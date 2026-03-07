The Voice Generations, le pagelle: Loredana Bertè (7) zittisce Clementino, Arisa è rimasta a Sanremo (5), Antonella Clerici maestra (9) Cosa è successo e top e flop della prima puntata di The Voice Generations, in onda venerdì 6 marzo 2026 su Rai 1: concorrenti super, Clementino e Rocco Hunt dinamite pura.

Dopo il successo delle edizioni Senior e Kids, torna The Voice Generations, il terzo spin spin-off del talent musicale che mette la musica al centro dello studio. Giunto alla seconda edizione, lo show condotto da Antonella Clerici va in scena con la prima delle quattro puntate, che porta sul palco non più singoli solisti, ma gruppi di familiari, amici o colleghi legati da un profondo rapporto affettivo e da una passione comune per il canto. I coach super confermati sono sempre Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, chiamati a voltarsi sulle sedie quando le voci giuste risuonano e a contendersi i talenti più ambiti. Scopriamo promossi e bocciati della prima puntata di The Voice Generations, in onda venerdì 6 marzo su Rai 1.

The Voice Generations, le pagelle della puntata del 6 marzo 2026

Antonella Clerici, voto 9: Padrona di casa per eccellenza, la presentatrice non si smentisce nemmeno in questa prima serata del talent, condotta con la solita veracità, simpatia e ritmo. Brava nel dettare i tempi, senza correre, e dando spazio ai concorrenti di esprimersi anche oltre il palco con storie e aneddoti personali. Ottimo anche il modo di interagire con i quattro giudici, con i quali scherza e non si sottrae dal punzecchiarli.

Clementino e Rocco Hunt, voto 8: Dinamite pura. I due rapper napoletani sono l’anima comica dello show da sempre e non si smentiscono nemmeno in questa prima puntata dell’edizione Generations. Sin dall’inizio si divertono e divertono nel prendere di mira Nek, proclamandolo vincitore (per portargli sfortuna). Poi la gag vestiti da Mariachi messicani per omaggiare una coppia di concorrenti, nella quale scherzano a colpi di stornelli. Ciliegina sulla torta? Le freddure non mancano come quella con cui comunicano come si chiama il cucciolo di leone in napoletano: "Il leon-ciro". Con la battuta sempre pronta e un sorriso contagioso, possiamo definire i due rapper "la vera anima di The Voice Generations". Uno spettacolo che senza loro, e a causa della linearità degli altri coach, rischierebbe di essere troppo banale.

L’esibizione di Illaria e Solomiia, voto 8: L’esibizione di mamma e figlia emoziona sin dalle prime note del brano "Supereroi" di Mr Rain, canzone che reinterpretano inserendo parti nella loro lingua, l’ucraino. La performance emoziona, proprio come le parole delle due, che raccontano la loro esperienza con la guerra, che tutt’oggi dura, tra Russia e Ucraina. Mamma Illaria racconta come l’Italia ha accolto la sua famiglia e manda un messaggio meraviglioso che va oltre la musica. Solomia stupisce per la professionalità e l’italiano impeccabile, nonostante la giovanissima età.

Concorrenti in gara, voto 8: Anima dello show. In una prima serata emozionante e divertente, i protagonisti assoluti sono i cantanti. Di tutte le età, da grandi a piccini, sono riusciti nell’unico intento reale di un talent, ovvero mostrare il talento. Voci quasi perfette e da professionisti al servizio di emozioni e storie personali speciali che hanno emozionato. Importante notare come ogni storia, anche raccontata nel profondo, non sia mai stata utilizzata ai fini televisivi o con vicende strappalacrime, una tentazione facile in fatto di televisione. I gruppi si sono esibiti portando verità e talento sul palcoscenico e questo ripaga sempre

Loredana Bertè, voto 7: Scatenata. La rocker emiliana è scatenata più del solito in questa prima serata del talent show, infatti, prova a portare nella sua squadra i talenti con tutti i mezzi, anche facendo a sportellate, senza peli sulla linga. Spiccano due momenti, il primo quando bacchetta Nek, dandogli dello scorretto e il secondo quando zittisce Clementino in occasione di una gaffe del rapper napoletano, che scampia una coppia di fidanzati per mamma e figlio. "Taci clementino per favore" incalza la cantante, tra gli applausi del pubblico. Che piaccia o meno, la Bertè, in termini di show, equivale ad una certezza capace di creare scompiglio, divertire e sorprenedere.

Nek, voto 6: Promosso e sufficiente. Il cantante fa il compitino e non sbaglia. Si emoziona, il giusto, e porta nel team Sara e Matilde, zia e nipote che aveva puntatato sin dalle prime note. Bisticcia con Loredana Bertè e viene preso di mira da Clementino e Rocco Hunt, ma non reagisce a dovere. A differenza delle altre volte partecipa meno sul piano tecnico con spiegazioni e approfondimenti sui brani, specialità che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico televisivo, che già lo ama come cantante.

Arisa, voto 5: Spenta. Sarà l’aria sanremese che l’ha stancata, ma la cantante, reduce dal Festival di Sanremo dove ha portato il brano inedito "Magica favola", non sembra essere al top. In molte occasioni appare spenta e soprattutto non sembra avere il trasporto emotivo che la contraddistingue. Tra le varie cose, manca un suo tocco d’ironia che di solito diverte il pubblico, infatti, Arisa si è spesso resa protagonista di siparietti divertenti con i colleghi, che questa sera sono stati ignorati. Sul finale prova a riprendersi partecipando alle gag di Clementino, ma si vede che non è la stessa di sempre.

