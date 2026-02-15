The Voice Kids, il trionfo storico contro Maria De Filippi: la reazione di Antonella Clerici Antonella Clerici esulta sui social per la sorprendente vittoria di The Voice Kids che nella finale di ieri sera ha superato il programma di Maria De Filippi.

Una vittoria che in pochi, forse nemmeno lei, si aspettavano davvero. La finale di The Voice Kids ha regalato a Antonella Clerici non solo il trionfo del giovane concorrente Matteo Trullu, ma anche un risultato negli ascolti che ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori: per la prima volta il talent di Rai1 è riuscito a superare C’è Posta per Te, lo storico people show di Maria De Filippi, da anni protagonista incontrastato del sabato sera.

A contribuire al risultato, secondo molti osservatori, sarebbe stato anche il clima particolare di queste settimane, con l’attenzione del pubblico fortemente attratta dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che stanno portando ottimi numeri a tutto il servizio pubblico. Un contesto che potrebbe aver inciso sugli equilibri complessivi della serata, rendendo possibile quello che fino a poco tempo fa sembrava quasi impossibile.

The Voice batte C’è posta per te, il commento di Antonella Clerici sui social

La serata ha visto il trionfo del tredicenne sardo Matteo Trullu, concorrente del team Nek, che ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Somebody to Love dei Queen, superando in finalissima Francesca Lanza, Andrea Ronga e Briana Samira Camara. Ma, insieme al giovane talento, a festeggiare è stata anche la conduttrice, che ha portato a casa una vittoria significativa anche sul piano degli ascolti: 3.382.000 spettatori e il 23,4% di share contro i 3.272.000 spettatori e il 22,1% di share del programma di Canale5.

Proprio Antonella Clerici, sorpresa dal risultato, ha condiviso sui social un messaggio di entusiasmo e gratitudine: "Grazie a tutti, non ho parole. Fateci vivere l’incredibile successo di The Voice Kids! Anche per noi una medaglia olimpica!".

Parole che raccontano bene lo stupore della conduttrice, anche perché alla vigilia dell’avventura televisiva lei stessa aveva più volte riconosciuto la forza del programma rivale. In diverse interviste, Clerici aveva spiegato con grande sincerità di considerare C’è Posta per Te uno degli show più solidi della televisione italiana, sottolineando la capacità di Maria De Filippi di coinvolgere il pubblico attraverso il racconto delle storie e ammettendo che il suo obiettivo principale era difendere il proprio programma e fare bene, più che competere direttamente sul terreno degli ascolti. Il risultato di sabato sera, quindi, assume un valore ancora più simbolico: non solo una finale riuscita e molto seguita, ma anche la dimostrazione che il pubblico può sorprendere e cambiare equilibri che sembravano ormai consolidati. Sabato prossimo vedremo se Maria De Filippi tornerà ad essere regina.

