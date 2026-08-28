Kate Winslet in fuga dopo una vendetta finita male: il grande debutto in una serie su Netflix è drammatico
L'attrice arriva su Netflix con la sua prima serie TV importante per la piattaforma: sarà protagonista di una storia di vendetta e mistero
Kate Winslet sarà la protagonista della sua prima importante serie TV per Netflix. La celebre attrice sarà in di The Unheard, storia scritta da Jack Thorne e divisa in 5 episodi che segue due sorelle costrette a scappare dopo che la loro vendetta finisce male. Durante la fuga, la serie cercherà di far luce sulle vere motivazioni del loro gesto e sui loro reali piani.
Kate Winslet sbarca su Netflix con una serie TV che nasce dal team di Adolescence
Al suo fianco ci sarà l’attrice Maxine Peake (già vista in Say Nothing), mentre la regia è affidata a Mounia Akl e la produzione a Warp Films, Matriarch Productions e Plan B (le stesse case di produzione della premiata serie Adolescence). Kate Winslet non sarà soltanto una delle due sorelle protagoniste della serie ma sarà anche produttrice di questa al fianco di nome come Mark Herbert, Emily Feller, Hannah Walters, Stephen Graham, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky. Il progetto è stato annunciato al TV Festival di Edimburgo e le riprese inizieranno il prossimo anno.
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Kate Winslet tra cinema e TV: gli ultimi lavori dell’attrice
Negli ultimi anni Kate Winslet ha recitato in diversi progetti di rilievo, sia al cinema che in televisione. Ricordiamo Goodbye June in cui recita nel ruolo di Julia e che segna anche il suo esordio come regista; e ancora Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron, dove torna nei panni di Ronal, la leader della tribù acquatica dei Metkayina, interpretata anche nel secondo film della saga, Avatar – La via dell’acqua. C’è poi Lee / Lee Miller, un film biografico molto acclamato di cui è protagonista e produttrice in cui interpreta la celebre modella di Vogue diventata fotografa e corrispondente di guerra durante il secondo conflitto mondiale.
In tv di recente è apparsa in The Regime – Il palazzo, una miniserie targata HBO in cui interpreta la leader autoritaria di un regime totalitario immaginario nell’Europa centrale.
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