni Kids e Senior precedenti, e infatti, non a caso, mischia età differenti tra giovanissimi e adulti, capaci di tirare fuori il massimo da ogni esibizione.

Clementino e Rocco Hunt, voto 7: Sempre al centro dello show con freddure ed energia al top, i due rapper cominciano prendendo in giro Nek, proclamandolo vincitore anticipato visto i suoi successi nelle edizioni Kids e Senior, con l’evidente intento di portargli sfortuna. Nonostante Clementino sembri leggermente appannato, ci pensa Rocco Hunt ad alzare il tiro con le sue premiazioni della serata con cui prende in giro Arisa e Nek. Poi il duetto riuscitissimo con il collega Nek sulle note di "I’ll Be Missing You" con cui i due emozionano il pubblico. Considerato spalla di Clementino, Rocco Hunt si rifà e si comporta da vero protagonista della coppia.

Arisa, voto 7: "Nek gioca su vari fronti, mette il profumo e poi abbraccia le mamme" con questa frase, la cantante si presenta agguerrita e partecipa al gioco preferito del talent, ovvero la presa in giro a Nek. Vince il premio delusione dell’anno da Rocco Hunt e Clementino dopo essere stata sedotta e abbandonata da una famiglia di concorrenti, che dopo tanti bei complimenti e parole al miele scelgono Nek, sorprendendo tutti. Nonostante la botta ricevuta, si rialza al grido di "Mi hai ferita", diverte e si diverte anche aprendosi con aneddoti personali sulla famiglia, parlando del nonno e dei genitori.

Antonella Clerici, voto 6: Senza infamia e senza lode, Antonella Clerici questa sera c’è ma non sembra la solita. Sufficiente senza dubbio per la sua capacità di tenere le redini dello show, non ci sentiamo di dare di più per la mancanza della solita ironia e veracità pungente che la contraddistinguono e che l’hanno fatta amare dal grande pubblico. Con una conduzione lineare, si limita al compitino e appare stanca. Non in grandissima forma, ma comunque all’altezza del ruolo, che sa padroneggiare da tempo.

Loredana Bertè, voto 6: Nonostante gli attacchi a Nek, vittima preferita tra tutti, e agli altri giudici, con cui dimostra tanta grinta, non entra mai veramente nel vivo della trasmissione e si mostra appannata. A tratti sembra annoiata e appare "addormentata" dalla comoda seduta, dalle esibizioni, oltre che dai discorsi degli altri coach, che non sembrano interessarle. Tra i quattro, questa sera, fa un passo indietro come intensità. Nota positiva, che le regala anche la sufficienza, si aggiudica la coppia di sorelle che cantano per ultime e che scelgono il suo team.

L’esibizione di Ettore, Valentina e Anna, voto 5: Il trio si presenta sul palco con il mitico brano dei Buggles "Video Killed Radio Stars" e nonostante i tentativi, non riescono a far voltare nessuno dei coach. La performance è molto imprecisa e a tratti, più che a The Voice, sembra di essere alla Corrida, con tutto il rispetto per il mitico show condotto da Corrado o per lo spinf-off di Amadeus. Nota positiva, sul finale regalano sorrisi mostrando la country dance, passione che accomuna la famiglia e che coinvolge giudici e pubblico in studio in un momento di divertimento vero.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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