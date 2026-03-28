The Voice Generations, la finale: Gilda e Jessica vincono in lacrime e Clerici incoronata in studio. Poi Loredana Bertè zittisce Nek La finalissima del talent show incanta e incorona Gilda e Jessica del team Loredana Bertè, che si prende la rivincita su Nek. Antonella Clerici alle prese con l'esuberanza dei giudici

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Ultimo atto per The Voice Generations: il talent che mescola musica e legami personali è giunto alla finalissima in onda venerdì 27 marzo su Rai 1. Sul palco, ancora una volta, non solo voci ma storie condivise, con gruppi composti da familiari, amici e coppie di generazioni diverse pronti a contendersi la vittoria. A guidare la serata, come sempre, Antonella Clerici, insieme ai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek e il duo Clementino–Rocco Hunt, che dopo le blind auditions e la selezione decisiva del cut, portano i 12 gruppi rimasti in gara, tre per team. Scopriamo chi ha trionfato nella finalissima, decisa dal pubblico in studio, sovrano assoluto nell’ultimo atto.

The Voice Generations, finale del 27 marzo 2026: cosa è successo

Antonella Clerici comincia accogliendo il pubblico e i suoi coach, definendoli delle vere e proprie opere d’arte e apre subito le danze della gara con l’ingresso della prima coppia, ovvero Mariagrazia e Gennaro, che rompono il ghiaccio con "A chi mi dice" dei Blue. Pronti via è già momento della prima standing ovation della serata grazie ad Antonio e Flora, che commuovono i loro coach Clementino e Rocco Hunt con il brano "The prayer" resa celebre da Andrea Bocelli e Celine Dion. "Io non ho mai sentito una voce così dal vivo" commenta Arisa meravigliata. Lo show regala interpretazioni impeccabili dal punto di vista tecnico e da quello dell’affiatamento come dimostra l’esibizione della famiglia Venturini sulle note di "Ballo, ballo" della mitica Raffaella Carrà. "Grazie infinite per la leggerezza e l’allegria" commenta il loro coach, mentre la piccola Mia rivela "Ricorderò sempre l’abbraccio di Nek" scatendando la reazione di Loredana Bertè: "Tutte pazze per Nek".

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La gara prosegue con una scarica d’adrenalina grazie a Gilda e Jessica e la loro versione di "Proud Mary" di Tina Turner. La coppia di donne regala un momento di pura energia e scatena i commenti di Arisa e Loredana Bertè: "Ci avete ucciso", commenta la prima, mentre la seconda sottolinea la forza delle donne che si uniscono.

Non mancano le grandi risate con Antonella Clerici che decide, in occasione della finalissima, di premiare i coach in stile oscar: "Il premio per miglior blocco va a Loredana Bertè" e poi ancora: "La miglior arringa è per Clementino e Rocco Hunt". I due comici ricevono la statuetta a forma di Aringa e commentano: "Grazie, un giorno non ci voleva nemmeno nostra madre". Si continua con Maddalena e Dorotea (Clementino e Roco Hunt), che tornano dopo aver fatto correre Clementino fuori dallo stduio nelle blind auditions. Le due regalano un esibizione dal sapore internazionale con "I wish" di Stevie Wonder.

Dopo aver premiato i giudici, a ricevere un premio è Antonella Clerici, infatti, la presentatrice viene presa in giro dai giudici in un video-dedica: "Antonella si chiama The Voice, non The cry" dice Arisa, mentre i due rapper napoletani scherzano sul suo modo di correre su e giù per lo studio come un’atleta. "Il titolo di regina di The Voice va a Antonella Clerici" dicono Clementino e Rocco Hunt in coro, porgendo corona e scettro alla conduttirce e lanciandole l’ultima provocazione: "Per te anche un corso in una scuola di danza per imparare a ballare a tempo". Prima di procedere con la scelta dei quattro coach, che devono decidere i quattro finalisti nell’atto conclusivo, lo studio si gode la performance di Arisa, che porta "Magica favola" brano con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. A giocarsi il tutto per tutto sono:

Gilda e Jessica (Loredana Bertè)

Sara e Matilde (Nek)

Antonio e Flora (Clementino e Rocco Hunt)

Paola e Francesco (Arisa)

The Voice Generations, chi ha vinto: Gilda e Jessica del team Loredana Bertè

A seguito dei quattro cavalli di battaglia portati dai gruppi finalisti, il pubblico in studio incorona la performance di Gilda e Jessica del team Loredana Bertè, capaci di incantare con la loro versione di "Sweet Dreams". Sono loro a vincere l’edizione 2026 di The Voice Generations. La rocker emiliana si prende una rivincita su Nek, abituato a vincere nel talent, dopo averlo anche zittito nel momento della sua arringa: "Basta tu, siediti".

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