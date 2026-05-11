Elettra Lamborghini, svolta in Rai dopo l'Eurovision: cos'è il nuovo reality The Unknown – Fino all’ultimo bivio
Elettra Lamborghini e Scintilla guidano il nuovo adventure game di Rai2: concorrenti bendati, prove estreme e un viaggio tra le meraviglie della Calabria.
Debutta domenica 11 maggio in prima serata su Rai 2 "The Unknown – Fino all’ultimo bivio", il nuovo reality adventure. Il programma promette adrenalina, strategia e continui ribaltamenti grazie a un format basato sull’imprevedibilità. Alla conduzione ci saranno Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, coppia televisiva inedita pronta a trascinare pubblico e concorrenti in un’avventura fuori dagli schemi. Tra sfide fisiche, prove psicologiche e decisioni cruciali, il programma accompagnerà i partecipanti fino a una finale che decreterà un solo vincitore.
Il cast di The Unknown tra vip e concorrenti non famosi
Il nuovo reality di Rai2 si sviluppa nell’arco di cinque puntate e mette in gioco due squadre composte da volti noti e concorrenti comuni. Nella squadra blu figurano Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. La squadra arancione, invece, è formata da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo "Mc" Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.
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I concorrenti vengono catapultati in un’esperienza totalmente fuori controllo: partono bendati, senza conoscere la destinazione né i compagni di viaggio. Ogni prova diventa così una sfida non solo fisica, ma anche mentale e strategica. Il cuore del programma è infatti il meccanismo del "Noto" e dell’"Ignoto", un bivio davanti al quale i partecipanti dovranno continuamente scegliere senza sapere davvero cosa li aspetta.
Le prove in Calabria e il meccanismo del "bivio"
L’avventura si svolge in Calabria, tra borghi suggestivi, paesaggi naturali e location mozzafiato che faranno da sfondo alle prove del reality. I concorrenti saranno chiamati ad affrontare percorsi complessi, spostamenti inattesi e missioni legate al territorio, in un viaggio che unisce spettacolo e scoperta. Ogni giornata si conclude nella cosiddetta "Casa Madre", punto strategico del gioco dove arrivare per primi significa ottenere vantaggi importanti per la puntata successiva. La squadra vincente potrà incrementare il montepremi finale, mentre quella sconfitta dovrà eliminare uno dei propri componenti, alimentando tensioni e strategie interne.
Con il passare delle puntate, il gioco cambierà volto: dalle dinamiche di squadra si passerà a una competizione individuale sempre più serrata. Tra alleanze, colpi di scena e continui cambiamenti di equilibrio, "The Unknown – Fino all’ultimo bivio" punta a diventare uno dei titoli più sorprendenti della stagione televisiva di Rai2. Per la Lamborghini sarà il secondo impegno sulla Rai a distanza di pochi giorni: a partire dal 12 maggio, infatti, la showgirl commenterà l’Eurovision insieme a Gabriele Corsi.
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