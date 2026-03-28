Chi sono Gilda e Jessica, le vincitrici di The Voice Generations 2026: il successo (storico) di Loredana Berté Chi ha vinto The Voice Generations? Gilda Di Brino e Jessica Cice, un’amicizia diventata famiglia conquista il pubblico e porta alla vittoria il team di Loredana Berté.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Ieri sera, venerdì 27 marzo 2026, su Rai 1, si è tenuta la finale della seconda edizione di The Voice Generations, lo spin-off del celebre talent show musicale di Antonella Clerici (QUI il recap della serata). A conquistare il pubblico e i giudici è stato il duo Gilda Di Brino e Jessica Cice, vincitrici della gara e per la prima volta a portare la vittoria nel team di Loredana Berté.

Chi ha vinto The Voice Generations 2026: il trionfo di Gilda e Jessica in finale

Gilda e Jessica hanno conquistato tutti già durante le Blind Auditions, suscitando l’interesse di tutti i coach, ma alla fine la sfida decisiva si è giocata tra Arisa e Loredana Berté, con le due artiste che hanno scelto di entrare nel team di Loredana, la loro coach preferita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

SEANN CONNERY, TUTTI I FILM DI JAMES BOND – VIDEO INTEGRALE





Durante la finale hanno stupito con le loro interpretazioni di "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics e "Proud Mary", nella versione di Tina Turner, arrivando a giocarsi la vittoria insieme agli altri tre super finalisti: Sara e Matilde (team Nek), Antonio e Flora (team Clementino e Rocco Hunt), Paola e Francesco (team Arisa). Alla proclamazione erano emozionatissime: "Abbiamo vinto, non ci credo". Loredana Berté le ha elogiate:

"Che brave, mamma mia. Grinta, energia, quando le donne si mettono insieme non ce n’è per nessuno. Spaziali" Visualizza questo post su Instagram

Chi sono Gilda e Jessica, le vincitrici di The Voice Generations: l’amicizia e il rapporto con Loredana Berté

Jessica Cice, 29 anni, è un’insegnante di danza, mentre Gilda Di Brino, 48 anni, lavora come impiegata. Entrambe provengono dalla provincia di Benevento e il loro legame speciale nasce dall’amicizia tra Gilda e la mamma di Jessica. Jessica ha raccontato: "Gilda per me è stata una seconda mamma, mi è sempre stata accanto. Lei è una donna molto forte, mi dà carica. Su questo palco potevo venire solo con lei". Poi ha raccontato di come l’amica l’abbia sostenuta e l’abbia aiutata a superare i suoi problemi d’insicurezza:

Spesso mi hanno detto sei bravissima a cantare, ma peccato per il fisico. E questa cosa lei me l’ha fatta passare

Durante il percorso a The Voice Generations, Loredana Berté è diventata per loro una sorta di mamma acquisita, instaurando un rapporto molto stretto e affettuoso. Jessica ha dichiarato: "Grazie a The Voice io ho scoperto di essere abbastanza forte, pensavo di essere debole ma questa esperienza mi ha fatto crescere", mentre Gilda ha confidato di essersi intenerita di fronte a questa straordinaria avventura. Insieme, subito dopo la finale hanno parlato ai microfoni della pagina Instagram dello show, confessato la loro sorpresa per aver trionfato in finale: "Ringraziamo tutti, non ce l’aspettavamo. Noi ancora non ci crediamo, avevamo un’altra convinzione: pensavamo che vincesse qualcun altro".

Potrebbe interessarti anche