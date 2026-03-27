The Voice Generations 2026, anticipazioni finale: come funziona, finalisti e sfida al GF Vip su Rai 1 Finale il 27 marzo su Rai 1: 12 gruppi in gara, pubblico decisivo e sfida al GF Vip. Antonella Clerici punta a replicare il successo della scorsa settimana

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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È arrivato il momento più atteso per The Voice Generations. Oggi, venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la finalissima condotta da Antonella Clerici, pronta a decretare il gruppo vincitore della seconda edizione. Dopo settimane di selezioni e performance emozionanti, la gara entra nel vivo con una serata ricca di colpi di scena. Sul palco saliranno i 12 gruppi finalisti, pronti a giocarsi tutto davanti al pubblico in studio.

Finale di The Voice Generations: come funziona l’ultima puntata

La serata conclusiva si aprirà con una prima manche in cui i coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – avranno un’ultima occasione per riascoltare i propri talenti. Ogni team schiera tre gruppi, per un totale di 12 esibizioni, ma solo uno per squadra riuscirà ad accedere alla fase finale. A questo punto, il destino dei concorrenti non sarà più nelle mani dei coach: a decidere il vincitore sarà infatti il pubblico in studio, che attraverso il proprio voto decreterà il gruppo trionfatore. Un meccanismo che rende la competizione ancora più imprevedibile e coinvolgente.

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La finale si preannuncia come una vera festa della musica, tra performance intense, storie familiari e momenti emozionanti. Il cuore del programma resta infatti il legame tra generazioni diverse, unite dalla stessa passione e capaci di emozionare il pubblico con autenticità.

Chi sono i finalisti di The Voice Generations 2026

Dopo le Blind Auditions e una selezione sempre più serrata, i coach hanno scelto i 12 gruppi che si sfideranno nella finale. Ecco chi sono:

Team Arisa

Francesco e Paola

Roberta e Alice

Mariagrazia e Gennaro

Team Clementino & Rocco Hunt

Antonio e Flora

Maddalena e Dorotea

Matteo e Michele

Team Nek

Famiglia Venturini

Tommaso e Lorenza

Matilde e Sara

Team Loredana Bertè

Liliana e Francesco

Jessica e Ilda

Ennio ed Emanuela

Questi talenti rappresentano l’essenza del format: non semplici concorrenti, ma coppie e gruppi uniti da relazioni autentiche, che portano sul palco non solo la voce ma anche le loro storie.

Sfida agli ascolti e dove vedere il programma

La finale di The Voice Generations non è solo una gara musicale, ma anche una sfida televisiva importante. Il programma si confronterà ancora una volta con il Grande Fratello Vip, dopo aver già conquistato la leadership negli ascolti nella precedente puntata. Un risultato che conferma il forte gradimento del pubblico per un format capace di emozionare senza eccessi.

Per chi non riuscisse a seguire la diretta su Rai 1, tutte le puntate e le clip delle esibizioni sono disponibili su RaiPlay, dove è possibile rivedere i momenti più intensi anche pochi minuti dopo la messa in onda.

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