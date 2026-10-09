The Voice Senior, Fiorella Mannoia canta il suo stesso pezzo e si prende tutto: "Non pensate che me ne sto qua timida" La nuova giurata prende il posto della titolare della cattedra rock su Rai 1 e mette in atto una strategia per soffiare i talenti migliori.

Maria Francesca Troisi Giornalista Instagram Dal 2015 scrive di musica, TV e cinema. Analizza lo showbiz senza peli sulla lingua, ma giura: «Io non sono cattiva, mi disegnano così».

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Il venerdì sera di Raiuno si misura con il pallottoliere delle intonazioni over 60. La settima stagione di "The Voice Senior" si apre con Antonella Clerici saldamente alla conduzione di un format che cerca la certezza dell’ascolto. La macchina del programma si muove su binari collaudati, protetta dalle riconferme di Arisa, Nek e della ditta Clementino– Rocco Hunt. La scossa tellurica della stagione arriva però proprio sul fronte delle poltrone girevoli, dove si consuma, con Fiorella Mannoia, un temporaneo ma significativo cambio della guardia.

The Voice Senior, veterani al tappeto e Fiorella Mannoia subito star

A occupare il posto di Loredana Bertè arriva infatti l’ugola romana. La titolare della cattedra rock trasloca nella versione "Kids", lasciando la sedia girevole alla collega. Se i vecchi coach pensavano di gestire il debutto della nuova arrivata sfruttando l’anzianità di servizio, i calcoli sono evaporati in pochi secondi. L’interprete di "Caffè nero bollente" non ha nessuna intenzione di farsi sorpassare a destra, né tantomeno di far rimpiangere la vulcanica titolare dello scranno: "Non pensate che sono neofita e me ne sto qua timida timida", avvisa. Detto fatto. La Signora Rossa della canzone fa bottino pieno portando nel proprio team i primi talenti di peso della stagione.

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Duetto a sorpresa con Annamaria

La strategia di Fiorella si fa ancora più esplicita quando c’è da blindare la concorrente Annamaria. La scommessa della serata si presenta sul palco cantando proprio un classico della nuova inquilina, ovvero "Quello che le donne non dicono". Per sbaragliare definitivamente la concorrenza e convincere il nuovo acquisto a entrare nella propria scuderia, la subentrante abbandona la poltrona e improvvisa un duetto dividendo il microfono sulle note di "L’amore si odia". La caccia alle ugole d’oro è ufficialmente aperta e la debuttante ha già preso il comando della competizione.

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