The Voice Generations, Clementino distrugge Nek e lui sbotta: "Me la lego al dito". Poi la beffa ad Arisa La terza puntata del talent show in onda venerdì 20 marzo 2026 su Rai 1 regala emozioni e delinea i finalisti dell'appuntamento della prossima settimana. Scopriamo chi sono

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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A seguito del grande successo ottenuto dalle prime due puntate, The Voice Generations torna in prima serata su Rai 1 nella serata di venerdì 20 marzo 2026. Il talent show condotto da Antonella Clerici entra nel vivo con la terza e decisiva serata delle Blind Auditions, che chiama i quattro coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt a completare definitivamente le proprie squadre in vista della finalissima. Scopriamo tutto quello che è successo e quali nuovi artisti sono stati in grado di far voltare i mentori sulle loro iconiche poltrone rosse.

The Voice Generations, puntata del 20 marzo 2026: cosa è successo

La terza puntata del talent show rispetta le aspettative e regala un’altra serata ricca di divertimento, talenti e colpi di scena proprio come ha fatto nei due appuntamenti precedenti. Gli ultimi artisti in gara si sono esibiti provando ad aggiudicarsi un posto nei team dei quattro giudici, che dopo essersi voltati sulle sedie rosse e aver completato le loro squadre con sette gruppi, hanno dovuto affrontare il momento del "cut", fatidica decisone con la quale hanno scelto i tre finalisti da portare venerdì prossimo. Prima di arrivare ai dodici gruppi finali, che si giocheranno il tutto per tutto settimana prossima, i quattro coach si sono punzecchiati per tutta la durata della puntata. "Me la lego al dito" ha incalzato Nek nel momento in cui è stato bloccato da Clementino e Rocco Hunt, che le hanno provate tutte pur di accaparrarsi le concorrenti. "Anche mia nonna dice che vinci tu" ha scherzato Rocco Hunt prendendo, come al solito, in giro il cantante emiliano e la sua abitudine a vincere nel talent, come accaduto nelle edizioni Senior e Kids. Non sono mancati poi, commozione quando Clementino è scoppiato in lacrime a seguito di un brano in dialetto sardo e momenti di divertimento puro con le frecciatine di Arisa e Loredana Bertè verso i due rapper napoletani. La cantante fresca della partecipazione a Sanremo ci rimane male per non essere la scelta di un gruppo e, subendo la beffa, incalza: "Non hanno detto nulla e sono stati scelti, assurdo". Antonella Clerici perfetta padrona di casa come sempre è riuscita a tenere le fila dello show con la solita eleganza, assicurando divertimento e ritmo adeguato. Scopriamo insieme chi sono i dodici finalisti di The Voice Generations.

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The Voice Generations, le squadre finaliste

Arisa : Francesco e Paola – Roberta e Alice- Mariagrazia e Gennaro

: Clementino e Rocco Hunt : Antonio e Flora – Maddalena e Dorotea – Matteo e Michele

: Antonio e Flora – Maddalena e Dorotea – Matteo e Michele Nek : Famiglia Venturini – Tommaso e Lorenza – Matilde e Sara

: Famiglia Venturini – Tommaso e Lorenza – Matilde e Sara Loredana Bertè: Liliana e Francesco – Jessica e Gilda – Ennio ed Emanuela

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